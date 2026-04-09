بعيدا عن التسليك..

نجـود

:: عضو مُشارك ::
مرحبا ماري..
في ذلكم اليوم، رأيت أنا أن القميص فوق التنورة أحلى بينما رأت أمي أن أجعله يغوص تحتها، وحين أصريت على اختياري عاتبتني وقالت بأنها ستزور معلمي لتخبره بأني لا أسمع الكلام.
أذكر أنني قضيت فترة المدرسة في ذلك الصباح مرتعبة من فكرة قدومها، وكانت نبضات قلبي تتسارع في كل مرة أرى فيها خيال أحدهم وهو يقترب من باب القسم.. لم أكن أريد أن يتحول الأمر إلى نوع من "البهدلة" أمام المعلم، ولكنني ورغم تخوفي لم أفكر للحظة واحدة بإدخال القميص تحت التنورة بينما كان يمكن أن أفعل ذلك أمامها لأفوّت الأمر... لأجعله فقط يمضي وأفعل ما أريده في اللحظة التي أختفي عن عيونها، لكنني لم أفعل.
ولعل هذه إحدى مساوئي يا ماري: أن يكون عناد المرء واضحا، وأن يكون صدقه أحيانا مشكلة. لم أكن قادرة على مسايرة الأشياء وهي تتعارض مع شيء بداخلي .. ولذلك أنا اليوم سيئة.
لم أكن أعرف كيف أقول لأحدهم، مثلا:
-كونك هاني..
كنوع من الوعود العابرة التي يبدع فيها الناس فقط ليتخلصوا من الآخرين، ثم ليعترفوا لاحقا بما يعني:
- ما شلتوا من أرضو.

لاشيء مجاني ...
الكلام ليس مجانيا دائما..
الوعود ليست مجانية.. ولا يجب أن تكون كذلك.
وضريبة "التسليك" أحيانا: أمل ضار.. ضار جدا للآخرين.

ماري..
يقولون بأن الحياة لا تطلب منا أن نكون في مواجهة مباشرة دائما، ولكن ما الذي يمكن للمرء فعله اذا لم يملك سوى خيارين اثنين: أن يكون جارحا أو أن يكون كاذبا ؟
أخبريني كيف نضع الحد الفاصل بين الصدق ومراعاة مشاعر الآخرين؟



قال نجـود:
ماري..
أخبريني كيف نضع الحد الفاصل بين الصدق ومراعاة مشاعر الآخرين؟
الأمر فيه سعة.. والتقدير في رأيي هو بسؤال:
ما الذي سيترتب على ذلك من مصالح ومفاسد..؟ لي وللآخر..؟
الصدق قد ينفع وقد يضر.. قد يصلح ذات بين وقد يفسد.. وقد يكون الكذب محمودا ومطلوبا..
الصدق أو الصراحة إن لم تكن في موضعها قد تصير وقاحة واقتحاما لمساحة شخصية لأحدهم..
ومراعاة المشاعر .. أو الدبلوماسية بالمقابل قد تنفع في موضعها.. لكنها قد تعود بالضرر على صاحبها.. مع الأشخاص غير المناسبين... فقد يعتبرها بعضهم ضعفا أو خوفا... أو تملقا..
وللناس خيارات عدة.. على حسب رقي نفوسهم.. ونضچهم..
وأظن مقابلة السوء بالسوء أو كظم الغيظ. أو مقابلة الإساءة بالإحسان تدخل في هذا... فقد يسيئ إلي أحدهم لكنني رغم ذلك أراعي مشاعره ولا أواجهه بما فيه رغم قدرتي على جرحه وربما تدميره نفسيا... رجاء الأجر من الله..

والله أعلم.
 
قال نجـود:
أن يكون عناد المرء واضحا، وأن يكون صدقه أحيانا مشكلة.
لو تعلمين يا ماري
مجتمعاتنا ترى الصّدق وقاحة
وقلّة أدب
رُبّما تُتّخذين عدوّة بعد ذلك
لا بأس أن تكوني منافقة
فقط قولي ما يرضيهم
أو
ما يحبّون سماعه

إذا قلتِ الحقيقة
فأنتِ جنيتِ على نفسكِ ماري
قال نجـود:
ماري..
يقولون بأن الحياة لا تطلب منا أن نكون في مواجهة مباشرة دائما، ولكن ما الذي يمكن للمرء فعله اذا لم يملك سوى خيارين اثنين: أن يكون جارحا أو أن يكون كاذبا ؟
أخبريني كيف نضع الحد الفاصل بين الصدق ومراعاة مشاعر الآخرين؟
كوني صادِقة يا مَاري
لم أعهدكِ إلّا كذلِك
أمّا عنهُم ؟
فحتّى لو جاملتِ وراعيتِ مشاعِرهم ستتحولين من وقِحة إلى مُنافقة بأية حال من الأحوالِ
كونِي كما أنتِ
ولا تلتفِتي لأحد
أعيذك بالله أن تلتهمكِ طرقاتِ الزّيف للحدّ الذي تصبحين فيه غريبة عن نفسِك

قال نجـود:
ولكنني ورغم تخوفي لم أفكر للحظة واحدة بإدخال القميص تحت التنورة بينما كان يمكن أن أفعل ذلك أمامها لأفوّت الأمر...
بعيدا عن كلّ شيء
كنتِ مشاغِبة مارِي 🫣
 
