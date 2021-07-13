توفيق السعيدي
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ماذا تريد المرأة من الرّجل !!!
المرأة تريد من الرجل ثلاثة أمور إذا نالتها من الرجل غمرتها السعادة وشعرت بالرضا :
تريد من الرجل حباً لأنوثتها .
حناناً منه يقدر دورها في حياته وحياة ابنائه وفي بيته .
احتراما تكون به ملكة في بيتها .
إذا أحبها شعرت برجولته واستكانت لانوثتها ، هي تحب أن تكون أنثى وأن يشعرها زوجها بذلك ، أنثى تختصر كل النساء ،
إذا منحها حنانه شعرت بجميل خلقه وكرم نفسه فتبذل له ما تستطيع من الاهتمام والرعاية له ولولده ولبيته،
وإذا عاملها باحترام ، أعطته تقديرها وجعلته في بيته ملكاً عليها وعلى ولدها وفي مملكتها.
كتبها محمد بن عمر بازمول (حفظه الله).
المرأة تريد من الرجل ثلاثة أمور إذا نالتها من الرجل غمرتها السعادة وشعرت بالرضا :
تريد من الرجل حباً لأنوثتها .
حناناً منه يقدر دورها في حياته وحياة ابنائه وفي بيته .
احتراما تكون به ملكة في بيتها .
إذا أحبها شعرت برجولته واستكانت لانوثتها ، هي تحب أن تكون أنثى وأن يشعرها زوجها بذلك ، أنثى تختصر كل النساء ،
إذا منحها حنانه شعرت بجميل خلقه وكرم نفسه فتبذل له ما تستطيع من الاهتمام والرعاية له ولولده ولبيته،
وإذا عاملها باحترام ، أعطته تقديرها وجعلته في بيته ملكاً عليها وعلى ولدها وفي مملكتها.
كتبها محمد بن عمر بازمول (حفظه الله).