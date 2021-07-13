ماذا تريد المرأة من الرّجل !!!

المرأة تريد من الرجل ثلاثة أمور إذا نالتها من الرجل غمرتها السعادة وشعرت بالرضا :

تريد من الرجل حباً لأنوثتها .

حناناً منه يقدر دورها في حياته وحياة ابنائه وفي بيته .

احتراما تكون به ملكة في بيتها .

إذا أحبها شعرت برجولته واستكانت لانوثتها ، هي تحب أن تكون أنثى وأن يشعرها زوجها بذلك ، أنثى تختصر كل النساء ،

إذا منحها حنانه شعرت بجميل خلقه وكرم نفسه فتبذل له ما تستطيع من الاهتمام والرعاية له ولولده ولبيته،