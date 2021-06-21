التقاطات بكاميرا canon550d

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
6,988
النقاط
2,281
العمر
26
محل الإقامة
20
الجنس
أنثى



الكاميرا المستعملة canon550d
مود مانيال
عدسة
28-80mm
وعدسة
18-55mm








































الالتقاطات السابقة موجودة على هدا الرابط
www.4algeria.com

صور بهاتف oppo a12 وسامسونغ

خير عليكم ناس اللمة نتمنى راكم بخير بعد 7 اشهر من اخر التقاطات وضعتها هنا اعود بالتقاطات بسيطة جديدة منها بكاميرا canon550d عدسة 28-80mm وعدسة 18-55mm كذلك هاتف oppo a12 تم التقاط جميع الصور بالمود البروفيسيونال وكل صورة لها اعداداتها تم التعديل بعض من الصور ب lightroom اي استفسار حول...
www.4algeria.com www.4algeria.com
اتمنى ان تكون الالتقاطات قد نالت اعجابكم
الى الملتقى ان شاء الله​
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top