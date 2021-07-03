نتائج المراسلة امتحان اثبات المستوى دورة 2021

soufianshow
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
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الاطلاع على نتائج امتحان اثبات المستوى دورة ماي 2021
يترقب الآف من المتعلميين عن بعد ، نتائج المراسلة 2021 دورة ماي، في حالة من الشغف والتوتر، وخلال الساعات القليلة القادمة، سيتم اعتماد استخراج النتائج يمكن لجميع أولياء الأمور والمتعلمين عن بعد في جميع الاطوار التعليميةإتباع الخطوات التالية والتعرف على النتيجة ، والتي سوف يتم إعلان عنها رسميا خلال الساعات القادمة وكافة الولايات متاحة رسميا من خلال الرابط أدناه. وسيتم ظهور النتائج علي عدة مراحل وحسب الولايات تدريجيا
الدخول عبر رابط موقع الديوان الوطني للتعليم عن بعد من موقع المصدر
https://2u.pw/Mo0ET
فعلى كل من يريد أن نرى له النتيجة يكتب رقم التسجيل وتاريخ الميلاد هنا
يترقب الآف من المتعلميين عن بعد ، نتائج المراسلة 2021 دورة ماي، في حالة من الشغف والتوتر، وخلال الساعات القليلة القادمة، سيتم اعتماد استخراج النتائج يمكن لجميع أولياء الأمور والمتعلمين عن بعد في جميع الاطوار التعليميةإتباع الخطوات التالية والتعرف على النتيجة ، والتي سوف يتم إعلان عنها رسميا خلال الساعات القادمة وكافة الولايات متاحة رسميا من خلال الرابط أدناه. وسيتم ظهور النتائج علي عدة مراحل وحسب الولايات تدريجيا
الدخول عبر رابط موقع الديوان الوطني للتعليم عن بعد من موقع المصدر
https://2u.pw/Mo0ET
فعلى كل من يريد أن نرى له النتيجة يكتب رقم التسجيل وتاريخ الميلاد هنا