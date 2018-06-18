ألف مبروك لأختي النجاح في شهادة التعليم المتوسط

السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته



باااااااركووووووولنا اختي نجحت في شهادة التعليم المتوسط ب14

الحمد لله ألف ألف ألف ألف حمد لله

اللهم وفقها و وفق جميع تلاميذنا



و مبارك لجميع الناجحين و حظ أوفر و سعيد للبقية العام المقبل 😊😊​