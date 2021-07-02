إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
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- فار إلى الله
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- ذكر
أصل تسمية ولايات الدولة الجزائر وهي
- عنابة : نسبة إلى الأشجار العناب التي كانت منتشرة بكثرة فيها
- تبسة : أصلها تيبس و معنها اللبؤة لغة الليو القديمة
- أدرار : أصلها أذرار و معنها الجبال
- الأصنام : سمية على تقاطع الطروق و الشلف نسبة لنهر الشلف
- سوق أهراس : سوق أهراس يعني سوق الأسد
- تيسمسيلت : تيسم غروب سيلت الشمس أي غروب الشمس
-سيدي بلعباس .. سمية مكرة و سمية العمارنا و اخرا سمية سيدي بلعباس نسبة للوالي الصالح
سيدي بلعباس مول الوهبة
- تلمسان : أصلها تالة يمسان معناها المنبع الجاف
- النعامة : نسبة لطائر النعام في المنطقة
- عين الدفلة : نسبة لأشجار الدفلة و أممها عين جارية
- وهران :أصلها واد الهران و تعني واد الأسود
- تمنراست : تمنغراست و هو نوع من الخفافيش يعيش فيها
- سكيكدة : روسيكادا معنها رأس المنارة
- جيجيل : أيجيجيلي معنها من ربوة إلى ربوة أو جبل جبل
- بجاية : نسبة إلى قبيلة بقايت و سمها الفرنسيون بوجي لجمالها كالشمعة
- غليزان : اصلها إيغيل - يزان معناها السهل المحترق
- تيزي وزو : أصلها تيزي - أززو . تيزي هي الهضبة أوززو فهو نبات
أزهار أصفر اللون
- عين تيموشنت : تيموشنت معناها عين الذيبة
- عين الصفراء : نسبة لعين جارية أممها تنبع من رمال صفراء
- سطيف : معناها سيتيفيس أي الأرض السوداء
- قسنطينة : سيرتا سابقا معناها الهواء
- خنشلة : خنشلة أو هنسلا هي إختصار لكلمة أسلام أو شلام
في اللغات القديمة
- عبن مليلة : أو تماليليت أي معناها الأرض البيضاء المالحة
- مسيلة : أو الحضنة لحتضانها الأطلس التلي و الصحراوي
- جانت : جانت معناها حــــط الـرحال
- ورقلة : كانت تسمى وركلان أي معنها الرجل الحر
- إليزي : إليزي معناها بالتيفينا أي معناها المراهق
- قالمة : و هي معناها القى- لما - معناها وجد الماء وهي معروفة
بكثرة الينابيع
- غرداية : و هي معناها تغرديت معناها هضبة الواد
- بشار : سمية من طرف الفرنسيين كلون بشار أو الساورة
- البيض : سمية البيض بسبب بياض الثلج على جبالها
- سعيدة : سمية على إمرأة كانت جميلة فيها فالقديم
- معسكر : معناها و نسبة إلى يعسكر جيش الأمير عبد القادر
- باتنة .. نسبة لمكان كان المسافرين يابيتون فيه باتنة
- الأغواط : نسبة الغوط لثرة البساتين و الينابيع الغوط
- ميلة : سمية ميلة إلى كلمة ميلو ميلاح أي عين التين
- أم البواقي : معناها أم البودي جمع البادية
- تيارت :كانت تسمى في القديم تيهرت
- مستغانم : معناها مرسى الغنائم
- الجلفة .. نسبة و معناها جفاف الأرض ( جلاف جلفة )
- المدية : نسبة لأميرة رومانيا إسمها المدية في القديم
- البليدة : سمية البليدة تصغير للمدينة ( بليدة ) في سهل متيجة الكبير
- برج بوعريريج : كانت تسمى البيبان و نسبة لبرج عسكري
- بسكرة : كانت تسمى فيسيرا كلمة رومانيا و إلى حلاوة التمر بسي . كرة
- الواد سوف : معناها واد االرمال
