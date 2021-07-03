أبي في ذمة الله Haffied aziz حفياد عزيز

Chicobustan
:: عضو مُشارك ::
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الله اكبر ولله الحمد.
انا لله وانا اليه راجعون.
انتقل الى جوار ربه المرحوم أبي حفياد عزيز بعد صراع مع المرض
سرطان بروستات توفي اليوم 17/06/2021 علي الساعة 15:30
ولاية سطيف Hôpital El Baz
انا لله وانا لله وانا اليه راجعون
العنوان :
حي 500 مسكن ميكارني عيسي ع 10A
اخي واختي في الله قل امين يارب وربي يثبت اجرك لا تنسي قراءة الدعاء ليرد عليك الملك ولك بالمثل
اطلب من الاخوة الحاضرين الدعاء له واجركم لله اخوتي في الله
ثبت الله اجركم
اللهم أنزله منازل الشهداء واجعل عيشه في قبره عيشة السعداء واجعله في الجنة مرافقاً للأنبياء .اللهم نفس في القبر كربته وبارك له في منقلبه ومصيره يا لطيف يا ودود.اللهم أرزقه برد العيش في قبره ولذة النظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة.اللهم ارزقه عفواً عند الحساب وفوزاً بالجنة ونجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم أنزل عليه الضياء والنور والفسحة والسرور واجعله آمناً مطمئناً في قبره يا عزيز يا غفور.اللهم أنشر عليه رحماتك وصب عليه من بركاتك يا من بيده خزائن السماوات والأرض أنت الكريم الـمعطي .اللهم عُد على عبدك بالرحمة يا من رحمته واسعة وعفوه عظيم.اللهم ارفع ذكره وضع وزره واغفر ذنبه واسكنه الدرجات العلى من الجنةاللهم أكرمه ولا تهنه وأعطه ولا تحرمه وثبته في قبره بالقبول الثابت كما ثبت أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين يا رب اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين
يا اخاوتي دعاء للمتوفي والدي Haffied aziz
كل من رأي دعاء يقرأه وأجركم لله
اللهم أغفر له و ارحمه و اعفو عنه و اكرمه
- اللهم وسع مدخله و ادخله الجنة و غسله بالثلج و الماء والبرد
- اللهم يمن كتابه و هون حسابه و لين ترابه و ثبت أقدامه و ألهمه حسن الجواب اللهم طيب ثراه و اكرم مثواه واجعل الجنة مستقره و مأواه
اللهم نور مرقده و عطر مشهده و طيب مضجعه
- اللهم آنس وحشته و ارحم غربته و قه عذاب القبر و عذاب النار
- اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
- اللهم فسح له في قبره و اجعله روضة من رياض الجنة و لا تجعله حفرة من حفر النار
- اللهم أنقله من ضيق اللحود و القبور إلى سعة الدور و القصور مع الذين أنعمت عليهم من الصديقين و الصالحين والشهداء
-اللهم اجعل له من فوقه و من تحته و من أمامه و من خلفه و عن يمينه و عن يساره نورا من نورك يا نور السماوات و الأرض
- اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله واسكنه فسيح جناتك في الدراجات العلي آمين
- اللهم إن كان قد أحسن فزد في إحسانه و إن كانت قد أساء فتجاوز عن إساءته
- يا أكرم من سئل و يا أوسع من جاد بالعطايا … خفف أحماله و حط من أوزاره واجعله في مقام من قام لك بالقرآن أناء الليل و أطراف النهار
- اللهم كن له بعد الحبيب حبيبا و لدعاء من دعا له سامعا و مجيبا و اجعل له من فضلك و رحمتك و جنتك حظا و نصيبا
- اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان و من توفيته منا فتوفه على الإسلام
- اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة بعد الموت
- اللهم اجعل لنا عملا يؤنسنا في قبرنا إذا أوحشنا المكان و لفظتنا الأوطان و فارقنا الأهل و الجيران
- اللهم هب لنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك و ترضى بقضائك تقنع بعطائك
- اللهم أغفر لحيينا و ميتنا و شاهدنا و غائبنا و صغيرينا و كبيرنا و جميع موتى المسلمين و المسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية و لنبيك بالرسالة و ماتوا على ذلك
- اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها و اجعل خير أيامنا يوم لقائك
- سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين
انا لله وانا اليه راجعون.
