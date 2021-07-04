█▄(( كًلمًآتْ تُفًرًحْ الًقُلًوًبْ )) ▀█إلهي أسألكأن تجعل علينآ وآقية تنجينآ من ‏الهلكآتوتجنبنآ من الأفآتوتكننآ من دوآهي المصيبآتوأن تنزل علينآ من سكينتـكوأن ‏تغشي وجوهنآ بأنوآر محبتكوأن تؤوينآ إلى شديد ركنكوأن تحوينآ في أكنآف عصمتك‏برأفتك ورحمتك يآ أرحم الرآحمين█▄(( كًلمًآتْ تُفًرًحْ الًقُلًوًبْ)) ▀█يآ من كل هآرب إليه يلتجئوكل طآلب إيآه يرتجييآ خير مرجوويآ أكرم مدعوويآ من ‏لآ يرد سآئله ولآ يخيب أملهيآ من بآبه مفتوح لدآعيهوحجآبه مرفوع لرآجيهأسألك بكرمك أن تمن على قآرئ رسآلتي█▄((كًلمًآتْ تُفًرًحْ الًقُلًوًبْ )) ▀█إلهي لآ تغلق على موحديك أبوآب رحمتكولآ تحجب مشتآقيك عن النظر إلى جميل رؤيتكإلهي نفس أعززتهآ بتوحيدككيف تذلهآ بمهآنة هجرآنكوضمير أنعقد على مودتككيف ‏تحرقه بحرآرة نيرآنكإلهي أجرني من أليم غضبك وعظيم سخطك█▄((كًلمًآتْ تُفًرًحْ الًقُلًوًبْ)) ▀█ولقد ذكرتك والخطوبُ كوآلحُسودً ووجه الدهر أغبرُ وقآتمُفهتفت في الأسحآر بإسمك صآخاًفإذآ حيَّآ كلُ فجرٍ باسمُ█▄((كًلمًآتْ تُفًرًحْ الًقُلًوًبْ)) ▀█إلهي إن كآن قبح الذنب من عبدكفليحسن العفو من عندكإلهي مآ أنآ بأول من عصآك ‏فتبت عليهوتعرض بمعروفك فجدت عليه█▄((كًلمًآتْ تُفًرًحْ الًقُلًوًبْ)) ▀█يآ مجيب المضطريآ كآشف الضريآ عظيم البريآ عليماً بمآ في السريآ جميل السترأستشفعت بجودك وكرمك إليكو توسلت بجنآبك وترحمك لديكفأستجبت دعآئي بمنك ورحمتكيآ أرحم الرآحمين█▄((كًلمًآتْ تُفًرًحْ الًقُلًوًبْ)) ▀█مهمآ رسمنآ في جلآلك أحرفاًقدسيةً تشدو بهآ الأرواحُفلأنت أعظمُ والمعآني كُلهايـآ ربُّ عند جلآلكم تنداحُ█▄((كًلمًآتْ تُفًرًحْ الًقُلًوًبْ)) ▀█اللهمفأجعل مكآن اللوعة سلوةوجزآء الحزن سروراًوعند الخوف أمناًاللهم آمين█▄((كًلمًآتْ تُفًرًحْ الًقُلًوًبْ)) ▀█يـــــــــــآربإهدى حيآرى البصآئر إلى نوركوضُلاَّل المنآهج إلى صرآطكوالزآئغين عن السبيل إلى هدآك█▄((كًلمًآتْ تُفًرًحْ الًقُلًوًبْ)) ▀█اللهمأذهب عنّآ الحزنوأزل عنّآ الهموأطرد من نفوسنآ القلقنعوذ بك من الخوف إلآ منكومن الركون إلآ إليكوالتوكل إلآ عليكوالسؤال إلآ منكوالأستعانة إلآ بكأنت ولينانعم المولىونعم النصير█▄((كًلمًآتْ تُفًرًحْ الًقُلًوًبْ)) ▀█يآ ربّ أنت غفوروبالسمآح قديرمالي سوآك أغثنيوهل لي سوآك يجير█▄((كًلمًآتْ تُفًرًحْ الًقُلًوًبْ)) ▀█ألبستني الخطآيا ثوب مذلتيوجللني التبآعد منك لبآس مسكنتيوأمآت قلبي عظيم جنآيتي‏فأحيه بتوبة منك يآ أملي وبغيتيوصلى اللهم على الحبيب محمدوعلى اله وصحبه اجميعن​