ما الذي يُريده الرجل من المرأة والعكس .. شيخنا محمد بازمول .. حفظه الله.

الرجل يريد دائما من المرأة ان ترضي غرورة ؛فهو في عينها؛ الافضل

والاكمل

والاجمل

يريدها ان تمتدح رجولته ... وتمنحه الاحساس بذلك قولا وعملا... فلا تتصرف في الشؤون العامة او في بيتها الا بمشورته ورأيه وتحاول ان تشعره انها استفادت منه ... وانها فعلت ما اشار به ... وكذا من باب اولى دخولها وخروجها وزياراتها...

يحب ان يشعر باهتمامها بملبسه ... من جهة نظافته ... وما يحتاج الى تغيير ... بدون ان يتكلم...

تفكير الرجل وطريقة تعامله مع شؤون البيت ومصاريفه محدودة وضيقة .... فلا تتضايقي منه ... مثلا اردت شراء بدل للعيال ... ونزلت السوق ... سيتضايق اذا التفت لشيء غير بدل العيال ... الا اذا تفاهمت معه قبل النزول الى السوق على ذلك.

مفتاح شخصية الرجل في ان تعامليه باحترام ... وبتودد ....

واحيانا بدلع ....

عامليه كطفلك ... تريدين رضاه وتخشين غضبه ...

نظرة الرجل الى الامور دائما من جهتها المادية... ليس لانه بعيد عن العاطفة والمشاعر ... بل لان الحياة مادية ... وهو يخوض غمارها ... ويتحدث من واقع مسؤولية ...

لا تغضبي ... اذا لم يشتر منظرا اعجبك... او تحفة لفتت نظرك... هو هكذا ...

طبعا ... المرأة سر زوجها ... هي ادرى به من اي احد آخر... وكلامي بصفة عامة ... ليس شرطا ان ينطبق على كل احد .

سيمتن لك كثيرا اذا قدرت وضعه المادي ...

لكن لا تتعاملي معه بحيث يشعر ان لا مسؤولية عليه ... وانه غير مطالب بشيء ... المهم ان لا تثقلي عليه ... تفاهمي معه ... وضحي ما تريدين ... واتفقي معه على ما يمكن الآن .. وما الذي يؤجل





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المرأة تريد من الرجل ثلاثة امور ... اذا نالتها من الرجل غمرتها السعادة .... وشعرت بالرضا ...

تريد من الرجل حبا لانوثتها ...

وحنانا منه يقدر دورها في حياته وحياة ابنائه وفي بيته ...

واحتراما تكون به ملكة في بيتها ...

اذا احبها شعرت برجولته ... واستكانت لانوثتها ... هي تحب ان تكون انثى وان يشعرها زوجها بذلك.... انثى تختصر كل النساء ..

اذا منحها حنانه ... شعرت بجميل خلقه وكرم نفسه فتبذل له ما تستطيع من الاهتمام والرعاية له ولولده ولبيته ...

واذا عاملها باحترام ... اعطته تقديرها ... وجعلته في بيته ملكا ... عليها وعلى ولدها وفي مملكتها ...





منقول من صفحة الشيخ بالفيس بوك



المصدر ..شبكة الامام الاجري

