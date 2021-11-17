الكل يريد الربح من الانترنيت لكن لا يعرف ماهي الطريقة المناسبة في ذلك أو كيف يقوم بربح المال في درسنا اليوم سوف نتحدث بشكل دقيق جدا حول العملاة المشفرة وبالأخص حول كيف تجمع عملة TRX بطريقة سهلة للغاية وأيضا هدية 65$ مجانا ستحصل عليها بهذه الطريقة البسيطة للغاية.فيديو يشرح طريقة الربح بشكل كاملمراجعة NewWealth.me مقدمةدعونا نلقي نظرة على مراجعة NewWealth.me. ستكون هذه أول مراجعة صادقة لموقع تعدين newwealth.me trx الخاص بي. أعلنت NewWealth و imToken أنهما توصلتا إلى شراكة إستراتيجية عالمية لتوفير بيئة استثمارية آمنة وصحية لجميع المستخدمين.NewWealth هو مشروع ثروة جديد لشركة imtoken. لديهم قوة التعدين الخاصة بهم. سيقومون بتوزيع جزء من أرباح الشركة على المستخدمين. حتى الآن ، أنت تعرف بالفعل أن newwealth.me هو موقع تعدين TRX.Newwealth.me هي طريقة لكسب المال. إنه موقع تعدين ترون. يعتبر هذا أسهل موقع تعدين ؛ لقد رأيت من أي وقت مضى. TRON هي عبارة عن منصة blockchain متقدمة تم إنشاؤها لإضفاء اللامركزية على صناعة توزيع المحتوى وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها من خلال ترسانة من الأدوات والأنظمة الأساسية والبروتوكولات غير المرخصة.كيفية الانضمام إلى بوابة Newwealth.meللبدء ، ما عليك سوى التنشيط عن طريق إيداع 1 TRX في بوابة Newwealth.me. اعتمادًا على مبلغ TRX المودع لديك ، ستحصل على ربحك وكذلك معدل سحب TRX. يمكنك التحقق من رصيدك وآخر تحويل للأرباح من بوابة Newwealth.me. أيضًا ، يمكنك الحصول على دعم عملاء رائع من مجموعة Telegram Newwealth.me. يُطلق على إيداع TRX اسم إعادة الشحن في بوابة Newwealth.me. كلما قمت بإعادة الشحن ، كان ذلك أفضل بالنسبة لك لأنك تكسب المزيد من الأرباح.إعادة شحن My Newwealth.me Tronفي يومي 1 في newwealth.me ، أودعت 340 TRX. هذا يضيف إلى بلدي 600 TRX المجاني الموجود بالفعل في رصيدي عند التسجيل لأول مرة. لذلك ، سيكون مجموعي 940 TRX. أحصل على ربح بنسبة 5٪ من 940 TRX وهو 47 TRX. يمكنني كسب ربح مرة واحدة يوميًا ، يوميًا إلى الأبد.يمكنني سحب 2.5٪ من المبلغ الذي أودعته ، وهو 340TRX x 2.5٪ ، 8.5 TRX.إذا قمت بذلك كل يوم ، خلال 40 يومًا ، فسأستعيد المبلغ الذي أودعته. اعتبارًا من اليوم الحادي والأربعين ، سيكون كل ما أسحب منه ربحًا خالصًا.إذا قمت بإيداع المزيد من TRX ، فإن معدل السحب يرتفع من 2.5٪ إلى 3٪. لذلك ، سوف تربح مقابل TRX كل يوم.هذا مثال فقطفيما يلي حساب TRX الذي كنت سأقوم بسحبه بحلول اليوم 42 ، أي 357 TRX. لقد أودعت 340 وبحلول اليوم 42 استردت 357 TRX.المزيد من الطرق للحصول على TRXيمكنك أيضًا كسب المزيد من TRX عن طريق إحالة أصدقائك من خلال مشاركة رابط الإحالة الخاص بك. ما عليك سوى مشاركة رابط التسجيل الخاص بك ، والسماح لمزيد من الأشخاص بالتسجيل وإعادة الشحن ، أو التوصية بمستخدم ، حتى 18٪ من مبلغ إعادة الشحن. سيؤدي هذا إلى مضاعفة المبلغ الذي تسحبه كل يوم ، على مدار أيام قليلة. فقط تخيل الدخل السلبي البسيط الذي حققته من موقع تعدين ترون.كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى التداول في بوابة NewWealth.me والنقر فوق "استقبال" مرة واحدة في اليوم. سيضيف هذا ربحًا إلى استثمارك.عند تلقي أرباحك ، يمكنك سحب TRX الخاص بك عن طريق النقر فوق "سحب" ويمكنك إدخال عنوان محفظتك في حساب التشفير المتلقي TRON الخاص بك. مرفق أدناه إثبات السحب الخاص بي من TRX NewWealth.me.رابط التسجيلإثبات السحب