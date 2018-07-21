التقاطات متواضعة من هاتفي.>••• ~الجزء3~•••<

عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: عميد الأعضاء ::
#1
إنضم
7 ديسمبر 2009
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بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#1

أهلا و سهلا بكم مرة أخرى في سلسلة التقاطاتي

في هذا الموضوع سأضع لكم القليل من صوري المتواضعة التي إخترتها لكم .. ملتقطة ومعالجة بالهاتف
الجزء الثالث

الجزء الاول من الموضوع في الرابط التالي
التقاطات متواضعة من هاتفي>~1~<
الجزء الثاني من الموضوع في الرابط التالي
التقاطات متواضعة من هاتفي.>> ~2~<<


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ملاحظة :هناك صور مكتوب عليها اسمي المختصر الحقيقي كتوقيع youcef Abd
شكرا لكم على المتابعة
اتمنى ان تنال اعجابكم

ان شاء الله في التقاطات أخرى مزال كاين الخير في ذاكرة هاتفي
شكرا لكم
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,252
الإعجابات
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النقاط
1,951
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم ورحمة اللمة وبركاته
هادا الخير كامل ومازال كاين الخير ههه
ماشاءالله الله تبارك الرحمان صور رااائعة
ولي يعجبني في الموضوع هو كلمة "متواضعة" في العنوان
أتسمي هذه متواضعة! لا بل محترفة ومن يد مصور محترف الله يبارك
اليوم مانحطش شكون الصور لي عجبتني اكتر
خاطر عارفة روحي نولي حاطتهم كامل هههه
أكتفي اذن باعجابي بكل الصور، لأنو كل صورة عندها ميزتها وجمالها الخاص
بارك الله فيك اخي على الالتقاطات المميزة
جزاك الله خيرا وبالتوفيق لك في هذا المجال
تحياتي
 
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