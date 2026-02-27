مندي لحم بالفرن شهي

سكون الفجر

سكون الفجر

:: عضو مَلكِي ::
أوفياء اللمة

1772186020683.webp


كيف حالكم يا حلوين؟ عساكم بخير
اليوم جبتلكم وصفة بحبها كتير وبحب أطبخها
وبتنفع للدجاج واللحم
لكن اليوم رح قدمها باللحم وبقدملكم تبع الدجاج للمرة الجاية باذن الله
1772189934030.gif


ندخل على المقادير
بسم الله ...

2 كيلو لحم مع العظم
3 كوب رز مغسول فقط
2 حبة ثوم كاملة غير مقشرة
نص كوب زيت

التوابل
2 ملعقة صغيرة كركم
2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة زنجبيل
1 ملعقة صغيرة قرفة
ملح حسب الرغبة
1 ملعقة صغيرة ملون طعام أحمر
زعفران [إن وجد]

______________________________________

في وعاء نقوم بإضافة الزيت والتوابل ولون الطعام ونقلبها جيداً
ثم ندهن قطع اللحم بشكل جيد

IMG_0130.webp


IMG_0132.webp


نسخن الفرن على 300 او اعلى درجة عندكم بالفرن

ونضيف كوبين من الماء على اللحم
ونترك قطعة اللحم تاخذ حرارة قوية لمدة 20 دقيقة

IMG_0135.webp


وبعدها نخفف النار حتى 200 مئوية
ونترك القطع تنشوي لمدة ساعتين تقريباً
ثم نخرج قطعة اللحم ونضعها على الشبك

IMG_0138.webp


ونضيف الرز والماء المغلي لنفس الصينية التي شوينا فيها اللحم
وبهيك رح ناخذ طعم اللحم والتوابل وما رح نحتاج نتبل الرز
ونضع قطع الثوم على هذا الشكل

IMG_0137.webp


ونغطي الصينية اما بصينية اخرى او بورق القصدير [الالمينيوم]
ونعيد اللحم للفرن منشان يكمل شواء ونضج

IMG_0139.webp


ونترك الرز ينضج حوالي ساعة تقريباً او ممكن ياخد ساعة ونص بالفرن على حرارة 200 أو حسب حرارة الفرن عندكم
المهم يكون حرارة هادئة ما تحرق الرز
لكن اللحم بعد نصف ساعة او 40 دقيقة خلاص نخرجه ونتركه جانبا

IMG_0145.webp


هون لاحظت انو الرز محتاج رشة ماء لهيك ضفتلو نصف كوب ماء ورجعته لمدة 15 دقيقة

IMG_0150.webp


وبعدها نضج وصار وقت التقديم

IMG_0153.webp


IMG_0155.webp


وبهيك بنكون انتهينا من وصفتنا لهاد اليوم الجميل
إن شاء الله تكون الوصفة نالت إعجابكم
وتكونو تحمستو لتجربوها

الى المبتقى باذن الله مع وصفات شهية


1772187436522.webp




 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
توقيع سكون الفجر
بسم الله ما شاء الله
وصفة شهية
و بخطوات واضحة
بارك الله فيكِ
.....
 
توقيع ام أمينة

المواضيع المشابهة

سكون الفجر
حصرياً: مندي شهي على طريقتي
المشاركات
12
المشاهدات
2K
سكون الفجر
سكون الفجر
سكون الفجر
دجاج محشي ومشوي بالفرن
المشاركات
11
المشاهدات
2K
سكون الفجر
سكون الفجر
ا
لحم بالعجين
المشاركات
14
المشاهدات
2K
ايمن السطيفي
ا
ع
كباب بالفرن+مخلل الزيتون الأخضر+لحم البتلو بالخضروات المشكلة
المشاركات
6
المشاهدات
2K
أشرقت
أ
ا
لحم بالفرن بخلطة روعه مع رز بخلطة أروع وأكيد بالصور
المشاركات
1
المشاهدات
1K
layla
L
العودة
Top Bottom