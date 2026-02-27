مندي لحم بالفرن شهي

سكون الفجر
كيف حالكم يا حلوين؟ عساكم بخير
اليوم جبتلكم وصفة بحبها كتير وبحب أطبخها
وبتنفع للدجاج واللحم
لكن اليوم رح قدمها باللحم وبقدملكم تبع الدجاج للمرة الجاية باذن الله
ندخل على المقادير
بسم الله ...
2 كيلو لحم مع العظم
3 كوب رز مغسول فقط
2 حبة ثوم كاملة غير مقشرة
نص كوب زيت
التوابل
2 ملعقة صغيرة كركم
2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة زنجبيل
1 ملعقة صغيرة قرفة
ملح حسب الرغبة
1 ملعقة صغيرة ملون طعام أحمر
زعفران [إن وجد]
______________________________________
في وعاء نقوم بإضافة الزيت والتوابل ولون الطعام ونقلبها جيداً
ثم ندهن قطع اللحم بشكل جيد
نسخن الفرن على 300 او اعلى درجة عندكم بالفرن
ونضيف كوبين من الماء على اللحم
ونترك قطعة اللحم تاخذ حرارة قوية لمدة 20 دقيقة
وبعدها نخفف النار حتى 200 مئوية
ونترك القطع تنشوي لمدة ساعتين تقريباً
ثم نخرج قطعة اللحم ونضعها على الشبك
ونضيف الرز والماء المغلي لنفس الصينية التي شوينا فيها اللحم
وبهيك رح ناخذ طعم اللحم والتوابل وما رح نحتاج نتبل الرز
ونضع قطع الثوم على هذا الشكل
ونغطي الصينية اما بصينية اخرى او بورق القصدير [الالمينيوم]
ونعيد اللحم للفرن منشان يكمل شواء ونضج
ونترك الرز ينضج حوالي ساعة تقريباً او ممكن ياخد ساعة ونص بالفرن على حرارة 200 أو حسب حرارة الفرن عندكم
المهم يكون حرارة هادئة ما تحرق الرز
لكن اللحم بعد نصف ساعة او 40 دقيقة خلاص نخرجه ونتركه جانبا
هون لاحظت انو الرز محتاج رشة ماء لهيك ضفتلو نصف كوب ماء ورجعته لمدة 15 دقيقة
وبعدها نضج وصار وقت التقديم
وبهيك بنكون انتهينا من وصفتنا لهاد اليوم الجميل
إن شاء الله تكون الوصفة نالت إعجابكم
وتكونو تحمستو لتجربوها
الى المبتقى باذن الله مع وصفات شهية
