كيف تتمكن القطط من الرؤية والسمع والشم؟

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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إن عالم الاستقبال الحسي لدى القطط يختلف عن معشر البشر.
حاسة السمع:
تتميز القطط القدرة على تحديد مصدر واتجاه الأصـوات فـالأذن تحتـو ى علـى ١٢ عضـلة
(فـ ى كـل أذن) ولهـا القـدرة علـى توجيههـا فـ ى اتجـاه مصـدر الصـوت أو الخطـر. كمـا أنهـا تتميـز
بالقدرة الفائقة على التمييز والقدرة على تفريق الأصوات.
ً والقطــط أيضــا تمتلــك القــدرة علــى ســماع الأصــوات غيــر المســموعة للإنســان ومســتوى
الموجات فوق صوتية.
والقــط صــياد ليلـ ـ ى يعتمــد علــى حاســة الســمع لتحديــد مكــان الفريســة ومصــدر الصــوت
وصـيوان الأذن الخـارج ى لـه القـدرة علـى التحـول والـدوران بدرجـة 180
وهـو يعمـل مثـل القمـع
وبالتال ى تعظيم الصوت وتكبير الاختلافات في الأصوات المعقدة وذلك لتحديد مصدر الصوت.
ويحمــل النبضــات والموجــات الســمعية للمــخ حــوالى 40.000 مــن الأليــاف العصــبية
السمعية ونجد أن معدل نمو الجهاز السمع ى فـ ى القطـط أسـرع مـن أ ى جهـاز آخـر حتـى البصـر ى
وفقدان حاسة السمع ف ى القطط تعتبر من الحالا ت الخطيرة الت ى تود ى بحياة الحيوان.
والقـط شـديد الحساسـية لفقـدان حاسـة السـمع نتيجـة لاسـتخدام بعـض المضـادات الحيويـة
بطريقة خاطئة أو لمدد طويلة مثل:
الكاناميســين (Kanamycin (الــذ ى يــؤثر علــى قــدرة الحيــوان لاســتقبال الأصــوات ذات
الترددات العالية.
وكـذلك نيوميسـين (Neomycin (الـذى يحـدث خلـلا فـ ى العصـب الثـامن للسـمع وكـذلك
تعاط ى الاتسربتوميسين لمدة طويلة يحدث صمما تاما للحيوان.
والقط يتميز بالقدرة على السمع وهو نائم فأ ى صوت يجعل القطط ف ى حالة انتنباه ويقظة
كاملة.
ومن الطريف أن الأذن ليست فقط ه ى عضو السمع ف ى القطط ولكن تسمع بأقدامها مـن
خلال التقاط الذبذبات والإحساس بها عن طريق الوسائد الحسية ف ى أقدام القط.
حاسة الشم :
حاسة الشم قوية منذ اليوم الأول ف ى حياة القط بعد الولادة، والقطيطـات فـ ى الأيـام الأولـى
مـن عمرهـا تتجنـب الـروائح الكريهـة وقـد وهـب االله القطيطـات حاسـة شـم قويـة منـذ اليـوم الأول فـى
حياتها وفي هـذه الفتـرة تكـون القطيطـات عميـاء لا تـرى وحاسـة الشـم قويـة لتسـاعدها فـى الوصـول
إلـى حلمـات الأم للرضـاعة فـى السـاعات الأولـى، فنجـد أن كـل قطيطـة بعـد ثلاثـة أيـام مـن الـولادة
تحدد مكان حلمة خاصة بها من حلمات الأم لترضع منها وتكون ثابتة لا تتغير وذلك لأنها تطبع
را ئحـة خاصـة بهـا فـ ى اللعـاب وتضـمها علـى الحلمـة التـي ترضـع منهـا ولـذا فإنهـا فـي الرضـعات
التاليـة تعتمـد علـى حاسـة الشـم للوصـول إليهـا. ولـذا نجـد أن القطيطـات تتـراص بجانـب بعضـها
للرضاعة كل واحدة لها الحلمة الخاصة بها ولا تخطئ فى الوصول إليها. بعد الأسبوع الثالث من
العمر تمتلكا لقطيطات القدرة على الإبصار وبها تحدد الحلمة الخاصة بها.
