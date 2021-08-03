إلتقاط أنفاس

خديجة ph
::طبيبة صيدلانية::مشرفة منتدى مشكلتي+منتدى الصحة العام
طاقم المشرفات
- إنضم
- 14 أفريل 2015
- المشاركات
- 990
- النقاط
- 551
- العمر
- 37
- محل الإقامة
- قسنطينة الجزائر
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم إخوتي
أردت أن أفتح هذه المدونة لألتقط فيها أنفاسي بعد كل هذا الفرار و الهروب نحو الامام من عتاب نفسي و الآخرين لي علني ارتب فيها أفكاري و أراجع أولوياتي
حللتم أهلا و نزلتم سهلا
أختكم خديجة
أردت أن أفتح هذه المدونة لألتقط فيها أنفاسي بعد كل هذا الفرار و الهروب نحو الامام من عتاب نفسي و الآخرين لي علني ارتب فيها أفكاري و أراجع أولوياتي
حللتم أهلا و نزلتم سهلا
أختكم خديجة