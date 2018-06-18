ألف مبروك لأختي النجاح في شهادة التعليم المتوسط

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2014
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- النقاط
- 12,621
- الإقامة
- أزمير
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
باااااااركووووووولنا اختي نجحت في شهادة التعليم المتوسط ب14
الحمد لله ألف ألف ألف ألف حمد لله
اللهم وفقها و وفق جميع تلاميذنا
و مبارك لجميع الناجحين و حظ أوفر و سعيد للبقية العام المقبل 😊😊
باااااااركووووووولنا اختي نجحت في شهادة التعليم المتوسط ب14
الحمد لله ألف ألف ألف ألف حمد لله
اللهم وفقها و وفق جميع تلاميذنا
و مبارك لجميع الناجحين و حظ أوفر و سعيد للبقية العام المقبل 😊😊