تَغَرَّب عَنِ الأَوطانِ في طَلَبِ العُلا *** وَسافِر فَفي الأَسفارِ خَمسُ فَوائِدِ

تَفَرُّجُ هَمٍّ وَاِكتِسابُ مَعيشَةٍ *** وَعِلمٌ وَآدابٌ وَصُحبَةُ ماجِدِ​

تعتبر الرحلات من الأمور المحببة للنفس لما تحتويه من المتعة والفائدة والإثارة لذا نجد أن الجميع يحرصون على القيام برحلات بين فترة وأخرى وذلك لتجديد النشاط والحيوية .وتختلف الرحلات ما بين رحلات طويلة وقصيرة ففي أيام الدراسة نجد أن الرحلات تتميز بقصر المدة وقرب المكان بينما في الإجازات الطويلة نجد أنها تتميز بطول المدة وبعد المكان .وفي الآونة الأخيرة زاد اهتمام الناس بالرحلات العائلية حيث أصبحت من البرامج الأساسية للعائلة في الإجازة وخاصة في الإجازة الصيفية .ولكن الملاحظ على الكثير من الرحلات العائلية يجد أنها يغلب عليها الطابع الترفيهي البحت والبعد عن البرامج الثقافية الجادة والمفيدة ولأهمية هذه الرحلات أحببت أن أجمع بعض الوسائل والطرق التي من شأنها أن تساهم في تفعيل هذه الرحلات والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن .فوائد الرحلات :1/ التعلم الذاتي : وذلك بزيارة الأماكن التاريخية ومعرفة ثقافات الشعوب وأساليب عيشها .2/ تقوية الروابط الأسرية بين الأب وأبنائه .3/ فرصة للابتعاد عن وسئل الترفيه الضارة كالتلفاز والانترنت وغيرها .4/ تعويد الأبناء على تحمل المسؤولية وذلك بتكليفهم ببعض المهام .5/ التفكر في عظمة الخالق عند زيارة الأماكن الغريبة وكذلك عند زيارة المنتزهات والحدائق .6/ تعويدهم على النظام والنظافة والآداب .7/ معرفة مدى نعمة الله على العبد وذلك بزيارة الأماكن الفقيرة .8/ معرفة خصائص وصفات أفراد الأسرة فمنهم الكسول فينبه ومنهم النشيط فيوجه .وصدق الإمام الشافعي حينما قال :حتى لا تتحول الرحلات العائلية إلى تسلية وترفيه فقط لابد من مراعاة مايلي :1/ مشاركة الأبناء في إعداد البرنامج لتعويدهم على التخطيط ولزيادة تفاعلهم معه .2/ الحرص على أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة .3/ الاستعداد الجيد للرحلة .4/ توزيع المهام بين المشاركين كل حسب ميوله .أمور ينبغي الاهتمام بها قبل السفر :1/ استحضار النية الصالحة عند السفر .2/ التخطيط الجيد للرحلة .3/ وضع هدف للرحلة .4/ إعداد برنامج كامل للرحلة مع المرونة في ذلك .5/ عند إعداد البرنامج لابد من مراعاة التنوع في البرامج وذلك بتخصيص أوقات للبرامج الجدية وأوقات لبرامج التسلية المباحة وأوقات للتنزه كي لا يطغى على الرحلة الجانب الترفيهي فقط.الاستعداد للسفر :لابد لمن عزم على السفر أن يستعد له من جميع النواحي سواء المادية أو الشرعية أو الثقافية أو الرياضية أوالأدوات والتجهيزات الأساسية كالسيارة ومستلزمات الطبخ وغيرها .وتختلف التجهيزات الأساسية من رحلة لأخرى فالرحلة الطويلة تختلف عن الرحلة القصيرة من حيث التجيهزات بينما الرحلة البرية تختلف عن الرحلة البحرية وكذا الرحلة الداخلية تختلف عن الرحلة الخارجية فلكل رحلة أدواتها الخاصة التي تميزها عن غيرها .ولكن هناك بعض الأشياء العامة التي ينبغي الاستعداد لها قبل السفر وتشترك فيها معظم الرحلات منها :1/ الاستعداد المادي :لابد من توفير مبلغ مادي يكون متناسبا مع الرحلة مع وضع مبلغ زائد وذلك للحالات الطارئة .2/ مستلزمات الرحلة :عند تحدد نوعية الرحلة ينبغي تجهيز المستلزمات الأساسية الضرورية لها وذلك لكي لاتصرف الميزانية على بعض الأمور التي قد تكون موجودة لدى الشخص فأحيانًا تجد بعض الناس قد يشتري في كل رحلة أعراضا جديدة قد تكون موجودة لديه سابقا الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بميزانية الرحلة بدون فائدة .3/ الاستعداد الشرعي :إن من الأمور الهامة التي ينبغي الاعتناء بها عند الاستعداد للرحلة المسائل