فوائد الفجل ..

الفجل من الخضروات الجذرية الورقية، التي تؤكل جذورها وهناك نوعان للفجل: الفجل الأبيض والفجل الأحمر كما وتؤكل أوراق الفجل أيضاً،



ويمتاز الفجل بطعمه اللاذع الحلو، ويحتوي الفجل في أوراقه وفي جذوره على الكثير من الفيتامينات والمعادن



والأملاح المعدنية، والبروتينات والماء، ويستخدم في السلطات، أو كنوع من أنواع المقبلات.



للفجل فوائد كثيرة، منها :



1 ــ يمكن وضع الفجل في الخلاط وعمل عصير منه، ويعتبر عصير الفجل مدراً للبول كما أنه يساعد في الوقاية من تشكل حصى الكلى والمرارة.



2 ــ من أنواع الأغذية الفاتحة للشهية، وتزيد من الرغبة في تناول الأطعمة ويعالج السعال، والأزمات التي يسببها الربو.



3 ــ يقي من تسوّس الأسنان، بفعل المواد الموجودة فيه التي توقف عمل الأنزيمات المسؤولة عن تسوس الأسنان، والأنزيمات التي تسبب رائحة الفم الكريهة.



4 ــ يحتوي على نسبة عالية من الحديد، الذي يمنع الإصابة بالأنيميا. يخفض من نسبة الكولسترول في الدم، ة يمنع تصلب الشرايين.



5 ــ يقي من الإصابة بهشاشة العظام، ويزيد من كثافة العظام لاحتوائه على الكالسيوم.



6 ــ يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين (ج)، المفيد لصحة الجسم ويقي بإذن الله من الإصابة بمرض السرطان.​