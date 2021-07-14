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وبعد ذلك يمكنك أن تضع الخطة التي تريد أن تستعملها أو بالاحرى نسبة الربح الذي تريد إستعمله فالموقع يوفر لك الإيداع من 10 دولار إلى 1000 دولار وكذلك كلما أضفت مال كبير كلما كان لديك بونص إضافي أي يمكنك أن تحصل على مال إضافي لما تقومب إيداع أكثر من عشر دولارات بعد ذلك يمكنك الضغط على Dedposit لكي تمر إلى مرحة أخرى وهي الدفع عبر البنك الذي تختاره والإيداع في حسابك بطريقة بسيطة جدا ومباشرة ستجد المال أنه وصل إلى حسابك.في أول شيء سوف نتعرف على هذا المكان الذي قد يصادفك داخل الموقع أو يسمى مكان تسجيل أهم المهام الخاصة بك في هذا المكان يمكن أن تجد تسجيل أهم العمليات التي قمت بها داخل الموقع أي لما تقوم بعمل أي إيداع سوف تجد هنا المبلغ الذي قمت به وأيضا يمكن أن تجد أيضا العمليات التي قمت بإلغائها من الدفع أو من وضع المال مثالكما وضعت انا عشر دولار لكن لم أقم بإتمام عمليت وضع المال داخل الموقع لهذا سجلت في هذا المكان كمبلغ لم يتم إيداعه في الموقع.وأيضا من خلال الجانب الأيمن ستجد بعض المربعات التي يمكن أن تحدد فيها أهم العمليات التي قمت بها وتاريخ العمليات فهذه الطريقة بسيطة جدا لكي تفهم أهم الحركات التي قمت بها.ويمكن من خلال هذه المكان تحديد هل تريد معرفة أهم الأشياء المتعلقة بالإيداع عبر الموقع أو السحبات التي قمت بها او المتعلقة بتداولك داخل الموقع.وكذلك من خلال المربع الأخير فهو يوجهك أهم العمليات المكتملة التي قمت بها داخل الموقع أي أي عمليت إيداع أو سحب يمكن ان تجدها هنا وأيضا التي في الإنتظار والعمليات المرفوضة أو المسترجعة فالموقع يوفر لنا أهم الإحصائيات التي نحتاجها بطرق بسيطة جدا.أما السحب من خلال الموقع فهو بسيط جدا يمكن فقط الضغط على Withdraw لكي يمكنك السحب بشكل بسيط جدا وبنفس الأبناك التي قمت بالإيداع فيها عبر الموقع.● انقر فوق هذا الرابط واحصل على 1000 دولار على حسابك التجريبي في Binomo مجاناًالرابط :