تأمل وتدبر "يكثر في زمننا هدا" !!؟

السلام عليكم اخواني الأعزاء

أسأل الله أن تكونو جميعا بخير -ودوما وأبدا يا رب

لدينا اليوم موضوع للنقاش ؟

وهو -ظاهرة النفاق - هاته الظاهرة التي أصبحت تنخر المجتمعات الإسلامية !!؟

(وطبعا هي آية في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها- هدا لا اختلاف فيه)

ولكن التساؤل هنا ؟؟؟؟؟؟؟

لما كثرت هاته الصفة وهاته الظاهرة في زمنــنــا هــدا -عند الكثيررر من أفراد المجتمع "الدي يفترض أنه مسلم" -(نساء ورجال)!!!!!!!؟

ونلاحظ أنها -تزداد يوم بعد يوم !!

عن النبي ﷺأنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان .

وقال الله جل في علاه:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. صدق الله العظيم

********************



فرغم تبيان العزيز الحكيم في قوله الكريم ... إلاّ أن هؤلاء الناس لا يتعضو ...بل ويكثرو في فسقهم وفجورهم وفسادهم !!!؟