أمـافـ ى الكبـر فإنهـا تسـتخدم الـروائح ( اللغـة الكيميائيـة) للتخاطـب والتواصـل بـين أفرادهـا،
حيث يقترب القط من القط الآخر فيتشمم وجهه ثم منطقة الشرج حيث يتعـرف علـى جنسـه وعمـره
ومراحل حياته المختلفة. وف ى القط تكون منطقة الشم في الأنـف كبيـرة المسـاحة بالإضـافة إلـى أن
فص الشم فى المخ يحتو ى على عدد كبير من الخلايا المتخصصة فـى ذلـك ويبلـغ عـددها حـوال ى
67 مليــون خليــة أ ى بزيــادة 15 مليــون خليــة عــن الإنســان ( ولكــن عــدد هــذه الخلايــا أكبــر فــي
الكـلاب) كـذلك يوجـد عضـو آخـر لحاسـة الشـم بـالأنف يسـمى عضـو "جاكبسـون" وهـو يوجـد بـالفم
خلـف القواطـع ويفـتح علـى الأنـف عـن طريـق قنـاتين جـانبيتين حيـث إن هـاتين القنـاتين تسـمحان
بمرور جزئيات الرائحة من الفم إلى عض ـو جاكبسـون وهـذا العضـو مـبطن بالخلايـا العصـبية التـ ى
تستقبل هذه الجزيئات ثم ترسلها إلى فص الشم بالمخ.
وظـاهرة الفلهمـن (Flehmen (هـى عبـارة عـن سـلوك مباشـر للقـط نتيجـة شـم رائحـة مثـل
بول قط آخر أو إفرازاته وخاصـة روائـح الأنثـى حيـث إن القـط عنـدما يشـم الرائحـة فإنـه يرفـع رأسـه
مع قلب الشفتين لأعلى وتجعيد الأنف مع فتح الفم جزئيا.
وعامــة فــإن حاســة الشــم لــدى القطــط غيــر عاديــة بالمقارنــة بحاســة الشــم الضــئيلة لــدى
الإنسـان، فـالقط لـه القـدرة علـى تمييـز الـروائح سـواء للأشـخاص أم للحيوانـات الأخـرى حتـى بعـد
مغادرة الانسان أ و الحيوان مكان تواجده وتمتد هذه القدرة إلى فترات طويلة.
والقطط بها غدد خاصة تقوم بإفراز مواد معينة لهـا رائحـة مميـزة "تسـمى الفيرومونـات" ولا
يستطيع الإنسان ا لتعرف على هـذه الـروائح. وتوجـد هـذه الغـدد علـى جـانب ى الجبهـة بالوجـه والـذقن
والشفاة وبطول الذيل
ونلاحظ دائما أن القط يقترب من صاحبه ويمسح جسده وذقنه وذيله على أرجل صاحبه
بغرض طبع رائحته وإفرازاته عليه.
وحاسة الشم في القطط تلعب دورا هاما حيث إن القط يتشمم طعامه قبل تناوله ويرفضه
إذا ما وجد به مادة غريبة وهذا يفسر ندرة إصابة القطط بحالات التسمم.
وفي حالة إصابات حاسة الشم أو في نزلات البرد فإنها تعد كارثة للقط حيث إن التهاب
قناة الأنف يؤدى إلى تعطل حاسة الشم وبالتالي رفض الطعام لعدم القدرة على التعرف عليه
(وفي هذه الحالة على المربى أن يقوم بتنظيف الأنف عند إصابة الحيوان بالبرد أو في حالة
وجود إفرازات بالأنف وإعطائه أطعمة لها رائحة نفاذة مثل الأسماك والجبن ذو الرائحة القوية).
حاسة اللمس :
حاسة اللمس تبدأ منذ لحظة الولادة وتلعبت دورا هاما في اكتشاف الوليد للبيئة المحيطة
وعالمه. والجنين داخل بطن أمه يملك حاسة اللمس ابتداء من اليوم الرابع والعشرين من الحمل.
مناطق الإحساس هي الوسائد الحسية بالأقدام وكذلك بعض المناطق التي تغطى الجلد
في القدمين. كذلك وجه القط وخاصة منطقة الأنف حيث إن لها قدرة على تمييز الاختلافات في
درجات الحرارة عن طريق الملامسة. والجذع وباقي الجسم لا يكون فيها الإحساس بالحرارة كبيرا.
كذلك فإن الشوارب بالوجه تستخدم كعضو للمس والإحساس وتقدير المسافات وخاصة في الليل
أثناء الصيد وتعقب الفريسة، وهذه الشعيرات أو اللوامس تنقل الحية فقط واهتزازات الهواء حولها
حتى تحدد اتجاه ومصدر الخطر.
كما توجد على جوانب الشفا العليا وجانبي الفم شعيرات أو لوامس وكذلك فوق كل عين
وتحت كل أذن توجد خصلة من الشوارب. كما توجد خصلة من اللوامس في منطقة الركبة
والساعد وهي تساعد على صيد الفريسة.
وتعتبر الشوارب الموجودة بالعين كجهاز دفاعي للمحافظة على العين فعندما تلمس هذه
الشوارب أي عائق فإن العين تقفل بطريقة أوتوماتيكية غريزية مباشرة.
