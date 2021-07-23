Andy_Delort
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 26 جويلية 2019
- المشاركات
- 1,688
- النقاط
- 571
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- أغواطي ورأسي عآلي
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ..
كيف حالكم
ثم ان مضووعنا اليوم عبارة عن سؤال
هل سَمعت يومًا عن صديق يكون بمثابة القَلب؟
ذلك الصديق الذي تَجد سَعادتك الغَامرة عِند ضحكته بينما تسوّد الحَياة بما رحبت في عَ**** عند بكائه!
كيف حالكم
ثم ان مضووعنا اليوم عبارة عن سؤال
هل سَمعت يومًا عن صديق يكون بمثابة القَلب؟
ذلك الصديق الذي تَجد سَعادتك الغَامرة عِند ضحكته بينما تسوّد الحَياة بما رحبت في عَ**** عند بكائه!