zakariaae
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هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تكسب منها مال جيد عبر الانترنيت وأشهرها حاليا هو التداول يمكن من خلال هذه الطريقة كسب مال جيد وأيضا قد تخسر المال فهذا العالم يمكن أن تتعلمه عبر دروس طويلة جدا لهذا يجب ان تخصص كل الوقت في دراست هذا المجال حتى تستطيع إتقانه.
وقد تسألني ماهو هذا التداول فهو ببساطة بورصة عبر الأنترنيت يمكن من خلاله التداول من خلال مجموعة من الشركات أو العملات الإلكتروينة وقد تحقق بها عمل جيد وربح جيد وأيضا تظل هامش الخسارة وارد لانك امام عالم كبير جدا.
وأشهر المنصات التي يمكن ان تعتمد عليها في التداول منصة إسمها binomo هذه المنصة التي تجد بها العديد من العملات الإلكترونية التي يمكن أن تتداول فيها بشكل بسيط جدا.
فمن خلال هذه المنصة يمكن أن تتعلم وتجني مال جيد في التداول وأيضا توقع ان هناك خسارة في هذا العالم فالشركة تقدم لنا طريقة جيدة في التداول وبسيطة جدا وأيضا تمنحك الشركة حسابين هناك الحساب التجريبي الذي ستجد فيه 1000 دولار يمكن من خلاله التدرب اولا قبل الإيداع في حسابك الحقيقي.
وكما نعرف أن في عالم التداول هناك طريقتين ومؤشرين يمكن ان تجدهما وهما البيع والشراء اي تقوم بتوقع أن مثلا الدولار سوف يصعض امام الاورو وهذا يسمى شراء وهذا قد يكسب عمالات جيدة إن كان توقعك جيد وعكس ذلك إن كان الدولار لديه نسبة هبوط مقارنة مع الأور يمكن وضع بيع فعالم التداول لديه أساسيات يجب أن تتعلمها قبل البدأ في التداول.
ومن المميزات التي تميز شركة binomo هو البساطة وأيضا الإيداع الذي يمكن لأي شخص بدأ هذا العالم يمكن من خلال الشركة أن يبدأ الإيداع من 10 دولار ويمكنك بدأ التداول من 1 دولار وهذا هامش جيد لكي لا تفقد كل اموالك إن خسرت دفعتا واحدة فالشركة تساعد المببتدئين والمحترفين في أن واحد لكي يبدأ بسلاسة في التداول.
والشركة توفر لك أيضا كل المنصات التي تحتاجها يمكن التداول من خلال حاسوبك وأيضا من خلال الهاتف أي من هواتف الاندريد وأيضا اب ستور لكي تتبع تداولاتك في السوق بكل سلاسة وأرياحية.
لما تقوم بالدخول إلى منصتك binomo ستجد ان حسابك به 0.00$ لهذا يجب أن تقوم بوضع المال داخل حسابك لكي تستطيع التداول من خلاله وهذه العملية فهي بسيطة جدا ما عليك سوى الضغط على زر Deposit حتى تستطيع إدخال المال بإستعمل أحد الأبناك الذي يدعمها الموقع.
بعد ذلك ستظهر لك هذه الصفحة التي يتواجد فيها أغلب الأبناك الإلكترونية ولكن قبل ذلك يجب ان تحدد الدولة التي انت متواجد فيها كما وضعت أنا في الأول Morocco بعد ذلك يمكن أن تحدد البنك الذي تريد التعامل به مع الشركة هناك أيضا بطاقة الفيزا والميستر كارد يمكن من خلالها أن تستعملها في إيداع المال الخاص بك داخل الشركة.
وبعد ذلك يمكنك أن تضع الخطة التي تريد أن تستعملها أو بالاحرى نسبة الربح الذي تريد إستعمله فالموقع يوفر لك الإيداع من 10 دولار إلى 1000 دولار وكذلك كلما أضفت مال كبير كلما كان لديك بونص إضافي أي يمكنك أن تحصل على مال إضافي لما تقومب إيداع أكثر من عشر دولارات بعد ذلك يمكنك الضغط على Dedposit لكي تمر إلى مرحة أخرى وهي الدفع عبر البنك الذي تختاره والإيداع في حسابك بطريقة بسيطة جدا ومباشرة ستجد المال أنه وصل إلى حسابك.
في أول شيء سوف نتعرف على هذا المكان الذي قد يصادفك داخل الموقع أو يسمى مكان تسجيل أهم المهام الخاصة بك في هذا المكان يمكن أن تجد تسجيل أهم العمليات التي قمت بها داخل الموقع أي لما تقوم بعمل أي إيداع سوف تجد هنا المبلغ الذي قمت به وأيضا يمكن أن تجد أيضا العمليات التي قمت بإلغائها من الدفع أو من وضع المال مثال
كما وضعت انا عشر دولار لكن لم أقم بإتمام عمليت وضع المال داخل الموقع لهذا سجلت في هذا المكان كمبلغ لم يتم إيداعه في الموقع.وأيضا من خلال الجانب الأيمن ستجد بعض المربعات التي يمكن أن تحدد فيها أهم العمليات التي قمت بها وتاريخ العمليات فهذه الطريقة بسيطة جدا لكي تفهم أهم الحركات التي قمت بها.
ويمكن من خلال هذه المكان تحديد هل تريد معرفة أهم الأشياء المتعلقة بالإيداع عبر الموقع أو السحبات التي قمت بها او المتعلقة بتداولك داخل الموقع.
وكذلك من خلال المربع الأخير فهو يوجهك أهم العمليات المكتملة التي قمت بها داخل الموقع أي أي عمليت إيداع أو سحب يمكن ان تجدها هنا وأيضا التي في الإنتظار والعمليات المرفوضة أو المسترجعة فالموقع يوفر لنا أهم الإحصائيات التي نحتاجها بطرق بسيطة جدا.
أما السحب من خلال الموقع فهو بسيط جدا يمكن فقط الضغط على Withdraw لكي يمكنك السحب بشكل بسيط جدا وبنفس الأبناك التي قمت بالإيداع فيها عبر الموقع.
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