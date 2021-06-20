كوابيس ارهقتني😩

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام....بسم الله ابدأ موضوعي هذا...اهل اللمة الكرام..اخواني واخواتي اللذين لم اجد منكم الا كل خير وطيب الكلام وكل الدعم والاحترام....موضوعي اليوم قد يبدو بسيطا قد يبدو عاديا ولا يحتاج فلسفة كبيرة الا انني اردت ان اكتبه....انا عروس لم يتبقى على زواجي الا اقل من ثلاثة اشهر....ولله الحمد والمنة انني اتممت تقريبا جل تهزياتي وحقا لست اشغل بالي بتاتا بالتفكير الا انني ومنذ فترة ارى كوابيس كثيرة اما ليلا اما صباحا بعد صلاة الفجر...قرأت بخصوص هذا ووجدت انه امر طبيعي فالعقل الباطن يفكر كثيرا ولا اراديا حتى... اي انني ظاهريا اقول انا لا ابالي فما كان قد كان وما سيكون هو بيد الرحمان..لكن مخيخي الباطني ههههه يريد ارهاقي ....حقا اصبحت اقوم من النوم بجسم اشبه بجسم (طوم) عندما وقع في البحر وتهشم الى قطع صغيرة...بالرغم انني لا انا الا وقرات شيئا من المصحف او سمعت ايات قرانية ودعاء قبل النوم ووو....الحمدلله على كل حال ومن مرت بمثل هذا فسأكون ممنونة لها وشاكرة ان نصحتني..وسبب كتابتي للموضوع هو انني اريد ان اقول لكل فتاة غارقة في التفكير بخصوص جهازها وزفافها كان الله في عونك ويسر امرك وفتح ابواب رزقه لكي ....شكرا جزيلا لحسن الاصغاء....ومن مر من هنا لا اريد الا الدعاء