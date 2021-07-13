ماذا تريد المرأة من الرّجل !!!

توفيق السعيدي

توفيق السعيدي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
13 جويلية 2021
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محل الإقامة
سعيدة
الجنس
ذكر
ماذا تريد المرأة من الرّجل !!!

المرأة تريد من الرجل ثلاثة أمور إذا نالتها من الرجل غمرتها السعادة وشعرت بالرضا :

تريد من الرجل حباً لأنوثتها .
حناناً منه يقدر دورها في حياته وحياة ابنائه وفي بيته .
احتراما تكون به ملكة في بيتها .

إذا أحبها شعرت برجولته واستكانت لانوثتها ، هي تحب أن تكون أنثى وأن يشعرها زوجها بذلك ، أنثى تختصر كل النساء ،

إذا منحها حنانه شعرت بجميل خلقه وكرم نفسه فتبذل له ما تستطيع من الاهتمام والرعاية له ولولده ولبيته،

وإذا عاملها باحترام ، أعطته تقديرها وجعلته في بيته ملكاً عليها وعلى ولدها وفي مملكتها.

كتبها محمد بن عمر بازمول (حفظه الله).



 
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