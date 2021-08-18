هل فعلا نحن جيل فاشــــــل ؟!!!

بسم الله الرحمن الرحيـم





السلام عليكم ورحمه الله وبركاتهـ ....













عندي موضوع حاب اناقشكم فيـه ..







كثيرا مانسمع هذه الايام الناس يقولون ان:





الزمان اتغير و ما عاد مثل الأول .....يا ليت أيام زمان ترجع ...





كانوا الناس اخوان ... وكل شي كان له طعم ...





الكلام هذا كثيرا نسمعه في مجالس الكبار ويشوفون أن هذا الجيل ما يصلح



لتحمل المسؤولية





وأن زماننا في كل أطرافه زمان لا يصلح للمعيشة وانه زمن الاتكال على





الغير ..





نسمعهم يتحسرون على أيامهم الماضية





ويصفوننا ويصفون زماننا بأمور غريبة





فهل نظرتهم صحيحة أم أنها جائرة ؟؟





وهل هم دوما محقين فيما يذهبون إليه ؟؟





وهل يخلو عصرنا من كل شيء جميل لهذه الدرجة التي يرونها ؟؟





اريد ان اسمع ارائكم بعقلانيه دون تعصب لزماننا



فهل فعلا نحن جيل فاشــــــل ؟!!!​