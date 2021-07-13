قلة النوم قد تتسبب في آثار قاتلة

قلة النوم قد تؤثر بشكل خطير على الصحة العامة وطول العمر، ويمكن أن تكون له في النهاية آثار خطيرة أو حتى مميتة.



ففي مقال على موقع "لايف هاك" (Life Hack) تعرض الكاتبة آيريس مينديز الآثار المميتة التي قد يسببها نقص النوم:



النوم أثناء القيادة



النوم أثناء القيادة -عندما تكون محروما من النوم- خطر حقيقي وقاتل، خاصة عند القيادة ليلا.



يمكن أن يكون هذا الأمر مميتا حرفيا، فالقيادة خلال الإرهاق أو النعاس من الأمور الخطرة، خاصة عند تشغيل أي آلة أو مركبة ثقيلة.



وفقا لإحصائيات الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأميركية "القيادة أثناء النعاس -على الطرق السريعة- كانت مسؤولة عن 72 ألف حادث و44 ألف إصابة و800 حالة وفاة في عام 2013. ومع ذلك، تم التقليل من هذه الأرقام، وقد يتسبب النعاس في وقوع ما يصل إلى 6 آلاف حادث مميت كل عام."



ضعف جهاز المناعة



يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى تقليل كفاءة جهاز المناعة لديك، مما يجعلك أكثر عرضة للمرض. إذا وجدت نفسك تمرض كثيرا وتعاني من قلة النوم، فاطلب الدعم من مقدم الرعاية الطبية.



ضعف الصحة البدنية



قيل إن قلة النوم تزيد من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك مشاكل القلب والجهاز التنفسي.



عندما ننام، تحصل أجسامنا على الراحة التي تحتاجها حتى نتمكن أثناء نومنا من تجديد الهرمونات أو أي عمل آخر "خلف الكواليس".





زيادة الوزن



إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فقد يكون هذا صعبا إذا كنت لا تسمح لجسمك بالراحة، ففي أثناء الراحة والنوم، يستخدم الجسم الوقود والغذاء الذي أطعمناه لأنفسنا طوال اليوم لحرق السعرات الحرارية التي يمكن أن تساعد في دعم فقدان الوزن.



بالمقابل، تتسبب زيادة الوزن في العديد من الأمراض مثل أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات، مما يزيد من خطر الوفاة.