إعلان نتائج بكالوريا 2021

soufianshow

soufianshow

:: عضو منتسِب ::
إنضم
21 جوان 2021
المشاركات
7
النقاط
3
العمر
41
محل الإقامة
Algeria
الجنس
ذكر
إعلان ظهور نتائج بكالوريا 2021 في الجزائر
سحب كشف نقاط شهادة البكالوريا 2020.png
بقيت الا ساعات قليلة وسيتم الاعلان عن النتائج من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
وسيتم الاعلان عن الناتئج اليوم الخميس 22 جويلة على الساعة الرابعة مساء 16:00 بالتوقيت المحلي
للدخول ومعرفة النتيجة على الرابط التالي : https://2u.pw/GqF7M
للدخول وإستخراج كشف النقاط على الرابط التالي : https://2u.pw/Ab50n
مع تمنياتنا بالنجاح للجميع .​
 
Golden Man

Golden Man

:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المشرفين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,496
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
تم الإعلان عن نتائج الباكالوريا 2021
تفضلو بـ رابط مبـــــــــــــــاشــــــر للموقع الرسمي - للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات -التابع لوزارة التربية الوطنية
(وهو الموقع الرسمي الوحيد الدي يعلن النتائج) .

بالتوفيق والنجاح للجميـــــــع.

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