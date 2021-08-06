السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 60$ PAYEER/PERFECT MONEY/ADVCASH مقابل 190دج للدولار
السعر: ثابت / المصدر: صديق
من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية: NAIM 2093+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)
ثم يرفع داخل المحادثة
ملاحظات:
-المبلغ يباع على دفعة واحدة
-عمولة الإرسال إلى 0.50% PAYEER/PERFECT MONEY يتحملها المشتري
-عمولة الإرسال إلى 0.99% ADVCASH يتحملها المشتري
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي
تنبيهات:
-مدة الحجز 20ساعة لمن يدفع عبر البريد/10ساعة لمن يدفع عبر التطبيق
-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
متوفر 60$ PAYEER/PERFECT MONEY/ADVCASH مقابل 190دج للدولار
السعر: ثابت / المصدر: صديق
من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية: NAIM 2093+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)
ثم يرفع داخل المحادثة
ملاحظات:
-المبلغ يباع على دفعة واحدة
-عمولة الإرسال إلى 0.50% PAYEER/PERFECT MONEY يتحملها المشتري
-عمولة الإرسال إلى 0.99% ADVCASH يتحملها المشتري
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي
تنبيهات:
-مدة الحجز 20ساعة لمن يدفع عبر البريد/10ساعة لمن يدفع عبر التطبيق
-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع