نتائج المراسلة امتحان اثبات المستوى دورة 2021

الاطلاع على نتائج امتحان اثبات المستوى دورة ماي 2021يترقب الآف من المتعلميين عن بعد ، نتائج المراسلة 2021 دورة ماي، في حالة من الشغف والتوتر، وخلال الساعات القليلة القادمة، سيتم اعتماد استخراج النتائج يمكن لجميع أولياء الأمور والمتعلمين عن بعد في جميع الاطوار التعليميةإتباع الخطوات التالية والتعرف على النتيجة ، والتي سوف يتم إعلان عنها رسميا خلال الساعات القادمة وكافة الولايات متاحة رسميا من خلال الرابط أدناه. وسيتم ظهور النتائج علي عدة مراحل وحسب الولايات تدريجياالدخول عبر رابط موقع الديوان الوطني للتعليم عن بعد من موقع المصدرفعلى كل من يريد أن نرى له النتيجة يكتب رقم التسجيل وتاريخ الميلاد هنا​