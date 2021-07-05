صــمــت الكـــلام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..



الصمت بركان من المشاعر والتعابير المكبوته

قد يكون احينآ الصمت سيد الموقف ..

وقد يكون الصمت بمثابة الشيطان الاخرس



لانعلم اوقات كثيره لما يروادنا هذا الصمت

البعض منا قد يجده راحه ويتقن فنونه

ويتعايش معه ويصبح جزء كبيرآ منه

وقد يرسخ في عقول الناس

صمته ويطلق عليه الشخص الغامض

لاكن قد نجد في صمت احيأ تعبيرآ

لمى في اعماقنا..



فالبوح ان خرج فلا تفهم قيمته

والخوف من خروج الكلمه

والندم عليها ..

فالصمت ان تالمت منه

لاكنك لن تندم عليه



قد يكون الصمت حاله سيئه

ولاكن اعتبره وبصوره نفسيه

طبع يلازم بعض البشر

فهناك اشخاص يكتفون بالسكوت

للتعبير عن حبهم و كرهم



وكما قال الدكتور عائض القرني ..

الصامتون من حولك قد يحملون لك مشاعر اكبر من هاؤلا المتكلمين



للصمت سر .. وله خصوصيه .. وفيه من الغموض

لاكن اعتقد بان هناك صامتون يحملون من الحكمه

مالا يحمله الاف المتكلمين ..



الصمت .. سر .. فرح .. نزف



تختلف الاحاديث ويبقى الصمت سيد الموقف ..



فلو رايت الجميع يتحدثون بلا فائده .. فالصمت يبقى من ذهب

البوح اما ان يكون لفائده او الصمت يظل سيد الموقف ..



القليل عن الصمت .. والكثير عن البوح ..



ولكن مااردت ايصاله هو انه قد نلتمس بالصمت راحه لم نجده بالكلام

وقد نلتمس بالصمت الام لانجده بجراح الكلام ..



البوح والصمت مشاعر وطباع مختلفه

قد تجتمع بشخص

وقد تفترق باكثر من شخص ..

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دمتم بخير​