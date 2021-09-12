كلمات تفرح القلب

█▄ ♥ (( كًلمًآتْ تُفًرًحْ الًقُلًوًبْ )) ▀█



إلهي أسألك

أن تجعل علينآ وآقية تنجينآ من ‏الهلكآت

وتجنبنآ من الأفآت

وتكننآ من دوآهي المصيبآت

وأن تنزل علينآ من سكينتـك

وأن ‏تغشي وجوهنآ بأنوآر محبتك

وأن تؤوينآ إلى شديد ركنك

وأن تحوينآ في أكنآف عصمتك

‏برأفتك ورحمتك يآ أرحم الرآحمين





█▄ ♥(( كًلمًآتْ تُفًرًحْ الًقُلًوًبْ♥)) ▀█



يآ من كل هآرب إليه يلتجئ

وكل طآلب إيآه يرتجي

يآ خير مرجو

ويآ أكرم مدعو

ويآ من ‏لآ يرد سآئله ولآ يخيب أمله

يآ من بآبه مفتوح لدآعيه

وحجآبه مرفوع لرآجيه

أسألك بكرمك أن تمن على قآرئ رسآلتي





█▄ ♥ ((كًلمًآتْ تُفًرًحْ الًقُلًوًبْ )) ▀█



إلهي لآ تغلق على موحديك أبوآب رحمتك

ولآ تحجب مشتآقيك عن النظر إلى جميل رؤيتك

إلهي نفس أعززتهآ بتوحيدك

كيف تذلهآ بمهآنة هجرآنك

وضمير أنعقد على مودتك

كيف ‏تحرقه بحرآرة نيرآنك

إلهي أجرني من أليم غضبك وعظيم سخطك





█▄ ♥((كًلمًآتْ تُفًرًحْ الًقُلًوًبْ♥)) ▀█



ولقد ذكرتك والخطوبُ كوآلحُ

سودً ووجه الدهر أغبرُ وقآتمُ

فهتفت في الأسحآر بإسمك صآخاً

فإذآ حيَّآ كلُ فجرٍ باسمُ





█▄ ♥((كًلمًآتْ تُفًرًحْ الًقُلًوًبْ♥)) ▀█



إلهي إن كآن قبح الذنب من عبدك

فليحسن العفو من عندك

إلهي مآ أنآ بأول من عصآك ‏فتبت عليه

وتعرض بمعروفك فجدت عليه





█▄ ♥((كًلمًآتْ تُفًرًحْ الًقُلًوًبْ♥)) ▀█



يآ مجيب المضطر

يآ كآشف الضر

يآ عظيم البر

يآ عليماً بمآ في السر

يآ جميل الستر

أستشفعت بجودك وكرمك إليك

و توسلت بجنآبك وترحمك لديك

فأستجبت دعآئي بمنك ورحمتك

يآ أرحم الرآحمين





█▄ ♥((كًلمًآتْ تُفًرًحْ الًقُلًوًبْ♥)) ▀█



مهمآ رسمنآ في جلآلك أحرفاً

قدسيةً تشدو بهآ الأرواحُ

فلأنت أعظمُ والمعآني كُلها

يـآ ربُّ عند جلآلكم تنداحُ





█▄ ♥((كًلمًآتْ تُفًرًحْ الًقُلًوًبْ♥)) ▀█



اللهم

فأجعل مكآن اللوعة سلوة

وجزآء الحزن سروراً

وعند الخوف أمناً

اللهم آمين





█▄ ♥((كًلمًآتْ تُفًرًحْ الًقُلًوًبْ♥)) ▀█



يـــــــــــآرب

إهدى حيآرى البصآئر إلى نورك

وضُلاَّل المنآهج إلى صرآطك

والزآئغين عن السبيل إلى هدآك





█▄ ♥((كًلمًآتْ تُفًرًحْ الًقُلًوًبْ♥)) ▀█



اللهم

أذهب عنّآ الحزن

وأزل عنّآ الهم

وأطرد من نفوسنآ القلق

نعوذ بك من الخوف إلآ منك

ومن الركون إلآ إليك

والتوكل إلآ عليك

والسؤال إلآ منك

والأستعانة إلآ بك

أنت ولينا

نعم المولى

ونعم النصير



█▄ ♥((كًلمًآتْ تُفًرًحْ الًقُلًوًبْ♥)) ▀█



يآ ربّ أنت غفور

وبالسمآح قدير

مالي سوآك أغثني

وهل لي سوآك يجير





█▄ ♥((كًلمًآتْ تُفًرًحْ الًقُلًوًبْ♥)) ▀█



ألبستني الخطآيا ثوب مذلتي

وجللني التبآعد منك لبآس مسكنتي

وأمآت قلبي عظيم جنآيتي

‏فأحيه بتوبة منك يآ أملي وبغيتي







وصلى اللهم على الحبيب محمد

وعلى اله وصحبه اجميعن​