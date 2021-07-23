السلام عليكم ..

كيف حالكم



ثم ان مضووعنا اليوم عبارة عن سؤال



هل سَمعت يومًا عن صديق يكون بمثابة القَلب؟

ذلك الصديق الذي تَجد سَعادتك الغَامرة عِند ضحكته بينما تسوّد الحَياة بما رحبت في عَ**** عند بكائه!​