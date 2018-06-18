ألف مبروك لأختي النجاح في شهادة التعليم المتوسط

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,464
الإعجابات
43,238
النقاط
12,621
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته

باااااااركووووووولنا اختي نجحت في شهادة التعليم المتوسط ب14
الحمد لله ألف ألف ألف ألف حمد لله
اللهم وفقها و وفق جميع تلاميذنا

و مبارك لجميع الناجحين و حظ أوفر و سعيد للبقية العام المقبل 😊😊
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,912
الإعجابات
49,978
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
يويويوووويييي هههه
ألف ألف مبروك حبيبتي أسماء
والله دخلت على جالك تفكرت ختك
مبروك على ختك النجاح لعقوبة للباك ان شاء الله
ربي يدوم أفراحكم وربي يهنيكم حبيبتي
الحمد لله تهنيتو عليها
وجديلي حصتي تاع الحلوى هههه​
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#3
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,464
الإعجابات
43,238
النقاط
12,621
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#3
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم
يويويوووويييي هههه
ألف ألف مبروك حبيبتي أسماء
والله دخلت على جالك تفكرت ختك
مبروك على ختك النجاح لعقوبة للباك ان شاء الله
ربي يدوم أفراحكم وربي يهنيكم حبيبتي
الحمد لله تهنيتو عليها
وجديلي حصتي تاع الحلوى هههه​
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و عليكم السلام و رحمه الله
يبارك فيك حبيبتي مريم ربي يحفظك
و فاميلتكم نجحو ؟؟
أمين يارب و لكم بالمثل
ههههه رآه واجد
نورتي حبيبتي
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
#4
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
12,912
الإعجابات
49,978
النقاط
1,901
العمر
25
الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#4
قال عآشقة الجنـة:
و عليكم السلام و رحمه الله
يبارك فيك حبيبتي مريم ربي يحفظك
و فاميلتكم نجحو ؟؟
أمين يارب و لكم بالمثل
ههههه رآه واجد
نورتي حبيبتي
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عندنا 6 كامل عقبو البيام
5 نجحو والسادس مازال مالحقوناش اخبارو ههه
الحمد لله ربي يفرحكم دائما حبيبتي
وربي يهنيكم
 
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