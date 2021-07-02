الخطة الذهبية للصحة النفسية

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
15,516
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم


١- عش دقائق يومك وساعاته، واستمتع بذلك، ولا يؤرقك الماضي، ولا تقلق على المستقبل، وسلم كل أمورك لله.

۲- لا تدع أية مشكلة تقضي على أعصابك مهما عظمت، وفکر بهدوء في حلها والتغلب عليها.

3- تذكر الثمن الباهظ الذي ستدفعه من صحتك، عندما تكون أسير القلق والتوتر والانفعال.

4 - عندما تقلق وتتوتر بسبب مشكلة ما؛ أمسك ورقة وقلما، وسجل عليها الجواب على الأسئلة التالية: ما الذي يقلقني؟ | وماذا أستطيع أن أفعل بشأنه؟ ومتى أفعل ذلك؟ وكيف؟

5- لا تشك في أنك سعيد، ولا تسأل نفسك إن كنت سعيدا أم لا، فأنت سعيد حقا طالما أنك مع الله في الطاعة والعبادة والعلم.

6- عليك أن تنهمك بالعلم والعمل، وأن تستمتع بذلك، وأن تجعله و مستوعبا لكل وقتك، عندها لن تشعر بالقلق.

۷- انس الأشياء الصغيرة، ولا تهتم بالأشياء التافهة، ولا تغضب لأجلها أو تجعلها تهزمك، وتنگد عليك حياتك .

۸- لا تقلق بشأن المستقبل، وآمن بقضاء الله وقدره، وأيقن بحكمة الله، وارض بكل ما قدره الله لك، وتعامل مع الخير بالشكر والرضى، ومع الضر بالصبر والتسليم.

۹- فكر جيدا قبل الإقدام على الفعل، وزن الحقائق بعناية قبل صنع القرار، وبعد ذلك سارع بالتنفيذ مستعينا بالله، ولا تقلق بشأن العواقب..

10 - عش حياتك بمرح وبساطة، وتصرف بهدوء وطمأنينة.

۱۱- حاول أن تتكيف مع الأمر الواقع دون أن تتنازل عن شيء من قناعاتك الإيمانية، ولا تكلف نفسك فوق ما تطيق .

۱۲- لا تكثر من انتقاد الآخرين والجدال معهم بلا فائدة، ولا تحاول تضخيم أخطائهم.

۱۳- کن هادئا في تصرفاتك وأقوالك وحركاتك، وتعامل مع الآخرين ببشاشة وابتسامة وسماحة.

14- ثمن الانتقام من الخصوم مرتفع تدفعه من صحتك وأعصابك ومشاعرك، فاترك ذلك ولا تحاول الاقتصاص منهم؛ لأنك تؤذي نفسك أكثر مما تؤذيهم.

15- لا تسمح لخصومك بالسيطرة على حياتك وأفكارك ومشاعرك، فاتركهم وأسقطهم من حسابك.

16- انس نفسك، وتخل عن أنانيتك، وقدم الخير للناس لترسم الابتسامة على وجوههم.

۱۷- عندما تقدم الخير للناس اجعله خالصا لله، ولا تنتظر الشكر منهم حتى لا تخسر ثمرة ذلك الخير .

18 - لا تنزعج أو تقلق بشأن جحود الآخرين لمعروفك، بل توقع هذا؛ لأن معظم الناس لا يعترفون بالجميل، ويكفيك أن الله هو الذي يقبل عملك المخلص ويثيبك عليه.

۱۹- کن قدوة لغيرك في الاعتراف بالجميل والشكر عليه والثناء على المحسن.

۲۰- لا تكثر من الشكوى والتأوه، وانظر إلى الحياة بتفاؤل وإيجابية، وركزعلى إيجابيات الحياة دون سلبياتها.

۲۱- تذکر نعم الله عليك، لتشكره عليها، وتستمتع بها.

۲۲- تعرف على نفسك وطبيعتك ومواهبك وقدراتك ووظفها لتستمتع بحياتك.

۲۳- احرص على أن تفعل الصواب وعند ذلك لا تهتم بسخرية الآخرين وانتقادهم.

24- انقد نفسك بنفسك ولا تهمل نقد الآخرين البناء

من كتاب لا تحزن وابتسم للحياة للشيخ محمود المصري​
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top