تهنئة للناجحين في شهادة التعليم المتوسط

فهنيئاً لكم بهذا النجاح وبارك الله فيكم ولكم ولوالديكم ونور الله دربكم بالإيمان وحسن الخلق و العقوبة للباك​

جهد وعناء طويلين ... بعد سهر لليال طوال ......ظهرت نتيجة العناء العظيموها نحن نرفع رؤوسنا عالياً فخراً بأبنائنا إخواننا الذين استطاعوا اجتيازهذه المرحلة واللحاق بموكب الناجحينكما نتمنى لكل الطلبة اللذين لم يحالفهم الحظ المزيد من الإجتهاد ليلتحقوا بموكب الناجحين قريباً إن شاء الله تعالى