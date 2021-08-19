ممارسة الأمومة والأبوة

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
910
النقاط
51
العمر
59
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
تزداد مسؤولية الآباء في ظل العصر الذي نعيشه خاصة مع زيادة متطلبات الحياة، لذا فإنّ العديد من الآباء يغفلون عن أهمية وضع قضية تطوير شخصية أطفالهم وتربيتهم بصورة سليمة على رأس أولوياتهم، ويوجد بعض الآباء المميزين الذين يكرسون وقتاً للأبوة والأمومة، ويخططون بشكل واعٍ لتربية أطفالهم بشكل جيد، فينبغي على كلِّ أم وأب أن يتقن مفهوم التضحية، وأن يضع احتياجات طفله وأولوياته قبل كل شيء، مع ضرورة عدم إهمالهم لأنفسهم في نفس الوقت، ومن المهم أن يتعاون الزوجان على رعاية أطفالهم ليستطيع كلّ واحد منهما تأدية بعض الأمور الخاصة به، وبشكل عام عند التخطيط لجدول أعمال الأسبوع، من المهم أن يكون الطفل وتلبية احتياجاته محور تركيز الآباء الأساسي، مع ضرورة وضع وقت لقضائه مع الأطفال بعيداً عن العمل والتزاماته. وعلى الرغم من أهمية قضاء وقت ممتع مع الأطفال، إلّا أنّ العديد من الآباء العاملين يصعب عليهم إيجاد وقت كافٍ لقضائه مع أطفالهم، علماً بأنّ هذا ما يحتاجه الأطفال من آبائهم وأكثر ما يسعدهم، مثلاً يُمكن للآباء الاستيقاظ قبل موعدهم المحدد ليتمكنوا من تناول وجبة الإفطار مع أطفالهم، أو التنزه معهم بعد تناول وجبة العشاء، ويُمكن تحديد يوم كامل لقضائه مع الأطفال يتمّ اختياره معهم، وجعلهم يحددون كيفية قضاء ذلك اليوم، ويُمكن ممارسة أيّة أنشطة تساعد على التواصل بين الآباء والأطفال، مثل: صنع الفشار معاً، واللعب معهم، وغيرها من الأنشطة البسيطة التي تترك أثراً عند الأطفال ويتذكرونها دوماً، ومن المهم معرفة أنّ الأطفال الذين لا يحصلون على الاهتمام غالباً ما يقومون بعض السلوكات السيئة؛ لجلب انتباه والديهم إليهم، لذا من المهم قضاء الوقت مع الأطفال، وإشعارهم بأهميتهم.
 
Golden Man

Golden Man

:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المشرفين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,609
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
قال سعد606:
تزداد مسؤولية الآباء في ظل العصر الذي نعيشه خاصة مع زيادة متطلبات الحياة، لذا فإنّ العديد من الآباء يغفلون عن أهمية وضع قضية تطوير شخصية أطفالهم وتربيتهم بصورة سليمة على رأس أولوياتهم، ويوجد بعض الآباء المميزين الذين يكرسون وقتاً للأبوة والأمومة، ويخططون بشكل واعٍ لتربية أطفالهم بشكل جيد، فينبغي على كلِّ أم وأب أن يتقن مفهوم التضحية، وأن يضع احتياجات طفله وأولوياته قبل كل شيء، مع ضرورة عدم إهمالهم لأنفسهم في نفس الوقت، ومن المهم أن يتعاون الزوجان على رعاية أطفالهم ليستطيع كلّ واحد منهما تأدية بعض الأمور الخاصة به، وبشكل عام عند التخطيط لجدول أعمال الأسبوع، من المهم أن يكون الطفل وتلبية احتياجاته محور تركيز الآباء الأساسي، مع ضرورة وضع وقت لقضائه مع الأطفال بعيداً عن العمل والتزاماته. وعلى الرغم من أهمية قضاء وقت ممتع مع الأطفال، إلّا أنّ العديد من الآباء العاملين يصعب عليهم إيجاد وقت كافٍ لقضائه مع أطفالهم، علماً بأنّ هذا ما يحتاجه الأطفال من آبائهم وأكثر ما يسعدهم، مثلاً يُمكن للآباء الاستيقاظ قبل موعدهم المحدد ليتمكنوا من تناول وجبة الإفطار مع أطفالهم، أو التنزه معهم بعد تناول وجبة العشاء، ويُمكن تحديد يوم كامل لقضائه مع الأطفال يتمّ اختياره معهم، وجعلهم يحددون كيفية قضاء ذلك اليوم، ويُمكن ممارسة أيّة أنشطة تساعد على التواصل بين الآباء والأطفال، مثل: صنع الفشار معاً، واللعب معهم، وغيرها من الأنشطة البسيطة التي تترك أثراً عند الأطفال ويتذكرونها دوماً، ومن المهم معرفة أنّ الأطفال الذين لا يحصلون على الاهتمام غالباً ما يقومون بعض السلوكات السيئة؛ لجلب انتباه والديهم إليهم، لذا من المهم قضاء الوقت مع الأطفال، وإشعارهم بأهميتهم.
إضغط للتوسيع...
ممارسة الابوة والامومة وتربية الابناء تربية سليمة موضوع طويل عريض ف الحقيقة وهناك الكثير الدي يمكن ان يقال غيه

الى انه يمكننا ان نلخص دالك في شيئين :

شئ معنوي وهو الاهم = وهو تربية الابناء وتنشئتهم والحرص عليهم أن يكونو على +الدين والخُلق وأن يحصدا ما امكن من العلم والمعرفة ..بالاضافة الى تكسيبهم خصال اخرى لا تقل اهمية ك الصبر والشجاعة والمسؤولية .

وآخر مادي وهو الاقل اهمية = ("كـ ملأ بطونهم وكسوتهم "...)


ومن هنا نلاحظ أهمية الجانب المعنوي في تنشئة الفرد وتنشئة شخص يفيد نفسه ومجتمعه ...عكس ان ركزنا على الجانب المادي وهو الجانب السطحي من تربية الابناء وهو ما يوجد لدى الكثير من الناس وللأسف الشديد .


نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولكل المومنين اخواني

كل الشكر والتقدير لك اخي سعـــد على هدا الموضوع الرائع والجد متميز
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top