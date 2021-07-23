بدون إجابة ماذا عن صديق القلب ؟

Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو فعّال ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
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محل الإقامة
أغواطي ورأسي عآلي
الجنس
ذكر
السلام عليكم ..
كيف حالكم

ثم ان مضووعنا اليوم عبارة عن سؤال

هل سَمعت يومًا عن صديق يكون بمثابة القَلب؟
ذلك الصديق الذي تَجد سَعادتك الغَامرة عِند ضحكته بينما تسوّد الحَياة بما رحبت في عَ**** عند بكائه!​
 
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