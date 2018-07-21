التقاطات متواضعة من هاتفي.>••• ~الجزء3~•••<

السلام عليكم ورحمة اللمة وبركاته

هادا الخير كامل ومازال كاين الخير ههه

ماشاءالله الله تبارك الرحمان صور رااائعة

ولي يعجبني في الموضوع هو كلمة "متواضعة" في العنوان

أتسمي هذه متواضعة! لا بل محترفة ومن يد مصور محترف الله يبارك

اليوم مانحطش شكون الصور لي عجبتني اكتر

خاطر عارفة روحي نولي حاطتهم كامل هههه

أكتفي اذن باعجابي بكل الصور، لأنو كل صورة عندها ميزتها وجمالها الخاص

بارك الله فيك اخي على الالتقاطات المميزة

جزاك الله خيرا وبالتوفيق لك في هذا المجال

تحياتي

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