- تندوف : سمية تندوف بي طواف مكان لطواف التجارة سمية سوق مقالة
- تيبازة : كانت تسمى ( باساج ) أي الممر إلى جبل شنوة
- البويرة .. كانت تسمى حمزة نسبة لمؤسسها و هي القلعة
- عنابة : نسبة إلى الأشجار العناب التي كانت منتشرة بكثرة فيها
- تبسة : أصلها تيبس و معنها اللبؤة لغة الليو القديمة
- أدرار : أصلها أذرار و معنها الجبال
- الأصنام : سمية على تقاطع الطروق و الشلف نسبة لنهر الشلف
- سوق أهراس : سوق أهراس يعني سوق الأسد
- تيسمسيلت : تيسم غروب سيلت الشمس أي غروب الشمس
-سيدي بلعباس .. سمية مكرة و سمية العمارنا و اخرا سمية سيدي بلعباس نسبة للوالي الصالح
سيدي بلعباس مول الوهبة
- تلمسان : أصلها تالة يمسان معناها المنبع الجاف
- النعامة : نسبة لطائر النعام في المنطقة
- عين الدفلة : نسبة لأشجار الدفلة و أممها عين جارية
- وهران :أصلها واد الهران و تعني واد الأسود
- تمنراست : تمنغراست و هو نوع من الخفافيش يعيش فيها
- سكيكدة : روسيكادا معنها رأس المنارة
- جيجيل : أيجيجيلي معنها من ربوة إلى ربوة أو جبل جبل
- بجاية : نسبة إلى قبيلة بقايت و سمها الفرنسيون بوجي لجمالها كالشمعة
- غليزان : اصلها إيغيل - يزان معناها السهل المحترق
- تيزي وزو : أصلها تيزي - أززو . تيزي هي الهضبة أوززو فهو نبات
أزهار أصفر اللون
- عين تيموشنت : تيموشنت معناها عين الذيبة
- عين الصفراء : نسبة لعين جارية أممها تنبع من رمال صفراء
- سطيف : معناها سيتيفيس أي الأرض السوداء
- قسنطينة : سيرتا سابقا معناها الهواء
- خنشلة : خنشلة أو هنسلا هي إختصار لكلمة أسلام أو شلام
في اللغات القديمة
- عبن مليلة : أو تماليليت أي معناها الأرض البيضاء المالحة
- مسيلة : أو الحضنة لحتضانها الأطلس التلي و الصحراوي
- جانت : جانت معناها حــــط الـرحال
- ورقلة : كانت تسمى وركلان أي معنها الرجل الحر
- إليزي : إليزي معناها بالتيفينا أي معناها المراهق
- قالمة : و هي معناها القى- لما - معناها وجد الماء وهي معروفة
بكثرة الينابيع
- غرداية : و هي معناها تغرديت معناها هضبة الواد
- بشار : سمية من طرف الفرنسيين كلون بشار أو الساورة
- البيض : سمية البيض بسبب بياض الثلج على جبالها
- سعيدة : سمية على إمرأة كانت جميلة فيها فالقديم
- معسكر : معناها و نسبة إلى يعسكر جيش الأمير عبد القادر
- باتنة .. نسبة لمكان كان المسافرين يابيتون فيه باتنة
- الأغواط : نسبة الغوط لثرة البساتين و الينابيع الغوط
- ميلة : سمية ميلة إلى كلمة ميلو ميلاح أي عين التين
- أم البواقي : معناها أم البودي جمع البادية
- تيارت :كانت تسمى في القديم تيهرت
- مستغانم : معناها مرسى الغنائم
- الجلفة .. نسبة و معناها جفاف الأرض ( جلاف جلفة )
- المدية : نسبة لأميرة رومانيا إسمها المدية في القديم
- البليدة : سمية البليدة تصغير للمدينة ( بليدة ) في سهل متيجة الكبير
- برج بوعريريج : كانت تسمى البيبان و نسبة لبرج عسكري
- بسكرة : كانت تسمى فيسيرا كلمة رومانيا و إلى حلاوة التمر بسي . كرة
- الواد سوف : معناها واد االرمال
- تندوف : سمية تندوف بي طواف مكان لطواف التجارة سمية سوق مقالة
- تيبازة : كانت تسمى ( باساج ) أي الممر إلى جبل شنوة
- البويرة .. كانت تسمى حمزة نسبة لمؤسسها و هي القلعة