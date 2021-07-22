إعلان نتائج بكالوريا 2021

soufianshow
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 21 جوان 2021
- المشاركات
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- النقاط
- 3
- العمر
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- محل الإقامة
- Algeria
- الجنس
- ذكر
إعلان ظهور نتائج بكالوريا 2021 في الجزائر
بقيت الا ساعات قليلة وسيتم الاعلان عن النتائج من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
وسيتم الاعلان عن الناتئج اليوم الخميس 22 جويلة على الساعة الرابعة مساء 16:00 بالتوقيت المحلي
للدخول ومعرفة النتيجة على الرابط التالي : https://2u.pw/GqF7M
للدخول وإستخراج كشف النقاط على الرابط التالي : https://2u.pw/Ab50n
مع تمنياتنا بالنجاح للجميع .
بقيت الا ساعات قليلة وسيتم الاعلان عن النتائج من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
وسيتم الاعلان عن الناتئج اليوم الخميس 22 جويلة على الساعة الرابعة مساء 16:00 بالتوقيت المحلي
للدخول ومعرفة النتيجة على الرابط التالي : https://2u.pw/GqF7M
للدخول وإستخراج كشف النقاط على الرابط التالي : https://2u.pw/Ab50n
مع تمنياتنا بالنجاح للجميع .