السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر 60$ PAYEER/PERFECT MONEY/ADVCASH مقابل 190دج للدولار

السعر: ثابت / المصدر: صديق

من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية:

NAIM 2093+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)

ثم يرفع داخل المحادثة

ملاحظات:

-المبلغ يباع على دفعة واحدة

-عمولة الإرسال إلى 0.50% PAYEER/PERFECT MONEY يتحملها المشتري

-عمولة الإرسال إلى 0.99% ADVCASH يتحملها المشتري

-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي



تنبيهات:



-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع

-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية

-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

-مدة الحجز 20ساعة لمن يدفع عبر البريد/10ساعة لمن يدفع عبر التطبيق