نتائج شهادة التعليم المتوسط عبر فضاء الأولياء 2024 awlyaa.education.dz

xavihichem2424
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 27 جويلية 2016
- المشاركات
- 113
- نقاط التفاعل
- 90
- النقاط
- 7
نُفَرِحُ جميع طلاب وطالبات شهادة التعليم المتوسط في الجزائر، ونُبَشِّرُ أولياءهم الكرام بأنّه سيتمّ الإعلان عن نتائج شهادة 2024 عبر فضاء أولياء التلاميذ “awlyaa.education.dz” وذلك بين 25 الى غاية 28 جوان على اقصى تقدير
ويمكنكم متابعة النتائج باتباع الخطوات التالية:
الخطوة الأولى: الدخول إلى فضاء أولياء التلاميذ
• اضغط على الرابط التالي: وزارة التربية الوطنية : فضاء أولياء التلاميذ • أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحسابك. • إذا لم يكن لديك حساب، فيمكنك إنشاؤه باتباع التعليمات الموجودة على الموقع.
الخطوة الثانية: اختيار العام الدراسي وشهادة التعليم المتوسط
• من القائمة الرئيسية، اختر “النتائج المدرسية”. • حدد العام الدراسي 2024. • اختر “شهادة التعليم المتوسط”.
الخطوة الثالثة: عرض النتائج
• ستظهر لك شاشة تحتوي على جميع معلومات النتائج، بما في ذلك: • المعدل العام • المعدلات في كل مادة • الوضع (ناجح/راسب) • ملاحظات (إن وجدت)
ملاحظات هامة:
• تأكد من صحة المعلومات المدخلة قبل الضغط على زر “بحث”. • في حالة وجود أي مشكلة في الوصول إلى النتائج، يمكنك التواصل مع مديرية التربية الوطنية في ولايتك. • نتمنى لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق في مسيرتهم الدراسية.
بالإضافة إلى فضاء أولياء التلاميذ، يمكنكم أيضًا الاستعلام عن النتائج عبر:
موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: https://www.edualgeria.com
ويمكنكم متابعة النتائج باتباع الخطوات التالية:
الخطوة الأولى: الدخول إلى فضاء أولياء التلاميذ
• اضغط على الرابط التالي: وزارة التربية الوطنية : فضاء أولياء التلاميذ • أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحسابك. • إذا لم يكن لديك حساب، فيمكنك إنشاؤه باتباع التعليمات الموجودة على الموقع.
الخطوة الثانية: اختيار العام الدراسي وشهادة التعليم المتوسط
• من القائمة الرئيسية، اختر “النتائج المدرسية”. • حدد العام الدراسي 2024. • اختر “شهادة التعليم المتوسط”.
الخطوة الثالثة: عرض النتائج
• ستظهر لك شاشة تحتوي على جميع معلومات النتائج، بما في ذلك: • المعدل العام • المعدلات في كل مادة • الوضع (ناجح/راسب) • ملاحظات (إن وجدت)
ملاحظات هامة:
• تأكد من صحة المعلومات المدخلة قبل الضغط على زر “بحث”. • في حالة وجود أي مشكلة في الوصول إلى النتائج، يمكنك التواصل مع مديرية التربية الوطنية في ولايتك. • نتمنى لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق في مسيرتهم الدراسية.
بالإضافة إلى فضاء أولياء التلاميذ، يمكنكم أيضًا الاستعلام عن النتائج عبر:
موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: https://www.edualgeria.com