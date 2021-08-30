البروكلي





البروكلي هو نبات سنوي يتكاثر بالبذور ويُزرع في المناخ المعتدل أو البارد، ويُحصد خلال فترة لا تقل عن 60 يوماً ولا تتجاوز 150 يوماً حسب نوعه والمناخ المزروع به، وللبروكلي براعم وسيقان صالحة للأكل، ويحمل هذا النبات براعم من الأزهار في نهايات سيقانه، وإذا لم يتم حصاده تحمل هذه البراعم زهوراً صفراء، ويُصنف البروكلي كخضار، ومن الممكن تناوله طازجاً أو مطبوخاً، وعندما يكون طازج يكون لونه أخضر داكناً، وهو نبات مفيد من الناحية الغذائية إذ يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والمعادن والفيتامينات.

فوائد البروكلي يُعد البروكلي مصدراً مهماً للعديد من الفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة، ويتمتع بالكثير من الفوائد الصحية أهمها:

الوقاية من السرطان: قد يخفض البروكلي من نسبة الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان المعدة والفم والحلق.

الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية:

يعمل البروكلي على خفض مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية في الدم، وهذه الدهون تُسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

الحفاظ على صحة العظام:

يعمل البروكلي على الحفاظ على صحة العظام بسبب احتوائه على فيتامين K الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم والحد من تخلص الجسم منه، وكما يتوفر في البروكلي أيضاً الكالسيوم اللازم لصحة العظام.

الحفاظ على صحة العين:

يعمل البروكلي على محاربة مخاطر اضطرابات العين المرتبطة بالعمر وذلك بسبب احتوائه على اللوتين والزيكنسن وفيتامين (أ).