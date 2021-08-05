الجزائر الجديدة وقناعتي الخاصة

1- الغاء كل اشكال الوصاية و مركزية التسيير الاداري والاقتصادي للدولة، وحصر مهمتها فقط في الرقابة البعدية لكل المؤسسات؛ وفق مبدأ (المسير يتصرف كيما يحب، والحساب والرقابة حسب النتائج)

2-تحرير الاسعار بشكل تام. والدولة تتكفل فقط بالطبقات الهشة. والعاجزة جسديا أو عقليا عن تأمين قوتها عبر نظام الحماية الاجتماعية.

3- توسيع دائرة الحريات، مع فرض صرامة القانون وفق مبادئ المواطنة فقط لا غير.

4- الزام الاطباء الاخصائيين بعد التخرج بالعمل في الجنوب الكبير، ثلاثة سنوات فعلية, والا تسحب منهم الشهادة.

5- الغاء الافتتاح بالقرآن الكريم والنشيد الوطني من كافة التظاهرات العلمية والثقافية، وتقتصر فقط على افتتاج المجالس السيادية (المجلس البلدي، الولائي ، الوطني)

6- انشاء وزارة للفنون القتالية، واشباع الميول العدوانية لدى الشباب ، مع اغراءات كبيرة لهذه الطاقات للالتحاق بالجيش او قواة الامن الخاصة.

7- سن عقوبة الاعدام ، وتنفيذها مباشرة وعلنا بعد صدورالاحكام خاصة في قضايا الخيانة و الاعتداء على الصغار.

8- سحب تمويل الدولة لكل الانشطة ذات الطابع الفني (غناء... رقص) وترك تمويلها لمن يريد الحصول على المتعة، تماما مثل مبدأ ترك بناء المساجد لمن يريد الحصول على الاجر.

9- تكريس مبدأ توسيع دائرة استقلالية الجماعات المحلية (الولايات) خاصة في الشؤون المحلية، والحفاظ فقط على مركزية الوزارات التي تعنى بالقضايا ذات الطابع الوطني والشؤون الخارجية.

10- اعطاء اولوية مطلقة لتحويل المناطق البترولية،(حاسي مسعود ،ان امناس،برج عمر ادريس،حاسي الرمل، عين صالح البرمة...الخ) الى مدن عصرية بحيث يكون انجاز كل هياكلها القاعدية على عاتق الشركات البترولية كشرط للاستثمار (ماء كهرباء انجاز البنايات..مؤسسات تربوية واجتماعية،الطرقات.. كل شيئ..حتى هياكل الترفيه والرياضة) باعتباره حق لسكان هذه المناطق.

11 - اجبار كل التجار ومؤسسات الخدماتية على التعامل بالدفع الالكتروني، واذا تعذر الامر تغيير كل الاوراق النقدية نهائيا و تحديد فترة ثلاثة أشهر كحد اقصى لجمعها من اصحاب ذهنية الشكارة.

12- اعادة هيكلة التعليم العالي بشكل جذري، والغاء وجود كافة التنظيمات الطلابية في الجامعة، والاكتفاء فقط بممثلي الطلبة على مستوى اللجان البيداغوجية.

مخ الهدرة: دون شجاعة منروحش لبعيد.بالعربية (في براكة من نظام البيبرو )