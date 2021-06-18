الأطعمة التي تساعد علي حرق الدهون

ليست الرياضة وحدها التي تحرق الدهون وتعيد الرشاقة إلى الجسم فهناك

الوسائل الطبيعية لحرق الدهون من أغذية وأعشاب لها دور مساعد في حرق دهون

الجسم فهذه ليست خرافة بل هناك دراسات حديثة أثبتت أن هناك أنواع من الطعام

لحرق الدهون . كما هناك بعض الأطعمة التي تساعد على تخسيس الوزن وتساعد في

إنقاص الوزن بديلا عن أدوية التخسيس التي تساعد على الإحساس بالشبع وتثبيت

الشهية هناك أيضا أغذية تساعد على حرق الدهون بديلة عن أدوية التخسيس التي

تساعد على حرق الدهون مع العلم أن هذه الأطعمة ليست وحدها تساعد في إنزال

الوزن الزائد بل يجب عمل نظام غذائي قليل السعرات الحرارية وممارسة الرياضة

بانتظام .



وهذه الأطعمة هي :



الشاي الأخضر:



الشاي الأخضر، الاختيار الأفضل ليس لأنه يهدئ الأعصاب فقط، بل لأنه يقي من

السرطان، والعديد من الأمراض. كما أنه يحفز الأيض. ويقول الخبراء بأن شرب 5

أكواب من الشاي الأخضر يمكن أن يساعد على حرق 70 إلى 80 سعر حراري يومياً.

وهذا ليس سيئاً أبداً



القرفة:



أظهر بحث بأن وضع ربع ملعقة قرفة، مع الطعام، يساعد على خفض مستويات

السكر. لأن مستويات السكر العالية والسكر الفائض في الدم، يمكن أن يؤدي

إلى تخزين الدهون. تبرز القرفة الطعم الحلو في الطعام. لذلك رشي القليل منه

على طعامك، مثل التفاح، والجبن، والأرز، والدجاج.

ملاحظة:الاكثارمن القرفة يؤدي إلى فشل كلوي..لذا يجب الحذر وعدم الإكثار منها....

لأن إي شي يزيد عن حده ينقلب ضده...



البروتين:



البروتين ضروري لبناء العضلات. وكلما زادت العضلات كلما أحرقت دهوناً أكثر

- حتى وأنت في الاستراحة. البروتين له تأثير حراري أعلى أيضاً من أي طعام

أخر. وهكذا فأنت تهضم البروتين أسرع من الكربوهيدرات أو الدهون. ويمكنك

الحصول على أفضل أنواع البروتين من الديك الرومي، بياض البيض، السمك،

التونا، وصدر الدجاج



الزبادي:



- تناول كوب من الزبادي يوميا، من الأمور السحرية لحرق الدهون،

والمدهش أنه يمنع تكوينها أيضا، والسر يرجع لنسبة الكالسيوم العالية التي

يحتويه، ولكن اختار الزبادي خالي الدسم حيث نسبة الكالسيوم به أعلي من كامل

الدسم.

ـ الحبهان



وهو من الأعشاب التي تزيد من معدل حرق الدهون، وذلك عن طريق مضغ 2:1 حبة يوميا أ



القرفة والزنجبيل



كمنشطين قويان لحرق الدهون بالجسم ويفضل تناولهما معاً عن طريق، إضافة

نصف ملعقة من كل منهما على كوب ماء وغليه مرة واحدة أو استخدامهما كتوابل

توضع على الطعام.



الليمون

وهو يعمل على سرعة عملية حرق الدهون بالجسم ويفضل تناوله عن طريق تقطيع

الليمونة بقشرها إلى حلقات، ثم توضع في كوب ويضاف إليها الماء المغلي.



البردقوش

ويمكن إضافته إلى الشاي الأخضر لزيادة معدل حرق الدهون.



زيت جوز الهند

ويفضل تناول ملعقة أو أثنين منه يوميا أو وضعه على طبق السلطة.



الباذنجان:



يحرق الدهون بسبب أليافه التي تحتوى على مادة البكتين التي تلعب دورا في حرق الدهون الطبيعية في الجهاز الهضمي





الجريب فروت:



يعد غذاء جيدا لإنقاص الوزن حيث تساعد الجسم على التخلص من الدهون

الزائدة وعلى زيادة حرق السكريات والنشويات والتخلص من الماء الزائد بالجسم

ومدر للبول ويفضل تناول الجريب فروت كثمار حيث إن تناوله في صورة عصير

يبطئ من سرعة مفعوله



التوابل



هل تحب الأكل الحار؟ اسمع هذه الأخبار الجيدة: إن أكل الأطعمة كثيرة

التوابل يمكن أن يساعدك على حرق الدهون أكثر. الأطعمة الحارة تجعلك تعرق

وترفع معدل نبضات قلبك، الأمر الذي يزيد من مستوى الأيض بشكل مؤقت. فلا

تتردد بوضع القليل من الشطة لتحفز جسمك.



لبن قليل الدسم/ خالي الدسم



بالإضافة إلى بناء عظام قوية، يمنع الكالسيوم إنتاج كلسترول، . وجدت عدة

دراسات بأن دمج منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم ضمن طعامك

يمكن أن يساعدك على فقدان الوزن أكثر.



الماء:



تخلي عن كوب الماء وسوف يكون من الصعب عليك فقدان الوزن. فالجفاف يبطئ

الأيض، ويمكن أن يؤدي إلى اشتهاء السكريات أيضاً والإعياء. يوصى الخبراء

بشرب 8 أكواب من الماء الدافئ.​