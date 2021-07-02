الخطة الذهبية للصحة النفسية

بسم الله الرحمن الرحيم





١- عش دقائق يومك وساعاته، واستمتع بذلك، ولا يؤرقك الماضي، ولا تقلق على المستقبل، وسلم كل أمورك لله.



۲- لا تدع أية مشكلة تقضي على أعصابك مهما عظمت، وفکر بهدوء في حلها والتغلب عليها.



3- تذكر الثمن الباهظ الذي ستدفعه من صحتك، عندما تكون أسير القلق والتوتر والانفعال.



4 - عندما تقلق وتتوتر بسبب مشكلة ما؛ أمسك ورقة وقلما، وسجل عليها الجواب على الأسئلة التالية: ما الذي يقلقني؟ | وماذا أستطيع أن أفعل بشأنه؟ ومتى أفعل ذلك؟ وكيف؟



5- لا تشك في أنك سعيد، ولا تسأل نفسك إن كنت سعيدا أم لا، فأنت سعيد حقا طالما أنك مع الله في الطاعة والعبادة والعلم.



6- عليك أن تنهمك بالعلم والعمل، وأن تستمتع بذلك، وأن تجعله و مستوعبا لكل وقتك، عندها لن تشعر بالقلق.



۷- انس الأشياء الصغيرة، ولا تهتم بالأشياء التافهة، ولا تغضب لأجلها أو تجعلها تهزمك، وتنگد عليك حياتك .



۸- لا تقلق بشأن المستقبل، وآمن بقضاء الله وقدره، وأيقن بحكمة الله، وارض بكل ما قدره الله لك، وتعامل مع الخير بالشكر والرضى، ومع الضر بالصبر والتسليم.



۹- فكر جيدا قبل الإقدام على الفعل، وزن الحقائق بعناية قبل صنع القرار، وبعد ذلك سارع بالتنفيذ مستعينا بالله، ولا تقلق بشأن العواقب..



10 - عش حياتك بمرح وبساطة، وتصرف بهدوء وطمأنينة.



۱۱- حاول أن تتكيف مع الأمر الواقع دون أن تتنازل عن شيء من قناعاتك الإيمانية، ولا تكلف نفسك فوق ما تطيق .



۱۲- لا تكثر من انتقاد الآخرين والجدال معهم بلا فائدة، ولا تحاول تضخيم أخطائهم.



۱۳- کن هادئا في تصرفاتك وأقوالك وحركاتك، وتعامل مع الآخرين ببشاشة وابتسامة وسماحة.



14- ثمن الانتقام من الخصوم مرتفع تدفعه من صحتك وأعصابك ومشاعرك، فاترك ذلك ولا تحاول الاقتصاص منهم؛ لأنك تؤذي نفسك أكثر مما تؤذيهم.



15- لا تسمح لخصومك بالسيطرة على حياتك وأفكارك ومشاعرك، فاتركهم وأسقطهم من حسابك.



16- انس نفسك، وتخل عن أنانيتك، وقدم الخير للناس لترسم الابتسامة على وجوههم.



۱۷- عندما تقدم الخير للناس اجعله خالصا لله، ولا تنتظر الشكر منهم حتى لا تخسر ثمرة ذلك الخير .



18 - لا تنزعج أو تقلق بشأن جحود الآخرين لمعروفك، بل توقع هذا؛ لأن معظم الناس لا يعترفون بالجميل، ويكفيك أن الله هو الذي يقبل عملك المخلص ويثيبك عليه.



۱۹- کن قدوة لغيرك في الاعتراف بالجميل والشكر عليه والثناء على المحسن.



۲۰- لا تكثر من الشكوى والتأوه، وانظر إلى الحياة بتفاؤل وإيجابية، وركزعلى إيجابيات الحياة دون سلبياتها.



۲۱- تذکر نعم الله عليك، لتشكره عليها، وتستمتع بها.



۲۲- تعرف على نفسك وطبيعتك ومواهبك وقدراتك ووظفها لتستمتع بحياتك.



۲۳- احرص على أن تفعل الصواب وعند ذلك لا تهتم بسخرية الآخرين وانتقادهم.



24- انقد نفسك بنفسك ولا تهمل نقد الآخرين البناء



من كتاب لا تحزن وابتسم للحياة للشيخ محمود المصري​