التــــفاح وفوائده

التفـــــــــاح



هناك مقولة قديمة تقال عن التفاح وهي "أن أكل تفاحة واحدة في اليوم يجعل الطبيب يتسول خبزه" وقد أثبتت هذه المقولة صحتها بعد معرفة الخصائص الغنية التي يحتوي عليها التفاح وماله من آثار صحية على الإنسان.



القيمة الغذائية للتفاح



يعد التفاح غنيا في محتواه من العناصر المعدنية مثل الماغنيسيوم والحديد والمانجنيز والنحاس والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور , كما أنه أيضا يحتوي على الأليف الغذائية , أما بالنسبة لمحتواه من الفيتامينات فهو غني بمحتواه من فيتامين أ و ج ويكون أقصى محتوى من كلا الفتامينين في قشور الثمرة لذلك ينصح بعدم تقشير ثمار التفاح.



فوائد التفاح الصحية



1. فوائد التفاح لهشاشة العظام :

وجد الباحثون الفرنسيين أن إحدى مواد الفلافونويد "هي مجموعة مركبات عضوية تعمل على الوقاية من أمراض القلب والسرطان وأمراض أخرى" وهو مادة "فلوريزين" موجودة بالتفاح وهذه المادة تؤدي إلى أن تحمي النساء بعد انقطاع الطمث من مرض هشاشة العظام , وأيضا هناك مادة أخرى تدعى "بورون" تعمل على تقوية العظام.



2. فوائد التفاح لعلاج الربو:

كانت دراسة حديثة قد أكدت أن الأطفال الذين يعانون من مرض الربو وتناولوا عصير التفاح بشكل يومي قد أدى ذلك إلى أنه الصفير قد قل في صدورهم عن الأطفال الذين قد شربوه لمرة واحدة في الشهر , ودراسة أخرى قد أكدت أن الأطفال الذين يولدون من أمهات كانوا يتناولون الكثير من التفاح أثناء حملهم قد أدى ذلك إلى انخفاض معدلات إصابتهم بمرض الربو عن الذين لم تكن أمهاتهم يتناولون التفاح بشكل كبير خلال فترة الحمل.



3. فوائد التفاح للقولون:

التفاح غني بمحتواه من الألياف التي تعمل على سلاسة حركة الأمعاء وبالتالي يساعد في الوقاية من اضطرابات المعدة وعلى ذلك فإن الاستهلاك المنتظم من ثمار التفاح يؤدي إلى تحسن عملية الهضم.



4. فوائد التفاح لفقر الدم:

التفاح مفيد جدا لعلاج فقر الدم وهو نقص الهيموجلوبين في الدم والتي يمكن أن تزيد نسبته في الدم إذا ما تم تناول غذاء غنيا بالحديد مثل التفاح .



5. فوائد التفاح للأسنان:

إن تناول التفاح يساعد على تنظيف الأسنان واللثة فهو يقلل من حدوث التجاويف بين الأسنان , وعندما تتناول التفاح فإن الألياف التي به سوف تعمل على تنظيف أسنانك في حين أن له خصائص مضادة للفيروسات تعمل على حماية الأسنان من البكتريا والفيروسات.



6. فوائد التفاح للزهايمر:

وجدت دراسات قد أجريت على الفئران في جامعة كورنيل أن "الكيرسيتين" في التفاح قد يعمل على حماية خلايا المخ من نوع الشقوق الحرة الذي يؤدي إلى الإصابة بمرض الزهايمر.



7. فوائد التفاح للسرطان:

وفقا لدراسة قد أجريت على 10.000 شخص يتناولون التفاح بنسب كبيرة قد أدى هذا إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة إلى 50% ويعتقد الباحثون أن هذا يرجع إلى احتواء التفاح على مستويات عالية من الفلافونويد والكيرسيتين والنارينجين , وفي دراسة أخرى كانت قد أجريت على الفئران في جامعة كورنيل قد تناولوا تفاحة واحدة يوميا قد قلل هذا من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 17% وأن أولئك الذين تناولوا ثلاث تفاحات يوميا قد قلت خطر الإصابة لديهم إلى 39% , بينما الذين تغذوا على ست تفاحات يوميا قد قلل هذا من خطر الإصابة بنسبة 44% . أما بالنسبة لسرطان القولون فقد أوجدت دراسة قد أجريت على الفئران تغذوا على قشور التفاح أن نسب الخطر بالإصابة بسرطان القولون قد انخفضت ‘إلى 43% ويظهر بحث آخر أن البكتين في التفاح يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون ويساعد على الحفاظ على الجهاز الهضمي , بينما هناك دراسة أخرى قد أكدت أن الفئران الذين تناولوا قشور التفاح قد انخفضت نسبة إصابتهم بسرطان الكبد إلى 57%.



8. فوائد التفاح لمرضى السكري:

البكتين الموجود بالتفاح على تدعيم حامض الجلاكتورونيك بحيث يمد الجسم به مما يقلل حاجة الجسم للأنسولين.



9. فوائد التفاح للتخسيس:

أظهرت دراسة برازيلية على أن النساء اللواتي تناولن ثلاثة ثمرات يوميا قد فقدن من أوزانهن بشكل أكبر من أولئك اللاتي لم يتناولن التفاح ضمن غذائهن. لذلك يعتبر غذاء مثاليا للأشخاص الذين يريدون تنحيف أجسامهم وإتباع رجيم غذائي مناسب بجانب النظام الغذائي الأساسي.



10. فوائد التفاح للحامل:

أظهرت دراسة أجريت في جامعة أبردين البريطانية أجريت على 2000 من الحوامل , وشوهد تأثير عادات الأكل أثناء الحمل على الطفل بعد 5 سنوات , حيث أشارت الدراسة إلى أن اللواتي تناولن أكثر من أربع ثمرات من التفاح أسبوعيا كان أطفالهن أقل عرضة للإصابة بالربو عن اللاتي تناولن ثمرة أو أقل , وأرجع البحث هذا التأثير إلى خصائص التفاح المضادة للأكسدة. وربما تتخطى فوائد التفاح قوة رئة الأطفال إلى انخفاض الإصابة بأمراض السرطان والأوعية الدموية والقلب أيضا.​