MESSI23000
:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 15 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 9,447
- النقاط
- 351
السلام عليكم
متوفر 500€ Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو =220 دج للمبالغ اقل من 100 اورو
السعر: 1 اورو =218 دج للمبالغ فوق 100 اورو
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
متوفر 500€ Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو =220 دج للمبالغ اقل من 100 اورو
السعر: 1 اورو =218 دج للمبالغ فوق 100 اورو
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