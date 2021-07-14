الوفاء.

توفيق السعيدي

توفيق السعيدي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
13 جويلية 2021
المشاركات
3
النقاط
3
العمر
36
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
ذكر

عن أم الدرداء، أنها قالت:
اللهم، إن أبا الدرداء خطبني، فتزوجني في الدنيا، اللهم، فأنا أخطبه إليك، وأسألك أن تزوجنيه في الجنة؛
فقال لها أبو الدرداء:
فإن أردت ذلك، فكنت أنا الأول، فلا تتزوجي بعدي؛ قال: فمات أبو الدرداء، وكان لها جمال وحسن، فخطبها معاوية، فقالت: لا والله، لا أتزوج زوجاً في الدنيا، حتى أتزوج أبا الدرداء إن شاء الله في الجنة. حلية الأولياء(1/ 224 - 225)
منقول
 
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