بذور تؤكل وبذور لا تؤكل

البذور عبارة عن حزم صغيرة من الطاقة والبروتين والمواد الغذائية ، حيث تحتوي معظمها على مصادر ممتازة للألياف ، كما إنها وسيلة سهلة لتضمين مصدر بروتين نباتي صحي في نظامك الغذائي ، والبذور غنية بالعناصر المغذية ، ولها العديد من الفوائد الصحية ، هذه الحبوب الصغيرة ، ولكن القوية تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن ، التي يحتاجها الجسم ، ليعمل في أعلى مستويات الأداء ، البذور متعددة الاستخدامات للغاية ويمكن دمجها بسهولة في مجموعة متنوعة من الوصفات المختلفة.تعتبر البذور واحدة من أفضل العناصر الغذائية التي من الممكن أن يتم تناولها ، وهناك مجموعة من البذور الصحية والتي ينصح بها أخصائيو التغذية :تعتبر بذور الشيا غنية بالألياف ، مما يمكن أن يعزز الانتظام (ويعرف أيضًا باسم تجنب الإمساك) ،وانخفاض الكوليسترول ، كما تعد بذور الشيا أيضًا مصدرًا رائعًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية ، والكالسيوم المعدني .ولكن تأكد من شرب الكثير من الماء مع الشيا ، لأن البذور تمتص السائل وقد تزيد من الإمساك إذا كنت تعاني من الجفاف البسيط.ويوجد الكثير من الطرق لإضافة بذور الشيا ، منها أن يتم خفق ¼ كوب من بذور شيا في 1 كوب من حليب غير الألبان ونكهته بمستخلص الفانيليا أو المربى. ثم تترك لمدة يوم كامل ، ثم استمتع بتناولها في وجبة إفطار غنية بالكالسيوم.تقدم بذور اليقطين إضافة غنية بالبروتين إلى وجبة خفيفة أو وجبة ، مع أكثر من 8 غرامات من البروتين للأوقية. كما إنها مصدرًا رائعًا للدهون الصحية للقلب ، والمغنيسيوم ، والفوسفور .ومن للممكن أن يتم إضافتها إلى الحساء الخاص بك ، بالإضافة إلى السلطات المختلفة .يعد الكتان مصدرًا كبيرًا للبوتاسيوم (250 ملليغرام) ، مما يساعد على خفض ضغط الدم ، كما إنه غني أيضًا بالأحماض الدهنية الأساسية ، ولكن يجب عليك طحن بذور الكتان الكاملة في مطحنة القهوة أو التوابل أو شراءها جاهزة .بذور الكتان الكاملة ، المتوفرة بأصناف ذهبية وبنية ، تصنع طبقةً جميلةً من الخبز محلي الصنع. ولكن لتحقيق أقصى قدر من التغذية حقًا ، استخدم بذور الكتان في الخبز نفسه.يمكن استخدام بذور الكتان كبديل للبيضة: لاستبدال بيضة واحدة ، يتم خفق ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحون مع 3 ملاعق كبيرة من الماء ، وتركها لبضع دقائق قبل إضافتها إلى خليط العجين.الأرز البري هو في الواقع بذرة ، بذرة عشب ، يحتوي على نسبة أعلى من معظم الحبوب الأخرى ، ويحتوي على مضادات أكسدة تزيد بمقدار 30 مرة عن الأرز الأبيض. يعتبر الأرز البري مصدرًا جيدًا للألياف والمواد الغذائية مثل: الفولات والمغنيسيوم والفوسفور والمنغنيز والزنك وفيتامين b6.كشفت دراسة أجريت عام 2009 في الصين أن الأرز البري قد يكون فعالاً في خفض نسبة الكوليسترول، والدهون الأخرى في الدم ، الأرز البري شديد التنوع ويمكن استبداله بالأرز الأبيض في أي طبق ، كما يمكن أن يكون أيضًا إضافة صحية إلى سلطة أو حساء.وكما أن هناك بذور نأكلها لما لها من الكثير من الفوائد ، هناك أيضًا بذور أخرى لا يتم تناولها ، ومن أبرز تلك البذور ، بذور بعض الفواكه ، وذلك لما لها من ضرر ،ومنها بذور التفاح ، حيث تحتوي على مركبات كيمائية ، وإذا تم تناولها سوف تفرز مادة تسمى السيانيد ، وستؤدي إلى الشعور بالغثيان والدوار بعدها .وكذلك بذور الكرز لأنها تحتوي على مادة سيانيد الهيدروجين ، والتي قد تؤدي إلى حدوث تشنجات عضلية ، وصداع ، وصعوبة في التنفس ، وغيرها من الأعراض​