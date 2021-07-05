الحياة الزوجية وفق الشرع والسنة النبوية ( متجدد بإذن الله)

زخرفة حرف
:: عضو شرفي:: نجمة اللمة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المرأة الصالحة
قـ✑ــال العلامـة بـن عثيمين
- رحمـہ اللـہ تعالـﮯ :
المرأة الصالحة؛ إذا وفق الإنسان لامرأة صالحة في دينها وعقلها
فهذا خير متاع الدنيا؛ لأنها تحفظه في سره وماله وولده .
وإذا كانت صالحة في العقل أيضاً، فإنها تدبر له التدبير الحسن في بيته وفي تربية أولادها، إن نظر إليها سرته،
وإن غاب عنها حفظته، وإن وكل إليها لم تخنه، فهذه المرأة هي خير متاع الدنيا .
شرح رياض الصالحين
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والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المرأة الصالحة
قـ✑ــال العلامـة بـن عثيمين
- رحمـہ اللـہ تعالـﮯ :
المرأة الصالحة؛ إذا وفق الإنسان لامرأة صالحة في دينها وعقلها
فهذا خير متاع الدنيا؛ لأنها تحفظه في سره وماله وولده .
وإذا كانت صالحة في العقل أيضاً، فإنها تدبر له التدبير الحسن في بيته وفي تربية أولادها، إن نظر إليها سرته،
وإن غاب عنها حفظته، وإن وكل إليها لم تخنه، فهذه المرأة هي خير متاع الدنيا .
شرح رياض الصالحين
┏━ ━━┓