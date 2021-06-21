التقاطات بكاميرا canon550d

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
- إنضم
- 28 أوت 2011
- المشاركات
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- 2,281
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- 20
- الجنس
- أنثى
الكاميرا المستعملة canon550d
مود مانيال
عدسة
28-80mm
وعدسة
18-55mm
الالتقاطات السابقة موجودة على هدا الرابط
صور بهاتف oppo a12 وسامسونغ
خير عليكم ناس اللمة نتمنى راكم بخير بعد 7 اشهر من اخر التقاطات وضعتها هنا اعود بالتقاطات بسيطة جديدة منها بكاميرا canon550d عدسة 28-80mm وعدسة 18-55mm كذلك هاتف oppo a12 تم التقاط جميع الصور بالمود البروفيسيونال وكل صورة لها اعداداتها تم التعديل بعض من الصور ب lightroom اي استفسار حول...
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الى الملتقى ان شاء الله