تهنئة للناجحين في شهادة التعليم المتوسط

Bfatiha

Bfatiha

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26 ماي 2021
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جهد وعناء طويلين ... بعد سهر لليال طوال ......ظهرت نتيجة العناء العظيم
وها نحن نرفع رؤوسنا عالياً فخراً بأبنائنا إخواننا الذين استطاعوا اجتياز
هذه المرحلة واللحاق بموكب الناجحين

وأهنئ كل من حصل على شهادة التعليم المتوسط من كل قلبي على التفوق وأتمنى أن تشدوا حيلك أكثر والله يوفقكم



فهنيئاً لكم بهذا النجاح وبارك الله فيكم ولكم ولوالديكم ونور الله دربكم بالإيمان وحسن الخلق و العقوبة للباك​


كما نتمنى لكل الطلبة اللذين لم يحالفهم الحظ المزيد من الإجتهاد ليلتحقوا بموكب الناجحين قريباً إن شاء الله تعالى
 
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