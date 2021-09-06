تغيير المرأة للرجل بين الحقيقة والخيال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



في بداية أي علاقة عاطفية بين الرجل والمرأة تكون الأمور سلسة للغاية ويحاول كل طرف أن يكون متفهما للطرف الآخر،

ومع تطور العلاقة تبدأ نقاط الخلاف بالظهور وتبدأ محاولات التغيير أيضا



تحاول المرأة أن تغير أمورا في الرجل الذي تحب والعكس أيضا بالنسبة للرجل



فيحاول الرجل التكيف مع الوضع سعيا منه لتجاوز أي خلاف خصوصا أنه في المرحلة الأولى للعلاقة فيتوجب عليه أن يتظاهر باللطافة والهدوء رغما عنه ههههه...

ولكن بمجرد شعور المرأة بأن الرجل بدأ يستجيب لمحاولات التغيير،تبدأ بالتخطيط لإحداث تغييرات أخرى قد تكون اكثر جدية

هنا تصطدم برفض الرجل لهذا التغيير وثورته ضد هذا النوع من التسلط الذي تحاول أن تمارسه عليه إذ يكتشف أن مجاملاته لها ومحاولاته بالتزام الهدوء قد تم تفسيرها على نحو خاطئ للأسف



وهنا السؤال الذي يطرح نفسه



هل تستطيع المرأة حقا تغيير الرجل؟؟!



وهل هناك قبول للتغيير بداخل الرجل خصوصا اذا كان من قبل المرأة؟









فـــــــــي انتظـــــــار تفاعلكم وردودكم جميعا وبالأخص المعنيين بالأمر أي "الرجال"