انتقل الى جوار ربه المرحوم أبي حفياد عزيز بعد صراع مع المرض
سرطان بروستات توفي اليوم 17/06/2021 علي الساعة 15:30
ولاية سطيف Hôpital El Baz
انا لله وانا لله وانا اليه راجعون
العنوان :
حي 500 مسكن ميكارني عيسي ع 10A
اخي واختي في الله قل امين يارب وربي يثبت اجرك لا تنسي قراءة الدعاء ليرد عليك الملك ولك بالمثل
اطلب من الاخوة الحاضرين الدعاء له واجركم لله اخوتي في الله
ثبت الله اجركم
اللهم أنزله منازل الشهداء واجعل عيشه في قبره عيشة السعداء واجعله في الجنة مرافقاً للأنبياء .اللهم نفس في القبر كربته وبارك له في منقلبه ومصيره يا لطيف يا ودود.اللهم أرزقه برد العيش في قبره ولذة النظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة.اللهم ارزقه عفواً عند الحساب وفوزاً بالجنة ونجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم أنزل عليه الضياء والنور والفسحة والسرور واجعله آمناً مطمئناً في قبره يا عزيز يا غفور.اللهم أنشر عليه رحماتك وصب عليه من بركاتك يا من بيده خزائن السماوات والأرض أنت الكريم الـمعطي .اللهم عُد على عبدك بالرحمة يا من رحمته واسعة وعفوه عظيم.اللهم ارفع ذكره وضع وزره واغفر ذنبه واسكنه الدرجات العلى من الجنةاللهم أكرمه ولا تهنه وأعطه ولا تحرمه وثبته في قبره بالقبول الثابت كما ثبت أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين يا رب اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين
يا اخاوتي دعاء للمتوفي والدي Haffied aziz
كل من رأي دعاء يقرأه وأجركم لله
اللهم أغفر له و ارحمه و اعفو عنه و اكرمه
- اللهم وسع مدخله و ادخله الجنة و غسله بالثلج و الماء والبرد
- اللهم يمن كتابه و هون حسابه و لين ترابه و ثبت أقدامه و ألهمه حسن الجواب اللهم طيب ثراه و اكرم مثواه واجعل الجنة مستقره و مأواه
اللهم نور مرقده و عطر مشهده و طيب مضجعه
- اللهم آنس وحشته و ارحم غربته و قه عذاب القبر و عذاب النار
- اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
- اللهم فسح له في قبره و اجعله روضة من رياض الجنة و لا تجعله حفرة من حفر النار
- اللهم أنقله من ضيق اللحود و القبور إلى سعة الدور و القصور مع الذين أنعمت عليهم من الصديقين و الصالحين والشهداء
-اللهم اجعل له من فوقه و من تحته و من أمامه و من خلفه و عن يمينه و عن يساره نورا من نورك يا نور السماوات و الأرض
- اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله واسكنه فسيح جناتك في الدراجات العلي آمين
- اللهم إن كان قد أحسن فزد في إحسانه و إن كانت قد أساء فتجاوز عن إساءته
- يا أكرم من سئل و يا أوسع من جاد بالعطايا … خفف أحماله و حط من أوزاره واجعله في مقام من قام لك بالقرآن أناء الليل و أطراف النهار
- اللهم كن له بعد الحبيب حبيبا و لدعاء من دعا له سامعا و مجيبا و اجعل له من فضلك و رحمتك و جنتك حظا و نصيبا
- اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان و من توفيته منا فتوفه على الإسلام
- اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة بعد الموت
- اللهم اجعل لنا عملا يؤنسنا في قبرنا إذا أوحشنا المكان و لفظتنا الأوطان و فارقنا الأهل و الجيران
- اللهم هب لنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك و ترضى بقضائك تقنع بعطائك
- اللهم أغفر لحيينا و ميتنا و شاهدنا و غائبنا و صغيرينا و كبيرنا و جميع موتى المسلمين و المسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية و لنبيك بالرسالة و ماتوا على ذلك
- اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها و اجعل خير أيامنا يوم لقائك
- سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين