التقاطات بكاميرا canon550d

خير عليكم ناس اللمة نتمنى راكم بخير بعد 7 اشهر من اخر التقاطات وضعتها هنا اعود بالتقاطات بسيطة جديدة منها بكاميرا canon550d عدسة 28-80mm وعدسة 18-55mm كذلك هاتف oppo a12 تم التقاط جميع الصور بالمود البروفيسيونال وكل صورة لها اعداداتها تم التعديل بعض من الصور ب lightroom اي استفسار حول...