الشرعية المتعلقة بالسفر من صلاة وصيام وغيرها لذا ينبغي عند الاستعداد للسفر مراعاة مايلي :1/ قراءة الكتب المختصرة عن أحكام السفر كالصلاة والأذان والأذكار وغيرها.2/ جمع الوسائل الدعوية المناسبة للمنطقة المزارة فعندما تكون المنطقة المزارة لديها أخطاء عقدية يهتم المسافر إلى تلك المنطقة بجمع الكتب والأشرطة والمطويات التي تصحح هذا الجانب .3/ حفظ الأذكار المتعلقة بالسفر (دعاء السفر،المنزل الجديد وغيرها .4/ قراءة بعض الفتاوى المتعلقة بالسفر .4/ الاستعداد الثقافي والترفيهي :إن من الأمور المحببة للنفس وخصوصا في الرحلات الجوانب الترفيهية والثقافية فتجد أن الكثير من المسافرين يحرصون عليها ويسعون إليها لذا ينبغي الاهتمام بهذا الجانب والتركيز عليه والاستفادة منه في تقديم بعض الأمور المفيدة بشكل جذاب يدخل على النفس البهجة والسرور ويكون ذلك بما يلي :1/ تجهيز جميع اللوازم الخاصة بهذا الجانب من أوراق وأقلام وحاسب آلي (عند الحاجة) .2/ شراء الكتب الخاصة بالمسابقات الثقافية والألغاز والألعاب الحركية للاستفادة منها أثناء السفر .3/ شراء الكتب الخاصة بالطرائف والقصص الممتعة والمفيدة .4/ إعداد المسابقات الثقافية الورقية السريعة (حروف،أسرع إجابة،الغاز) .5/ إعداد المسابقات الذهنية الورقية التي تحتاج إلى تفكير عميق وخيال واسع .6/ إحضار الأشرطة المفيدة والمتنوعة من دروس علمية ومحاضرات قيمة وأناشيد إسلامية هادفة وبعض القصص التي تتحدث عن السيرة النبوية والأئمة الأعلام وغيرها .5/ الاستعداد الاجتماعي :عند الاستعداد للرحلة تجد أن الكثير منا قد لا يهتم بالتعرف على المنطقة المزارة ولابتحديد المناطق التي سيزورها لذا تجد أن الوقت قد يضيع عليه في زيارة بعض الأماكن التي قد لاتكون مناسبة له ولعائلية .كما أنه قد لايهتم باختيار الرفيق الصالح الذي يعينه على الخير ويحثه عليه بل قد يسافر مع أي شخص الأمر الذي يترتب على هذا الإضرار بالرحلة .لذا ينبغي الاهتمام بهذا الجانب والحرص عليه وذلك بمراعاة مايلي :1/ اختيار الصحبة الصالحة‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏(مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ ‏‏ الكير ‏‏ فحامل المسك إما أن ‏ ‏يحذيك ‏ ‏وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة)كما ينبغي أيضًا مراعاة المكان عند اختيار الصحبة فعندما تنوي الذهاب إلى رحلة برية عليك أن تختار صاحبا يستمتع بالرحلات البرية وهكذا .2/ حصر الأقارب والزملاء في المنطقة المزارة لزيارتهم ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏قال ‏(سمعت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏ ‏من سره أن يبسط له في رزقه وأن ‏ ‏ينسأ ‏ ‏له في أثره فليصل رحمه )و‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ (‏إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت ‏الرحم ‏ ‏فقالت هذا مقام العائذ من القطيعة قال نعم ‏ ‏أما ترضين أن ‏ ‏أصل ‏ ‏من ‏ ‏وصلك ‏ ‏وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذاك لك ثم قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏اقرءوا إن شئتم }فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ{22} أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ{23} أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا{24محمد)3/ تجهيز المستلزمات الأساسية للرحلة من طعام وعصائر وأدوات طبخ وغيرها .4/ تحديد البرنامج السياحي من حيث الأماكن والمناطق التي ستزار .6/ الاستعداد الرياضي :هناك عدد من الأمور ينبغي مراعاتها في هذا الجانب منها :1/ تجهيز الأدوات الخاصة بالجانب الرياضي من ملابس وأدوات رياضية (كورة،ملابس سباحة ،بالونات،الخ)2/ اختيار الألعاب الرياضية المناسبة للمشاركين في الرحلة وتجهيز الأدوات الخاصة بها .3/ عدم المبالغة في البرامج الرياضية وإنما تكون بقدر الحاجة إليها .