11 سر لا يعرفها ركاب الطائرة

️ 11 سراً لا يعرفها الكثير من الركاب على متن الطائرة️ هناك العديد من الأمور التي يجهلها الركاب على متن الطائرة، فالأشخاص كثيرو السفر يظنون أنهم على علمٍ بكافة خبايا السفر والنقل الجوي بدءًا من الإجراءات المنظمة للحقائب وحتى تكاليف وجودة الطعام.️ 01-طعام الطيارينالطيارون يتناولون طعاماً مختلفاً تماماً عن ذلك الذي يُقدم للركاب، فهم يحصلون على وجبات جيدة الاعداد لضمان سلامتهم وعدم تعرضهم للإعياء خلال قيادة الطائرة.️ 02-الصندوق الأسوديعتقد الكثيرون أن الصندوق الأسود للطائرة غير قابل للتلف، لكن الحقيقة أنه يمكن أن يتلف نتيجة تعرضه للحريق والضغط الشديدين كسائر المواد الصناعية الأخرى.️ 03-شفرة الخطفإذا تعرضت الطائرة للخطف وأُجبرت على الهبوط فإن الطيار لن يقوم بإنزال قلابات الأجنحة (وهي الأجزاء المفصلية المثبتة على حافة الجناح لتقليل سرعة الهبوط)، وهذه علامة متعارف عليها تدل على أن ثمة خطأ ما.️ 04-عدم استخدام قناع الأكسجينعدم وضع قناع الأكسجين عندما تكون الطائرة على ارتفاع كبير يؤدي للوفاة خلال 15-30 دقيقة فقط لخلو المقصورة من الأكسجين عند هذا الارتفاع.️ 05-تناول المشروبات على الطائرةيُنصح بعدم تناول مياه الصنبور أو المشروبات المصنوعة منها مثل الشاي والقهوة على متن الطائرة، فهذا النوع من المياه تتم معالجته بالمواد الكيماوية لضمان تعقيمها وسلامتها من الميكروبات، ويفضل الاقتصار على المياه والمشروبات المعبأة كالمياه المعدنية.️ 06-المراقبة الجوية وتأخر الإقلاع أو الهبوطكثيراً ما تُتهم أجهزة "المراقبة الجوية" بالمسئولية عن تأخير هبوط أو إقلاع الطائرة، وهذا غير صحيح، فالسبب الرئيسي في تأخر الطائرات في أغلب الأحيان هو اكتظاظ الممرات بالطائرات وعدم وجود مساحات كافية لهبوط طائرة أو أخرى، فمعظم المطارات تسمح للطائرات بالهبوط أو الإقلاع كل دقيقة تقريباً، لذلك تكون الممرات دائماً مشغولة.️ 07-أجور الطيارينتتسم أجور الطيارين عادة بارتفاعها، وقد يصل متوسط راتب الطيار لدى شركات الخطوط الجوية الكبرى إلى 145.5 ألف دولار سنوياً.️ 08ـ عامل الخطورةيظن الكثيرون أن أكثر حوادث تحطم الطائرات تحدث خلال طيرانها في الجو، لكن في الواقع فإن أخطر مراحل الرحلة هو وقت الهبوط أو الإقلاع.️ 09-المطبات الهوائيةيشعر معظم الركاب بالذعر عند تعرض الطائرة لأحد "المطبات الهوائية"، لكن هذه المطبات لا تمثل خطورة على الطائرة، فهي تنتج عن تيارات هواء صاعدة غالبا ما تكون داخل السحب، ويشبه تأثيرها تأثير اصطدام السيارة بمطب صناعي وهي تسير بسرعة 800 كيلومترً في الساعة.️ 10-استخدام الأجهزة الإلكترونيةوفقاً للموقع فإنه لا يوجد دليل مادي ملموس حتى الآن على أن استخدام الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرة قد يؤثر على أدائها بأي صورة من الصور، لكن لا يُنصح بخرق الراكب للقواعد المتبعة لعدم تعريض نفسه للمشاكل.️ 11-إشارة حزام الأمانفي بعض الأحيان ينسى الطيارون إطفاء إشارة ارتداء حزام الأمان حتى مع عدم وجود أي سبب يستدعي ارتداء الحزام.