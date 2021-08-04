السلام عليكم يا كرام

أعتذر ربما يرى الكثير ما سأقوله تافه ...لكن الأمر شغل بالي

زوجي مضطر يسافر مع والده هاته الأيام و في سفره هذا سيذهب و يعود لكن قد يقضون ليلتهم في العودة يعني يعودون مع الفجر ...

يعلم أني أخاف البقاء وحدي في البيت في الليل و هو أصلا لا يحبذ ذلك فأراد أن يتركني ذلك اليوم مع أمه التي ستكون وحيدة

علمت مسبقا أن الأمر لن تحبذه هي ليست قضية لا تتفاهم معنا لكن هي مزاجية أحيانا تحب نحن زوجات أبناءها أن نمضي الوقتمعها و أحيانا تستثقل و تتتعامل معاملة ليست جيدة ...على كل حال ليس لدينا مشاكل لكن أنا يعز علي أن أثقل على أحد ووصية الرسول أن لا نلبي دعوة دعانا اياها أحدهم ووهو محرج فقط ...المهم قلت ليس من اللائق و لا أريد أن أحرجها فأصر و قالي لا يوجد احراج و أخبرت والدي أني لن أتركك وحدك

المهم هي اليوم التقتني و وقالتلي كيف علاجال سفر تأتي و علاش تخافي من بعد في الاخير قالت لي اذا عدت متخافيش غير اقعدي في دارك خير واءا تخافي دبري راسك بطريقة ليست لائقة و النبرة توضح أنها لاتريد قالت لي قوليلو منروحش نتعب ...

أنا لو كنت أستطيع لذهبت لبيت أهلي لكن ذلك غير ممكن

الآن لا أريد أن أقول له أني لا أريد الذهاب لاجل ما قالته لانو ولو بعفوية سيقول لها لماذا مانيش حابة ندخل في مشاكل و لا حتى يحس بلي الأمور بيننا هكذا

وفي نفس الوقت والله نخاف منقدرش نقعد وحدي

ويستحييل أن أذهب بعد أن قالتها مباشرة

هو قال من قبل اما تذهبي او لا أذهب لكن والده يحتاجه ولو تركه في موقف لاجل شيء تافه سيؤثر على علاقتنا بهما

احترت !

ما رأيكم بالموضوع

ولم الانسان هكذا حتى الناس الذي يتعاملون معه بلطف لا يجد غضاضة في جرحهم و كأن الناس ليس لها كراامة عز علي الأمر كثييرا ...مواقف كثيرة تكون فيها هكذا لكن أنا لا أحب حتى أن يعلم زوجي وفي نفس الوقت يضعني كثيرا في مواقف مشابهة كأنو يفرضني عليها و أنا أتحجج أحيانا ونقلو سنزعجهم و هو يراها حساسية فقط و أنو أهله لا يثقلون بنا ...