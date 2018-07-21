التقاطات متواضعة من هاتفي.>••• ~الجزء3~•••<

عقــ اللمه ــيد
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أهلا و سهلا بكم مرة أخرى في سلسلة التقاطاتي
في هذا الموضوع سأضع لكم القليل من صوري المتواضعة التي إخترتها لكم .. ملتقطة ومعالجة بالهاتف
الجزء الثالث
الجزء الاول من الموضوع في الرابط التالي
التقاطات متواضعة من هاتفي>~1~<
الجزء الثاني من الموضوع في الرابط التالي
التقاطات متواضعة من هاتفي.>> ~2~<<
ملاحظة :هناك صور مكتوب عليها اسمي المختصر الحقيقي كتوقيع youcef Abd
شكرا لكم على المتابعة
اتمنى ان تنال اعجابكم
ان شاء الله في التقاطات أخرى مزال كاين الخير في ذاكرة هاتفي
شكرا لكم