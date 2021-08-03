إلتقاط أنفاس

ألم تشعر من قبل بامتعاض عند فتحك باب عقلك و قلبك لنفسك لتدخل معهما في تلك الحوارات العميقة العقيمة و تجادلهما في كل قراراتك الصغيرة و الكبيرة ألم تشعر بذلك العجز و الفرار منهما لانك تعرف مسبقا انك ستخسر امام حججهما القوية و انهما سيحكمان على قراراتك السابقة و اللآحقة بأقسى الاحكام "غبية نية الكل يستغلك فرطتي في نفسك اضحوكة لا تستاهلين "

لتكون اجابتي دائما هي الصمت ثم أغلق باب جهنم هته و في نفسي طعنات من خناجرها و لفحات من نيرانها ليس لاني واثقة ولا قوية ولا لاني اقنعتهما لكن ببساطة

لاني لا أملك الوقت الا للفرار و الهروب نحو الامام

سلام