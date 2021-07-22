كلــــــــــــــــــــمات لمن يفهــــــــــمها

قـد يـرى الناس الجرح الـذي في رأسـك ولكـنهم لا يشعـرون بالألـم الـذي تعانـيه





من جار على شبابه جارت عليه شيخوخته





سئل حكيم : ما الحكمة؟ فقال : أن تميز بين الذي تعرفه والذي تجهله





الثوم لا يفقد رائحته حتى لو غسل بماء الورد





من وعظ أخاه سراً فقد نصحه.. ومن وعظه علانية فقد فضحه





علمت أن رزقي لا يأخذه غيري ... فاطمأن قلبي





وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري .. فاشتغلت به وحدي





كُن عادلاً قبل أن تكون كريماً





من زاد في حبه لنفسه ... زاد كره الناس له





يسخر من الجروح ... كل من لا يعرف الألم





كثر الرجال حكمة ... الذي يظن أنه أقل حكمة





اللسان ليس عظماً ... لكنه يكسر العـظام







إذا كنت مخلصاً ... فليكن إخلاصك إلى حد الوفاء ، وإذا كنت صريحاً فلتـكن صراحتك إلى حد الاعتراف





نمرٌ مفترس أمامك .. خير من ذئب خائن وراءك





لسان العاقل وراء قلبه ، و قلب الأحمق وراء لسانه





القـناعة دليل الأمانة ، والأمانة دليل الشكر ، والشكر دليل الزيادة ، والزيادة دليل بقاء النعمة ، والحياة دليل الخيركله





تعلم من الزهرة البشاشة ، و من الحمامة الوداعة ، و من النحلة النظام، و من النملة العمل ، ومن الديك النهوض باكراً





اجعل نفسك ميزاناً في ما بينك وبين غيرك





قالوا عن الصبر: الصبر ...عند المصيبة .. يسمى إيمانا ,,, الصبر.. عند

الآكل .. يسمى قناعة ,,, الصبر .. عند حفظ السر .. يسمى كتماناً ,,, الصبر

.. من اجل الصداقة .. يسمى وفاء​