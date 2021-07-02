سمية حسن
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 14 جوان 2021
- المشاركات
- 7
- النقاط
- 3
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- السعودية
- الجنس
- أنثى
مقادير و طريقة عمل الزلابية المقرمشة
3 أكواب (360 جم / 12 3/4 أونصة) دقيق لجميع الأغراض
1 ملعقة كبيرة (7 جم / 1/4 أونصة /) نشا ذرة
1 ملعقة كبيرة (13 جم / 1/2 أونصة) سكر حبيبي
ملعقتان صغيرتان (7 جم) خميرة فورية
قليل من الملح
عبوة واحدة من مسحوق سكر الفانيليا أو 1/4 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا (يمكن استبدالها بربع حبهان مطحون أو 1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة)
كوبان (454 جم / 1 رطل) زبادي عادي كامل الدسم بدرجة حرارة الغرفة للطبقات الخارجية المقرمشة (أو 2 1/2 كوب للحصول على وسط مقرمش من الخارج وأكثر إسفنجية)
زيت للقلي , قدميها مع طبق من كيكة البرتقال الرائعة .
مقادير الصوص :
نوتيلا دافئة
سكر بودرة مع اختيارك من القرفة
لشراب الغمس البسيط الكلاسيكي: (يبرد إلى درجة حرارة الغرفة قبل الغمس)
2 كوب (14 أونصة / 400 جم) سكر حبيبي
1 كوب (237 مل) ماء
ضغط من عصير الليمون الطازج ، حوالي 1 ملعقة صغيرة
ماء الورد وزهر البرتقال حسب الرغبة
تعليمات
في وعاء خلاط قائم مزود بملحق مضرب (أو وعاء كبير وملعقة خشبية) ، اخفقي الدقيق ونشا الذرة والسكر والخميرة ومسحوق الفانيليا (أو التوابل المفضلة) وقليل من الملح معًا.
نضيف الزبادي ونخفق على سرعة متوسطة حتى تمتزج جيداً وتتكون عجينة لزجة مبللة. يجب أن يكون القوام بين عجينة الكيك السميكة جدًا والعجين السائب واللزج.
غطيها بغلاف بلاستيكي واتركيها ترتاح في مكان دافئ لمدة ساعة (أو في الثلاجة طوال الليل) حتى يتضاعف الحجم.
في مقلاة ، اسكب كمية كافية من الزيت لملء ارتفاع 2 بوصة / 5 سم وتسخينه على درجة حرارة متوسطة حتى ساخنة جدًا (350 فهرنهايت إلى 375 درجة مئوية / 175 إلى 190 درجة مئوية). حافظ على الطلاء الذي تختاره في مكان قريب.
في حالة استخدام طريقة كيس الأنابيب: انقل العجينة إلى كيس الأنابيب. باستخدام المقص ، قص الطرف لعمل فتحة يبلغ عرضها حوالي 1 1/2 سم. اخفض كيس الأنابيب بالقرب من الزيت. باستخدام يد واحدة ، اضغط على الجزء العلوي من كيس الأنابيب لإخراج حوالي 1 1/2 سم من العجين من الحافة ، ثم باستخدام اليد الأخرى ، اضغط على الطرف بأصابع مدهونة بالزيت لقطع العجين في الزيت الساخن.
في حالة استخدام طريقة مغرفة الآيس كريم الصغيرة: اغمس ملعقة كبيرة من الآيس كريم في الزيت البارد. احتفظ بوعاء صغير من الزيت بالقرب منك للغطس المستمر ؛ هذا سيجعل من السهل تحريرها.
املئي المغرفة بكمية متساوية من العجين ، ثم استخدمي آلية تحرير المغرفة لإخراج كرات العجين في الزيت. اغمس المغرفة في الزيت المبرد حسب الحاجة لتجنب الالتصاق.
تقلى كرات العجين مع التحريك والتقليب باستمرار والضغط على قممها لتغرق بملعقة مثقوبة حتى تصبح ذهبية اللون بالتساوي.
استخدم الملعقة المشقوقة لإخراج الزلابية من الزيت ، واترك الزيت يتقطر مرة أخرى في المقلاة.
للتغليف في شراب الغمس الكلاسيكي البسيط: (الوصفة أدناه)
اسقط الزلابية الساخنة على الفور في وعاء الشراب المبرد. اقلبها واقلبها لتغطي ، ثم انقلها إلى منخل كبير لتصريف الشراب الزائد. رتب على طبق وزينها بالفستق المفروم إذا رغبت في ذلك. خدمة الحارة أو في درجة حرارة الغرفة؛ من الأفضل تناولها خلال أول ساعتين من القلي.
للتغليف في نوتيلا:
يمكنك استخدام زلابية مغموسة أو غير مغموسة هنا ، اعتمادًا على تحملك للحلاوة. إذا كنت تستخدم الزلابية غير المنسدلة ، اتركها تجف أولاً لبضع دقائق فوق بعض المناشف الورقية. ثم رتبي زلابية غير مغموسة (إذا كنت تفضلها أحلى) أو غير مغموسة في طبق التقديم.
في وعاء آمن للميكروويف ، ضعي القليل من نوتيلا في الميكروويف حتى يصبح دافئًا وسيلًا. تُسكب النوتيلا عليها بالكامل لتغطيها. خدمة الحارة أو في درجة حرارة الغرفة؛ من الأفضل تناولها خلال أول ساعتين من القلي.
للطلاء بالسكر البودرة بالقرفة الاختيارية:
صفي الزلابية المقلية الطازجة فوق بعض المناشف الورقية واتركيها لتبرد قليلاً حتى تصبح دافئة.
املأ وعاء بالسكر البودرة والقرفة حسب الرغبة (إذا رغبت في ذلك). تُلف الزلابية في مسحوق السكر لتغطي. رتبيها على طبق تقديم وقدميها دافئة أو في درجة حرارة الغرفة. من الأفضل تناولها خلال أول ساعتين من القلي.
لتحضير شراب الغمس البسيط: (يمكن تحضيره حتى أسبوع مقدما)
في قدر متوسطة الحجم ، يُمزج السكر والماء وعصر عصير الليمون معًا. يوضع على الموقد على نار عالية. حاول تجنب تقليبها أثناء تسخينها لمنع حدوث التبلور ، ولكن إذا لم يذوب السكر ، فساعده في التقليب قليلًا. بمجرد أن يغلي ، توقف عن التحريك.
يُغلى المزيج ، ثم يُخفّف الحرارة على الفور إلى درجة حرارة متوسطة منخفضة واتركه ينضج لمدة 10 دقائق. اضبط عداد الوقت! سوف يثخن الشراب قليلًا ويكون قوامه مشابهًا لشراب البانكيك. إذا استمر في الغليان لفترة أطول ، فقد يتكاثف كثيرًا ويصبح شبيهاً بالحلوى. إذا رغبت في ذلك ، نكهة بماء الورد وزهر البرتقال. النسخة المصرية لا تستخدمها هنا أبدًا ، لكنها ضرورية في البلدان المجاورة الأخرى ، لذا فهي مكالمتك.
ترفع عن النار وتنقل إلى وعاء كبير وتترك لتبرد إلى درجة حرارة الغرفة قبل غمس الزلابية.