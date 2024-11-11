هل نحن فعلآآ جيل فاشل؟

كثير ما نسمع هذه الايام الناس يقولون ان :

الزمن تغير ولم يعد مثل اول... ياريت ايام زمان ترجع...

كانوا الناس اخوان... وكل شيء كان له طعم...

الكلام كثير نسمعه في مجالس الكبار ويرون ان هذا الجيل لا يصلح لتحمل

المسوؤليه...

وان زماننا في كل اطرافه زمان لا يصلح للمعيشه وانه زمن الاتكال على الغير

نسمعهم يتحسرون على ايامهم الماضيه..

ويصفوننا ويصفون زماننا بامور غريبه..

فهل نظرتهم صحيحه ام انها جائره؟؟

وهل هم دوما محقين فيا يذهبون اليه..

وهل يخلو عصرنا من كل شيء جميل لهذه الدرجه التي يرونها؟؟

اريد ان اسمع ارائكم بعقلانيه دون تعصب لزمانناا...

فهل نحن جيل فاشل؟؟؟

انا اقوول نحن لسنا فاشلون .. ! نقدر نطلق على نفسنا اسم: جيل متاكسل,,جيل اتكالي(تعودنا نوكل امورنا لاهلنا من غير

مانحاول نسعى)،،جيل يحب الاخذ ويكره العطاء(اقصد من حيث تعاملنا مع الكل عامة والاهل

خاصة)...الخ

اما جيل فاشل لا والف لا...

نحن لسنا اجيال فاشلة ولكننا اجيال متعاجزه..

نستطيع ان نؤلف ونخترع وننافس عباقرة الغرب ولكننا فضلنا توجيه عقولنا وتسخير

طاقتنا فيما هو غير مفيد...

الزمان جعل منا متكاسلين و اتكاليين من الدرجة الأولى ..

عن نفسي .. أحب أن أعمل و نادراً ما أوكل أموري لغيري ..

بشكل عام .. نحن جيل يملك ادراكاً للواقع الفاسد لا للواقع المفيد الصحيح .. نحن جيل نرى اليوم فقط و لا ننظر للغد .. و كثيرا ما يكون تفكيرنا في الماديات لا المعنويات ..

أما بالنسبة لكلام الكبار و استرجاعهم لذكرياتهم الجميله .. فنحن أيضا نمتلك من ذكريات طفولتنا أموراً نشتاق لها أحياناً .. و زماننا لا يخلو من الأيام الجميله و لا المواقف التي تدخل الفرحة و السرور في أنفسنا

وانتم ما رأيكم