كتب ننصح بقراءتها قبل الرحلة :1/ المختصر في أحكام السفر .2/ الفتاوى المتعلقة بالسفر .3/ قراءة الكتب والمواقع المتعلقة بالمنطقة المزارة من حيث المواقع والأماكن المناسبة .4/ قراءة بعض القصص المثيرة وذلك للاستفادة منها في أوقات الفراغ أثناء الرحلة .أثناء الرحلة :1/ القرآن الكريم2/ تفسير السعدي3/ كتاب رياض الصالحين شرح ابن عثيمين4/ هذا الحبيب يا محبأشرطة ننصح بالاستماع إليها :1/ القرآن الكريم2/ الأناشيد الإسلامية ذات المواضيع الهادفة3/ أشرطة السيرة النبوية4/ سيرة الصحابة5/ التاريخ الإسلامي6/ الأئمة الأعلام (الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي،الإمام أحمد بن حنبل الخ)7/ محاضرات وعظية8/ دروس علميةمخالفات تقع في الرحلات العائلية :1/ الاستماع إلى الأغاني .2/ إضاعة الأوقات في الأمور التافهة ككرة القدم وغيرها والتسكع في الأسواق .3/ الفوضى وعدم الانضباط ببرنامج معين .4/ الإسراف في المأكل والمشرب والتنزه .5/ اعتبار الرحلات مجالا للتسلية فقط .6/ تعدد الآراء وكثرة الخلافات لعدم وجود المرجعية .7/ الاختلاط بين الرجال والنساء لغير المحارم .8/ تصوير النساء الأمر الذي قد يترتب عليه انتشار هذه الصور بين ضعاف النفوس .9/ التفرد بالرأي وعدم إتاحة مبدأ الشورى.10/ عدم توزيع المهام والمسؤوليات بين الجميع بالتساوي .11/ التساهل في أداء الفرائض أو تأخيرها .12/ الجهل بأحكام السفر .استغلال الوقت الثمين في السفر الطويل :برنامج الطريق :إن كثير من الأوقات التي يقضيها أفراد الأسرة في الرحلات الطويلة هي داخل السيارة لذا ينبغي الاهتمام بهذا الأمر عند إعداد برنامج الرحلة بحيث يكون هناك برنامج مميز داخل السيارة يساعد على طرد الملل والسآمة .فمن الأشياء التي ينبغي مراعاتها في برنامج الطريق :1/ التأكد من سلامة المسجل والمذياع .2/ توزيع الأشرطة بحيث يتم تشغيل القرآن الكريم والمحاضرات والقصص في فترات النشاط بينما في أوقات التعب يمكن الاستفادة من الأناشيد .3/ الاستفادة من التقنية الحديثة بحيث يمكن وضع جهاز فيديو سيدي لعرض الأشرطة المرئية والصوتية التربوية المفيدة داخل السيارة .4/ إقامة المسابقات الثقافية السريعة (حروف) والتي تعتمد على سرعة الإجابة .5/ طرح الألغاز التي تدعو إلى التفكير والتأمل والتفكير خارج الصندوق .6/ تخصيص جزء للمشاركات من الأبناء والبنات وذلك بقراءة القرآن الكريم أو الأناشيد أو القصائد الشعرية أو المقاطع النثرية كل حسب ميوله .برنامج الكشتة :بعد عناء البحث بالسيارة عن مكان مناسب يستقر الحال بالأسرة إلى النزول في مكان يطمئن له الأغلبية وينبغي هنا مراعاة ما يلي :1/ الاستفادة من اجتماع الأسرة في تذكيرهم بعظمة الخالق من خلال بعض المناظر أو الآثار .2/ الاستفادة من بعض الوقت في قراءة كتاب أو قصة .3/ طرح المسابقات الثقافية الورقية المتنوعة .4/ إقامة بعض المسابقات الرياضية كالجري أو كرة القدم بين أفراد الأسرة ويمكن المشاركة مع بعض المصطافين لتكوين علاقات اجتماعية معهم .5/ تعويد الأبناء على الاعتماد على النفس في الأكل والشرب وعدم الاعتماد على الوجبات السريعة .6/ إقامة مسابقة للطهي بين الأولاد والبنات لإضفاء توع من المرح والتسلية .7/ الاستفادة من الحاسب الآلي في عرض المسابقات أو الفلاشات وغيرها .العودة :في ختام الرحلة وعند العودة ينتاب المشاركين في الرحلة مشاعر الحزن والأسى على انتهاء الرحلة لذا ينبغي الاهتمام بهذا الأمر عند إعداد البرنامج بحيث توضع بعض البرامج المفيدة والممتعة في يوم العودة فمن الملاحظ على الكثير من المسافرين التركيز على أيام الرحلة وإهمال شديد ليوم العودة .