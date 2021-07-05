الحياة الزوجية وفق الشرع والسنة النبوية ( متجدد بإذن الله)

زخرفة حرف

زخرفة حرف

:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
13,225
النقاط
2,256
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

🍃المرأة الصالحة

🌷قـ✑ــال العلامـة بـن عثيمين
- رحمـہ اللـہ تعالـﮯ :

🍃المرأة الصالحة؛ إذا وفق الإنسان لامرأة صالحة في دينها وعقلها

🍃فهذا خير متاع الدنيا؛ لأنها تحفظه في سره وماله وولده .

🍃وإذا كانت صالحة في العقل أيضاً، فإنها تدبر له التدبير الحسن في بيته وفي تربية أولادها، إن نظر إليها سرته،

🍃 وإن غاب عنها حفظته، وإن وكل إليها لم تخنه، فهذه المرأة هي خير متاع الدنيا .

🌷شرح رياض الصالحين

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زخرفة حرف

زخرفة حرف

:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
13,225
النقاط
2,256
الجنس
أنثى
🔊 حكـم طاعـة الـزوجـة فـﮯ تقصيـــر اللحيـــة ⛔


⁉ السُّـــؤَالُ :
إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يقوم بتقصير شعر الذقن تزيناً لها، هل يجيبها الزوج في ذلك؟

📚 الجَــوَابُ :
ليس له أن يجيبها، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الطاعة في المعروف) (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، لا تطع الزوجة ولا الأمير ولا الأب ولا الأم في المعاصي، إنما الطاعة في المعروف، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (قصوا الشوارب ووفروا اللحى) (وفروا)، (أعفوا اللحى)، (أرخوا اللحى) هكذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم-، يعصى النبي وتطاع الزوجة لا، لا يعصى النبي بل يجب طاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- وعصيان الزوجة أو غيرها، لا يطاع المخلوق في المعصية، الواجب توفير اللحى وإكرامها.

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هل يستجاب للزوجة في تقصير اللحية؟

الجواب: ليس له أن يجيبها يقول النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛
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