تأمل وتدبر "يكثر في زمننا هدا" !!؟

Golden Man

Golden Man

:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المشرفين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,584
النقاط
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محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
السلام عليكم اخواني الأعزاء
أسأل الله أن تكونو جميعا بخير -ودوما وأبدا يا رب

لدينا اليوم موضوع للنقاش ؟
وهو -ظاهرة النفاق - هاته الظاهرة التي أصبحت تنخر المجتمعات الإسلامية !!؟
(وطبعا هي آية في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها- هدا لا اختلاف فيه)


ولكن التساؤل هنا ؟؟؟؟؟؟؟

لما كثرت هاته الصفة وهاته الظاهرة في زمنــنــا هــدا -عند الكثيررر من أفراد المجتمع "الدي يفترض أنه مسلم" -(نساء ورجال)!!!!!!!؟
ونلاحظ أنها -تزداد يوم بعد يوم !!

عن النبي ﷺأنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان .

وقال الله جل في علاه:
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. صدق الله العظيم

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فرغم تبيان العزيز الحكيم في قوله الكريم ... إلاّ أن هؤلاء الناس لا يتعضو ...بل ويكثرو في فسقهم وفجورهم وفسادهم !!!؟

أليس هدا بالأمر الغريب ؟

كيف تفسرون هاته الظاهرة ؟

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