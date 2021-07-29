نصائح لتبريد المنزل دون مكيف هواء​

نشر موقع "مامون بور لافي" الكندي تقريرا استعرض فيه بعض الحيل البسيطة لمقاومة الحر الشديد والرطوبة في المنزل في غياب المكيف.

وقال الموقع في تقريره "، إن البعض من الناس لا يملكون مكيفات هواء في منازلهم، وهو ما يجعل موجات الحر الشديدة في فصل الصيف كابوسا حقيقيا.

وفيما يلي بعض النصائح لتبريد المنزل وخفض الحرارة إذا لم يكن لديك مكيف هواء:

1- يمكن التحكم في درجات الحرارة داخل المنزل من خلال منع دخول أشعة الشمس. يساعد غلق النوافذ والأبواب بالستائر في تجنب تسرّب الأشعة فوق البنفسجية إلى الداخل وبالتالي مكافحة ارتفاع درجات الحرارة. خلال موجات الحر، يُنصح بالبقاء في أماكن شبه مظلمة وإحكام غلق النوافذ بالستائر.

2- من الناحية النظرية، تعتبر المساكن الحديثة معزولة بشكل جيد، ما يسمح بعدم تسرب البرد شتاء والحر صيفا. خلال النهار، وعن طريق إغلاق جميع النوافذ تظل درجات الحرارة داخل المنزل معتدلة عبر حبس الهواء النقي وتجنب دخول الهواء الساخن من الخارج.

3- عند حلول الظلام، يُنصح بفتح جميع النوافذ لأن ذلك يساعد على دخول تيار هواء بارد إلى المنزل. يمكن إنشاء تيار هوائي منعش عن طريق تثبيت المراوح أمام النوافذ لتقوم بإخراج الهواء الساخن.

4- في الليل أو النهار، يمكن تبريد الجو داخل المنزل عبر تشغيل المراوح وتعليق مناشف مبللة أو وضع وعاء يحتوي على ماء مثلج. كما يمكن رش رذاذ الماء في أنحاء الغرفة لتبريد الهواء.

5ـ تعدّ الكثير من الأجهزة المنزلية، مثل آلات الغسيل والتجفيف والموقد وغسالة الصحون وجهاز التلفزيون والمصابيح الكهربائية، من مصادر ارتفاع درجات الحرارة داخل المنزل. حاول أن تغيّر بعض عاداتك في الصيف وتستغني عن الأجهزة قدر الإمكان. قم مثلا بتعليق الملابس على الحبل، وتجنّب استخدام الموقد، واغسل الأطباق باليد، واقرأ كتابا جديدا عوضا عن مشاهدة التلفزيون.