أطفال أذكياء

هل تريدين طفلاً ذكياً ؟



قضاء وقت أطول مع الأب هو المفتاح



الآباء الذين يتمتعون بطباع هادئة و صبورة و يستطيعون بناء علاقة فعالة و ناجحة مع أطفالهم لهم تأثير إيجابي و فعال على زيادة ذكاء أطفالهم



دور الأب في العناية بأطفاله أكبر بكثير من شراء الأغراض المنزلية اللازمة حيث يجب على الأب قضاء وقت ممتع مع طفله من اليوم الأول للولادة ومع بدء وعي الطفل يصبح هذا الوقت أكثر متعة في حال ممارسة لعبة مسلية أو قراءة قصة أو ممارسة رياضة معينة ..الخ

و يزيد هذا الوقت من قدرات الطفل العقلية خلال حياته



درست جامعة بريطانية قدرات أطفال يقضون وقتاً مع آبائهم بشكل كبير منذ الولادة و الملفت للنظر كان قدرة هؤلاء الأطفال على التذكر و التعلم و التطور في عمر السنتين أكثر من الأطفال الذين لم يقضوا وقتاً مع آبائهم. ​