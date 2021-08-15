التهم التي توجه لهم - (قضية الضحية جمال بن اسماعيل) !

الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله

كلنا رأينا في وسائل الإعلام المختلفة.......... الجريمة الشنعاء التي وقت للمواطن الجزائري "الضحية المسمى جمال بن اسماعيل) .,, بتيزي وزو وبالضبط ببلدية الاربعاء



وحسب تصريحات الضحية التي بثت من قبل وسائل الاعلام ..وشهادة الشهووود... قبل وقوع الجريمة انه دهب لتقديم المساعدة كباقي المواطنين الجزائريين لأخوتنا المتضررين من الحرائق في تلك المنطقة ..(وبغض النظر ان كانت تلك الحرائق في جزء منها يعود للطبيعة والآخر لمؤامرة ولفعل فاعل) ..





فهل كان يحق لهؤلاء الاشخاص ان يرتكبو تلك الجريمة الشنعــــــــــاء في حق دالك الإنسان -الدي شكو في امره بانه هو الدي يشعل النيران !!!!... اكرر مجرد الشك !!!!!!!!؟



حيث يفترض أن هؤلاء الأشخاص ------ لديهم عقل وليسو مجاااانين !! (وحتى ان كان احد ما من هنا او هناك حرض او حاول توريطهم.................... فأين هي عقولهم ...؟ ....................................... وهدا لا ينتفي المسؤولية عنهم ... انتهى



علما انه- ليس لدى اي واحد من هؤلاء الاشخاص -دليل واااااااااااااحد على ان الضحية المغدور به - يبين أنه قد قام بارتكاب جريمة اشعال النيران ............. بل هناك أدلة تظهر العكس .

الخلاصة/

إن هاته الأفعال الإجرامية المرتكبة من قبل هؤلاء الأشخاص والموثقة بالصوت والصورة على شكل فيديوهات منتشرة عبر كل وسائط الاعلام والتواصل الاجتماعي- تبين وتظهر لنا جليا ...... مدى خطر بعض الأشخاص على الشعب الجزائري والأمة جمعاء ...بل وقبل دالك على عائلااااااااااتهم



اخواني إن من يقوم وبدون رحمة ...



بـ سب وضرب وقتل وحرق وتقطيع ...لإنسان مثله... بل يفترض أنه أخوه في الدين و ف الوطن ( والدي كان يفترض منه أن يرحب به و يحميه).................. من وجهة نضري أرى أنه لا يستحق العيش وسط هدا المجتمع الأبي --

والدي يجب فيه حقه . وفق دين الله وما يتناسب والمصلحة العليا للأمة هو القصــــــــــــــاص . (لأن حتى السجن المؤبد يعطي هؤلاء المجرمين فرصة للخروج يوما ما من السجن وارتكابهم لجرائم أكثر بشاااعة ربما من التي ارتكبوها ولما لا !!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بل ويكلفو الكثير من الوقت والجهد والموارد ...........التي تنفق عليهم في السجن ان بقو فيه (وتلك الموارد اولى ان تنفق - على ابناء الشعب المحتاجين ) .

* لدى أرى ان التهم التي -يستحق هؤلاء المجرمين أن توجه لهم -هي/

1- تشكيل جمعية أشرار والتجمهر في مكان عام .

2- مباشرة افعال اجرامية على العديد من المواطنين (تهديد و سب وضرب ومحاولة القتل) ..لمواطنين كانو قد قدمو لتقديم يد المساعدة الإنسانية لأهل المنطقة .

3- اقتحام مؤسسة سيادية رسمية والاعتداء على حرمتها وممتلكاتها وعلى الأشخاص العاملين فيها مع التهديد ومحاولة قتل موظفين رسميين اثناء تأدية مهامهم .

4- اقتحام مؤسسة سيادية وتحطيم ممتلكاتها ...والاعتداء على مواطن موقوف بها بالسب والضرب ثم ارتكاب جريمة قتل في حقه .... واختطاف الجثة والتنكيل بهااااااااا في الشارع العام بالحرق والتقطيع ..والتصوير والتشهيــــــــــر .... في اعمال تنافي اخلاق المجتمع الجزائري والمبادئ الإنسانية .

5- تشويه صورة عائلاااتهم .

6- تشويه صورة اهل المنطقة والمجتمع الجزائري امام العالم... بالتشهير القبيح لأفعال اجرامية لا إنسانية .

7- تشكيل تنظيم اجرامي قصد لأعتداء على الأشخــاص والممتلكات - العامة والخاصة...مع سبق الإصرار والترصد .



انتهى .