إلتقاط أنفاس

خديجة ph

خديجة ph

::طبيبة صيدلانية::مشرفة منتدى مشكلتي+منتدى الصحة العام
طاقم المشرفات
إنضم
14 أفريل 2015
المشاركات
990
النقاط
551
العمر
37
محل الإقامة
قسنطينة الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم إخوتي
أردت أن أفتح هذه المدونة لألتقط فيها أنفاسي بعد كل هذا الفرار و الهروب نحو الامام من عتاب نفسي و الآخرين لي علني ارتب فيها أفكاري و أراجع أولوياتي
حللتم أهلا و نزلتم سهلا
أختكم خديجة
 
خديجة ph

خديجة ph

::طبيبة صيدلانية::مشرفة منتدى مشكلتي+منتدى الصحة العام
طاقم المشرفات
إنضم
14 أفريل 2015
المشاركات
990
النقاط
551
العمر
37
محل الإقامة
قسنطينة الجزائر
الجنس
أنثى
ألم تشعر من قبل بامتعاض عند فتحك باب عقلك و قلبك لنفسك لتدخل معهما في تلك الحوارات العميقة العقيمة و تجادلهما في كل قراراتك الصغيرة و الكبيرة ألم تشعر بذلك العجز و الفرار منهما لانك تعرف مسبقا انك ستخسر امام حججهما القوية و انهما سيحكمان على قراراتك السابقة و اللآحقة بأقسى الاحكام "غبية نية الكل يستغلك فرطتي في نفسك اضحوكة لا تستاهلين "
لتكون اجابتي دائما هي الصمت ثم أغلق باب جهنم هته و في نفسي طعنات من خناجرها و لفحات من نيرانها ليس لاني واثقة ولا قوية ولا لاني اقنعتهما لكن ببساطة
لاني لا أملك الوقت الا للفرار و الهروب نحو الامام
سلام
 
خديجة ph

خديجة ph

::طبيبة صيدلانية::مشرفة منتدى مشكلتي+منتدى الصحة العام
طاقم المشرفات
إنضم
14 أفريل 2015
المشاركات
990
النقاط
551
العمر
37
محل الإقامة
قسنطينة الجزائر
الجنس
أنثى
انك اسعد احلامي و اجمل ايامي و ربيع حياتي
لكني شلل احلامك و مخدر آلامك و هامش في حياتك
 
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