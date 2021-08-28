فوائد زبدة الشيا للوجه عديدة ومتنوعة وقد تشمل:1. ترطيب البشرة: يعد ترطيب الوجه واحدًا من أفضل استخدامات زبدة الشيا، حيث تساعد في الاحتفاظ بالرطوبة وتقليل فقدان الماء من خلال تشكيل حاجز على سطح البشرة، بالإضافة إلى أنها تعمل أيضًا على تقليل ظهور البقع الخشنة والقشور الجافة على البشرة.ويفضل الكثيرون هذا المكون الطبيعي كمرطب لما يحتويه من دهون غير قابلة للتصبن، وهذا يعني أنه على عكس الزيوت الذهنية الأخرى، لا يتحول إلى صابون عند وجود مادة قلوية قوية، وبالتالي يحتفظ بقدراته في الترطيب.2. مكافحة الشيخوخة: قد تعمل زبدة الشيا على تعزيز تجديد خلايا الأنسجة الجلدية وتنعيم البشرة، مما يساعد على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، لذا لا عجب من تواجد زبدة الشيا في منتجات الوجه الطبيعية المضادة للشيخوخة.adكما تساعد زبدة الشيا على تحفيز إنتاج الكولاجين وتعزيز الدورة الدموية في البشرة، بالإضافة إلى وجود كل من فيتامين A وE فيها، مما يساهم في قدرتها على الحفاظ على نضارة وإشراق البشرة وتغذيتها، ومنع التجاعيد المبكرة إذا استخدمت بانتظام.3. تعالج حب الشباب والعيوب الأخرى: تمتاز زبدة الشيا بقدراتها العلاجية، التي تعزى إلى احتوائها على مجموعة كبيرة من مركبات الستيرويلات النباتية التي تشمل أحماض الأوليك واللينولينيك والبالمتيك والتياريك، بالإضافة إلى الأحماض الذهنية.علاوة على ذلك تساعد زبدة الشيا بمعالجة الطفح الجلدي بفعالية، وتقشير البشرة التي تعرضت للتسمير، والندوب، والحروق، ولسعات الحشرات، وحب الشباب.4. تعيد مرونة البشرة: إن زبدة الشيا فيها مكونات حيوية من مثل فيتامين F ومادة أخرى لا تتصبن (Non-saponifiable matter) مما يجعلها تساعد في الحفاظ على مرونة البشرة، كما تعمل على تحسين إنتاج الكولاجين فيها، ما يساهم في إعادة مرونة البشرة الطبيعية وترطيبها بالإضافة إلى منحها النعومة والجمال.5. تساعد في تقليل التهاب البشرة: تتواجد مركبات عديدة مضادة للالتهابات مشتقة من حمض السناميك في زبدة الشيا، لذا يمكنها تخفيف الالتهابات الناتجة عن أمراض جلدية معينة، مثل: التهاب الجلد والوردية، وقد يتم استعمالها لعلاج الطفح الجلدي وحروق الشمس والجروح التي تسبب التورم.كيفية استخدام زبدة الشيا للوجه:adهناك العديد من الصيدليات ومتاجر الأغذية الصحية التي تبيع زبدة الشيا على شكل كريم ويمكن وضعه مباشرة على البشرة قبل النوم، وهذه هي أسهل طريقة لاستخدامها. كما يمكن وضع كريم زبدة الشيا صباحًا ضمن روتين العناية بالبشرة، ولكن قد تحتاج البشرة بعض الوقت حتى تعتاد عليه، ويعود سبب ذلك إلى وجود الزيوت والأحماض الدهنية في زبدة الشيا، مما قد يسبب بعض الصعوبة في وضع المكياج عليها مباشرة.