ومن الطريف أن القطط تحك جلدها وجسمها مع القطط الأخرى أو صاحبها وذلك يعمل
على الاسترخاء العضلي والتقليل من ضربات القلب وتحسن عملية الهضم وفسيولوجية الجسم.
وأقدام القطط تعتبر من أعضاء اللمس وهي ذات حساسية شديدة الاستقبال الذبذبات
فالقط يستخدم قدمه لمعرفة هل الفريسة حية؟ أو ميتة؟ كذلك يكشف عن طريق أقدامه أصوات
الأقدام القادمة من المسافات البعيدة.
• حاسة التذوق
الدراسة على حاسة التذوق كان لها النصيب القليل من الأبحاث العلمية ربما صعوبة
تعييمها وقياسها للمستقبلات الحسية وهي على شكل زوائد (حليمات) على اللسان وعلى لسان
المزمار (Epiglottis) أعلى التجويف الفمى (Soft Palat)، الشفاه، الغشاء المخاطي للفم،
البلعوم (Pharynx) وفي الأيام الأولى بعد الولادة، تكون القطيطة لها القدرة على تمييز كلوريد
الصوديوم في اللبن وفي عمر عشرة أيام يمكنها التمييز بين الطعم المالح والمرء والقط الناضج
يمكنه التفرقة بين المذاق الملحي، المر، الحمضي ولكن ليس له القدرة على تمييز المذاق الحلو
والقط يمتلك القدرة على التفرقة بين المذاقات الثلاثة المختلفة عند درجة حرارة 30 ° م وهى
درجة حرارة اللسان، وعضو جاكبسون يلعب دورا مكملا لحاستي الشم والتذوق.
• الحواس أو القدرات الخارقة (Unexplained Senses)
يعني الأنماط السلوكية للقطط يمكن تفسيرها على ضوء القدرات العصبية المتميزة للقط،
ومنها على سبيل المثال: قدرة القط على التنبؤ بوقوع الزلازل قبل حدوثها. ويمكن اكتشاف ذلك
نتيجة حدوث تغير مفاجئ في سلوكيات القط المعتادة حيث نجد أن سلوكه يشبه سلوك الخوف
الشديد والفزع والإثارة العالية مع القلق وانتصاب شعر الجسم لأعلى.
اکتشاف
وقد حاول العلماء تفسير ذلك بوجود احتمال (تخميني) أن القط له القدرة على اكتشاف
التغييرات التي تحدث في المجال الكهرومغناطيسي، والشحنات الكهربية الجوية، وضغط الهواء،
والتقاط الأصوات فوق السمعية (غير المسموعة للإنسان)، وتغيرات مستوى الماء في الأرض
وتغيرات القشرة الأرضية بالإضافة إلى تصاعد بعض الغازات.
أيضا من القدرات الخارقة للقط التي سجلها العلماء والمربين وهي عودة القط إلى منزله
بعد أن يتركه لمسافات طويلة والعودة بمفرده، وقدرة القط على تحديد مكان صاحبه ومنزله لا
تعتمد على الذاكرة لأن القط حين عودته لا يعتاد أو يعود من نفس الطرق التي سار فيها عند
الذهاب ولكن يتخذ مسارا جديدا ومباشرا.
وفي أحد التقارير العلمية تم تسجيل رحلات للقط في العودة إلى منزل صاحبه على بعد
مسافة 1500 ميل.
وتعتبر الحاسة السادسة في القطط من الأشياء المشهورة عند الناس، والقط يستطيع أن
يحدد وضع الشمس في زمن معين من اليوم واستخدام اتجاه تعامدها مع المنزل الذي يقطنه ولذا
فإنه يمكنه بسهولة تحديد اتجاه المكان والتعرف على أثر صاحبه حتى ولو على بعد أميال
عديدة.
والقطط لها القدرة على القيام بأعمال خارقة للطبيعة وتدل على الرشاقة العالية فبجانب
الحواس الأخرى فهو يملك خاصية التوازن وهي هامة جدا في سلوكياته فالقطط من الكائنات
المتسلقة للأشجار واعتلاء الأماكن المرتفعة وكذلك القفز من عليها دون حدوث أي إصابات،
وهناك أعصاب معينة تربط ما بين الأذن والمخ والمخيخ وتعمل على الاتزان في الأوضاع
المختلفة كما أن للقط وسائد بالأرجل تقوم بامتصاص الصدمات عندما يقفز الأرض مرتكزا على
قوائمه.
المرجع
كتاب تربية القطط للهواة و المحترفين
لـ الدكتور ميرفت محمود كامل
دكتور حسين قاعود