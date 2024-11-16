أيهما أفضل التفاح الاحمر أو الأخضر

أيهما أفضل، التفاح الأخضر أم التفاح الأحمر الذي يجب أن ندرجه في نظامنا الغذائي اليومي؟ في الواقع، كلا التفاحتين مليئة بالمغذيات والفيتامينات والسعرات الحرارية.

وهناك فرق بسيط بين النوعين،ولكن الأهم أنه تم ربط هذه الفاكهة بانخفاض فرصة الإصابة بأمراض القلب.

كما وجدت الأبحاث أن تناول 100-150 غراما يوميا من التفاح الكامل يرتبط بانخفاض فرصة الإصابة بأمراض القلب وعوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم

أيهما أكثر صحة؟​ لون قشرتهما ليس الشيء الوحيد الذي يجعل هاتين التفاحتين مختلفتين عن بعضهما البعض، كلاهما مذاقهما مختلف، ومليئان بمغذيات مختلفة ولهما فوائد غذائية مختلفة .

لديهما بعض الاختلافات الصغيرة ولكنهما أكثر تشابهًا من اختلافهما عندما يتعلق الأمر بالتغذية.

إذا كنت ترغب في تضمين المزيد من مضادات الأكسدة في نظامك الغذائي، فيجب أن يكون التفاح الأحمر هو المفضل لديك،وهو غني بمضادات الأكسدة والبكتين والكيرسيتينوالفلافونويد لحماية خلايانا من التلف التأكسدي.

ويعتبر هذان النوعان من التفاح مفيدان لصحة القلب والأمعاء والكبد ويشكل وجبة خفيفة سهلة الحمل ولذيذة

ماهي الفوائد الصحية للتفاح الأخضر؟​ يحتوي التفاح الأخضر على نسبة ألياف أقل قليلا من التفاح الأحمر، كما يحتوي على نسبة أقل من الكربوهيدرات الطبيعية والسكر.

يمكن للتفاح الأخضر زيادة التمثيل الغذائي لديك بفضل محتواه العالي من الألياف، ويتم تحسين ذلك عن طريق تناوله بقشره الذي يقدم الكثير من القيمة للتفاح بشكل عام.

ومن مميزات هذا النوع من التفاح أنه يزيل السموم من الكبد والجهاز الهضمي.، بالإضافة إلى كونه منخفض في كل من الدهون والسعرات الحرارية.

يعزز الأخضر من التفاح الدورة الدموية الصحية وتدفق الدم، يمكن أن يساعد حتى في التئام جلطات الدم.

ويحتوي على نسبة عالية من فيتامينات “أ”و”ج”،ويمكن لهذاالتفاح تقليل التجاعيد ومحاربة علامات الشيخوخة أيضًا، كما أنه يعزز صحة العظام

ماهي الفوائد الصحية للتفاح الأحمر؟​ – مفيد لعملية الهضم والجهاز الهضمي ككل.

– خفض خطر الإصابة بالزهايمر ومرض باركنسون.

– ضروري لعملية إنتاج الكولاجين، وهو بروتين أساسي يدخل في تركيب البشرة للحفاظ على مرونتها وحمايتها من ظهور علامات الشيخوخة مع التقدم بالعمر.

– تقوية صحة الجهاز المناعي وفعاليته في الوقاية من مسببات الأمراض المختلفة.

– تعزيز صحة العينين وحمايتهما من التعب والجفاف.

– خفض خطر الإصابة بأمراض القلب، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية.

– الحماية من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

-خفض خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

-المساعدة في عملية فقدان الوزن ومحاربة السمنة.

– تقوية العظام والأسنان.

– تنقية الكبد من السموم

هل يجب تقشير التفاح أم تناوله بقشرته؟​ ستحصل على قدر معين من التغذية إذا قررت تقشير القشرة، على الرغم من أنك ستفقد بالتأكيد كمية كبيرة من العناصر الغذائية أيضًا.

بينما تحتوي التفاحة المتوسطة الحجم مع القشرة على حوالي 4.3 جرام من الألياف، قد تحتوي التفاحة بدون القشرة على حوالي 2.1 جرام فقط.

هناك أيضًا انخفاض ملحوظ في فيتامين ك وفيتامين أ وفيتامين ج والكربوهيدرات والكالسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك، إذا قررت تناول اللب فقط.

إذن هل يجب عليك تقشيره؟ لا نوصي بذلك، ولكن إذا كان المبيد الحشري هو الذي يقلقك، يمكن نقع التفاح في محلول من صودا الخبز والماء (ملعقة صغيرة من صودا الخبز لكل كوبين من الماء) لمدة 12-15 دقيقة.

بعد النقع، يمكنك شطفه وفركه بماء الصنبور الجاري، يجب أن يؤدي هذا إلى إزالة كمية كبيرة من المبيدات الحشرية من التفاح!.

ومع ذلك، إذا كان القشر لا يزال يمنعك من تناول التفاح، فيمكنك بكل تأكيد تقشيره والاستمتاع باللب