أصل تسمية ولايات الدولة الجزائر وهي

- عنابة : نسبة إلى الأشجار العناب التي كانت منتشرة بكثرة فيها

- تبسة : أصلها تيبس و معنها اللبؤة لغة الليو القديمة

- أدرار : أصلها أذرار و معنها الجبال

- الأصنام : سمية على تقاطع الطروق و الشلف نسبة لنهر الشلف

- سوق أهراس : سوق أهراس يعني سوق الأسد

- تيسمسيلت : تيسم غروب سيلت الشمس أي غروب الشمس

-سيدي بلعباس .. سمية مكرة و سمية العمارنا و اخرا سمية سيدي بلعباس نسبة للوالي الصالح

سيدي بلعباس مول الوهبة

- تلمسان : أصلها تالة يمسان معناها المنبع الجاف

- النعامة : نسبة لطائر النعام في المنطقة

- عين الدفلة : نسبة لأشجار الدفلة و أممها عين جارية

- وهران :أصلها واد الهران و تعني واد الأسود

- تمنراست : تمنغراست و هو نوع من الخفافيش يعيش فيها

- سكيكدة : روسيكادا معنها رأس المنارة

- جيجيل : أيجيجيلي معنها من ربوة إلى ربوة أو جبل جبل

- بجاية : نسبة إلى قبيلة بقايت و سمها الفرنسيون بوجي لجمالها كالشمعة

- غليزان : اصلها إيغيل - يزان معناها السهل المحترق

- تيزي وزو : أصلها تيزي - أززو . تيزي هي الهضبة أوززو فهو نبات

أزهار أصفر اللون

- عين تيموشنت : تيموشنت معناها عين الذيبة

- عين الصفراء : نسبة لعين جارية أممها تنبع من رمال صفراء

- سطيف : معناها سيتيفيس أي الأرض السوداء

- قسنطينة : سيرتا سابقا معناها الهواء

- خنشلة : خنشلة أو هنسلا هي إختصار لكلمة أسلام أو شلام

في اللغات القديمة

- عبن مليلة : أو تماليليت أي معناها الأرض البيضاء المالحة

- مسيلة : أو الحضنة لحتضانها الأطلس التلي و الصحراوي

- جانت : جانت معناها حــــط الـرحال

- ورقلة : كانت تسمى وركلان أي معنها الرجل الحر

- إليزي : إليزي معناها بالتيفينا أي معناها المراهق

- قالمة : و هي معناها القى- لما - معناها وجد الماء وهي معروفة

بكثرة الينابيع

- غرداية : و هي معناها تغرديت معناها هضبة الواد

- بشار : سمية من طرف الفرنسيين كلون بشار أو الساورة

- البيض : سمية البيض بسبب بياض الثلج على جبالها

- سعيدة : سمية على إمرأة كانت جميلة فيها فالقديم

- معسكر : معناها و نسبة إلى يعسكر جيش الأمير عبد القادر

- باتنة .. نسبة لمكان كان المسافرين يابيتون فيه باتنة

- الأغواط : نسبة الغوط لثرة البساتين و الينابيع الغوط

- ميلة : سمية ميلة إلى كلمة ميلو ميلاح أي عين التين

- أم البواقي : معناها أم البودي جمع البادية

- تيارت :كانت تسمى في القديم تيهرت

- مستغانم : معناها مرسى الغنائم

- الجلفة .. نسبة و معناها جفاف الأرض ( جلاف جلفة )

- المدية : نسبة لأميرة رومانيا إسمها المدية في القديم

- البليدة : سمية البليدة تصغير للمدينة ( بليدة ) في سهل متيجة الكبير

- برج بوعريريج : كانت تسمى البيبان و نسبة لبرج عسكري

- بسكرة : كانت تسمى فيسيرا كلمة رومانيا و إلى حلاوة التمر بسي . كرة

- الواد سوف : معناها واد االرمال

- تندوف : سمية تندوف بي طواف مكان لطواف التجارة سمية سوق مقالة

- تيبازة : كانت تسمى ( باساج ) أي الممر إلى جبل شنوة

- البويرة .. كانت تسمى حمزة نسبة لمؤسسها و هي القلعة