أكثر أنواع الاكتئاب شيوعا.. وعلامات التعرف عليها

يعاني كثير من الأشخاص من عدة مشاعر مختلفة في فترات متقاربة، حيث إن هناك أيام مليئة بالسعادة والضحك، وأخرى بالحزن وخيبات الأمل، وعادة ما تتلاشى هذه المشاعر في غضون أيام أو أسابيع قليلة، لكن بالنسبة للبعض يمكن أن تكون فترة الحزن لها تأثير دائم عليهم مما يؤثر على قدرتهم على العمل، وقد يكون ذلك علامة على الاكتئاب.











• اضطراب الاكتئاب الرئيسي (MDD)





اضطراب الاكتئاب الرئيسي (MDD) المعروف أيضًا بـ"الاكتئاب السريري" هو أكثر أنواع الاضطرابات شيوعًا، حيث يعاني المصابون به من الأعراض طوال اليوم، بغض النظر عن الأحداث التي تحدث من حولهم، فقد يكون لديهم وظيفة لطيفة، يحبون الأسرة والأطفال، لكن لا يزالون يعانون من الاكتئاب السريري، وأحيانًا لا يكون لدى الناس أسباب واضحة للشعور بالاكتئاب، ولكن هذا لا يعني أن معاناتهم ليست حقيقية.





• اضطراب الاكتئاب المستمر (PDD)





يُطلق على أي حالة اكتئاب تستمر لأكثر من عامين اسم اضطراب الاكتئاب المستمر (PDD)، وهو شكل مزمن أكثر من الاكتئاب، وقد تجعل فترة الحزن الطويلة من الصعب على الشخص القيام بالنشاط اليومي وحتى توتر علاقته بالآخرين، ونظرًا لأنه اكتئاب طويل الأمد، فقد تصبح الأعراض شديدة، وذلك مثل الحزن العميق، تدني احترام الذات أو الشعور بعدم الكفاءة، عدم الاهتمام بالأشياء، تغير في الشهية، تغييرات في أنماط النوم أو الطاقة المنخفضة، مشاكل التركيز والذاكرة والانسحاب الاجتماعي.





• الهوس الاكتئابي أو الاضطراب ثنائي القطب





الاكتئاب ثنائي القطب هو اضطراب مزاجي يتميز بفترات تغير غير طبيعي في مزاج الشخص، حيث تكون هناك حلقة من الحزن يتبعها مزاج مرتفع بشكل غير طبيعي يعرف باسم "الهوس"، ويتم تشخيص الشخص بالاضطراب ثنائي القطب إذا تعرض لنوبات من الهوس تستمر لأكثر من 7 أيام بعد فترة من الاكتئاب.





وتشمل أعراضه مشاعر الحزن أو الفراغ، نقص الطاقة، تعب، مشاكل النوم، طاقة عالية، التهيج وزيادة احترام الذات والثقة بالنفس.





• الاكتئاب غير النموذجي





يشار إلى الاكتئاب اللانمطي على أنه حالة تختفي مؤقتًا استجابةً للأحداث الإيجابية القادمة، وهذا النوع من الاكتئاب شائع جدًا، لكن التحدي الرئيسي هو أن الآخرين لا يعتبرونك مكتئبًا، وذلك لأنك قد لا تبدو حزينًا ويمكن أن تبدو مبتهجًا في مناسبات مختلفة.





وتشمل أعراض هذا النوع من الاكتئاب: الأكل المفرط أو زيادة الوزن، النوم المفرط، التعب أو الضعف، حساسية شديدة تجاه الرفض، الحالة المزاجية شديدة التفاعل، صورة الجسم السيئة وأوجاع وآلام متنوعة.





• الاضطراب العاطفي الموسمي (حزين)





الاكتئاب الموسمي أو الاضطراب العاطفي الموسمي هو اضطراب يتغير مع الأنماط الموسمية، قد يصاب الشخص بالاكتئاب في موسم معين ويكون كل شيء على ما يرام في الآخر، حيث يحدث الاضطراب العاطفي الموسمي غالبًا في أشهر الشتاء، وقد تزداد الأعراض سوءًا مع تقدم الموسم، وبمجرد انتهاء الموسم يعود الشخص إلى طبيعته.





وتشمل أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي: الانسحاب الاجتماعي، النوم المفرط، زيادة الوزن، والشعور بالحزن أو اليأس أو انعدام القيمة.